Politički mrtvac ili lider povratnik: može li Karamarko 'oživjeti' poput Vrdoljaka? Evo što o mogućem povratku nekadašnjeg šefa HDZ-a kažu stručnjaci

Najava mogućeg povratka nekadašnjeg lidera Tomislava Karamarka izazvala je "vatromet" komentara na društvenim mrežama, a s obziromna to da smo nedavno bili svjedoci naglog odlaska, a potom još bržeg povratka šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka postavlja se pitanje je li tako nešto moguće i u HDZ-u?



– Da ne ulazim u osobne ambicije i potencijale bilo koga, politički govoreći kad povratak nije uspio Ivi Sanaderu nema nikakve šanse da se to ostvari Tomislavu Karamarku. U HDZ-u se sasvim sigurno neće dogoditi promjena unatrag – uvjeren je nekadašnji Mostov strateg, a sada neovisni analitičar Ivica Relković.



Suradnici predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića tvrde kako im Karamarko svojim najavama o mogućem povratku samo može podići rejting. No, kad bi htio Karamarko bi lako mogao preko svojih nekoliko zastupnika u Saboru isprovocirati nove parlamentarne izbore. Većina je tanka, no time sigurno ne bi dobio HDZ-ove birače.



– Treba podsjetiti kako je vrijeme Karamarkova mandata došlo do ozbiljne političke krize u cjelokupnom političkom sustavu, koja je bila vezana uz njegovu osobnu aferu, i da je HDZ imao najniži rejting u povijesti. Srušio je svoju vladu, a nije uspio složiti novu većinu i zbog tog neuspjeha morao je otići s mjesta predsjednika HDZ-a u lipnju 2016. Da tada nije došlo do promjena u vrhu stranke, HDZ bi doživio najveći poraz otkad je stranka osnovana – komentira politički analitičar prof. Ivan Rimac.

No, isto tako kaže Rimac, iako politički povratak nije uspio Ivi Sanaderu, nego je još i izbačen iz stranke, to se ostvarilo Ivanu Vrdoljaku šefu HNS-a.



– Naravno okolnosti su drukčije s HNS-om i HDZ-om, ali u hrvatskom društvu ima čudnih pojava. Lideri u političkim strankama ostave svoje spavače i nakon što afera zbog koje su morali otići splasne preko svojih kadrova pokušavaju povratak, ponašajući se kao da su bili na godišnjem odmoru i kao da nisu krivi ni za što. Karamarko je HDZ-u ostavio dovoljno svojih kadrova i takav manevar ne treba do kraja isključiti – smatra Rimac.



Priče o Karamarkovu povratku počele su u utorak 2. siječnja neposredno nakon što je tjednik Nacional objavio da je on suvlasnik vile na Bukovcu i još nekoliko nekretnina. Karamarko je to promptno demantirao i optužio da se radi o "prozirnoj igri (a)nacionalne bojne, kojoj je cilj je zapravo doznati sve o njegovoj (ne)poznatoj političkoj ambiciji".



Novinarima 24 sata dodatno je objasnio da je njegov povratak u politiku praktički samo pitanje vremena.



"I stanje u stranci i sve skupa motivira me da se vratim u politiku, ali pitanje je što će mi sljedeće izmisliti. Očito se u stranci boje i računaju na moj povratak više nego ja. U HDZ-u puno nezadovoljnih ljudi komunicira s mnom, u strahu su. Ja sam si za ovu godinu zacrtao završiti jedan projekt i osigurati egzistenciju djeci, a onda će biti vremena za sve i sve će se na vrijeme znati – kazao je za 24 sata Karamarko.



Već jučer malo je reterirao s velikim najavama, o povratku u politiku kazao je tek "nikad ne reci nikad". Na spekulacije nekih u HDZ-u koji tvrde da je Karamarko sam plasirao priču Nacionalu kako bi je odmah demantirao i iz statusa žrtve zakoračio nazad na političku scenu odgovorio nam je ogorčeno:



"Zar ću sam sebi konstruirati priču o prikrivenom vlasništvu luksuzne kuće ?!? Bože dragi..."



Iz njegovih krugova uvjeravaju kako je bio bijesan zbog navoda Nacionala te da svakako ne bi preko tjednika koji je otvorio aferu "Konzultantica", u kojoj je politički izgorio – režirao svoj povratak u politiku.



U HDZ-u nerado javno govore o bivšem šefu, među rijetkima koji je javno izrazio svoje nazadovoljstvo Karamarkovim najavama je Ivan Ćelić HDZ-ov saborski zastupnik, inače po struci liječnik psihijatar.



– Mnogi politički analitičari sljedećih godina raspravljat će kojom logikom se vodio čelnik vladajuće stranke kad je rušio svoju vladu. Mnogi su već komentirali da će to ući u anale ljudske gluposti. Nakon svega, još uvijek je milozvučno ušima pojedinaca čuti kako su se ostaci udbaških struktura ponovno odlučili obračunati sa zagovornicima lustracije – poručio je Ćelić i objasnio kako je "demokracija u Hrvatskoj toliko nezrela da u pravilu bivši čelnici moraju umrijeti ili biti izbačeni iz stranaka koje su više ili manje uspješno vodili".



– Ako se osvrnemo na nedavnu prošlost SDP-a i HDZ-a, vidimo da se to nije dogodilo Milanoviću i Karamarku pa bismo mogli zaključiti kako unutarstranačka demokracija napreduje. Još i danas neki njihovi intimusi, pa i oni sami, vjeruju da je bilo bolje za njihova vremena. S vremena na vrijeme u medijima iščitavamo mesijanske elemente onih koji su se trudili, ali pred biračima nisu uspjeli. A u politici "bivši" vrlo rijetko prolaze. Neki ljudi ne mogu staviti točku na određenu životnu etapu, nego neprestano stavljaju zareze. Hrvatska je previše živjela u prošlosti. Prošlost ne treba nijekati, nju će znanstvenici proučavati. Treba živjeti sada i ovdje, u realnom okruženju s pogledom u budućnost – zaključio je Ćelić.