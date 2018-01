Ovako izgleda hrvatska reforma školstva: ključno tijelo za reforme već godinu dana ne radi jer se ministrici ne sviđa sastav Nacionalnog vijeća?

Premijer Andrej Plenković i ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak okupljaju radne skupine, a Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) kao strateško tijelo za područje odgoja i obrazovanja, koje treba skrbiti o svim procesima i poboljšanjima u sustavu, već godinu dana nije u funkciji!

Godinu dana smo tihi, ali ne treba više šutjeti. Kakve su to poruke? Treba li nam uopće NVOO? Utoliko moje sumnje je li njima uopće stalo do reforme obrazovanja.

Govori to izvanredni profesor splitskoga Filozofskog fakulteta doc. dr. Goran Sučić, jedan od preostalih sedam članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje kojima mandat traje do ožujka 2019. godine.

Nit' 'ko zove, nit' 'ko pita

I ostali članovi s kojima smo razgovarali ne kriju razočarenje što to nacionalno tijelo, čije članove potvrđuje Hrvatski sabor, već godinu dana zjapi bez kvoruma, bez predsjednika, praktički ostavljeno bez ikakvih ovlasti i mogućnosti da utječu na promjene u obrazovnom sustavu. Naime, 20. prosinca bit će točno godinu dana otkako su se zadnji put sastali u starom sastavu.Od ukupno 15 članova imenovanih u vrijeme Vlade, prije godinu dana mandat je istekao za njih osmero, uključujući i predsjednicu prof. dr.s Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Za tih godinu dana nitko od preostalih sedam članova nije ni kontaktirao, ni pitao 'za zdravlje junačko', ni bivši ministar obrazovanjani sadašnja ministricaDogodilo se jedino to da je još u svibnju ove godine za ministrovanja Pave Barišića Vlada predložila imena novih osam kandidata za članove NVOO-a koji bi trebali popuniti ispražnjena mjesta. Međutim, u javnosti je većina tih imena dočekana 'na nož', mnogi su okvalificirani kao rigidni konzervativci, nekolicina bliska Hrastu i udruzi U ime obitelji i slično.Prema neslužbenim informacijama, dva je puta popis s istim tim imenima stizao na nadležni saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na potvrdu, međutim, oba je puta povučen.Više izvora koje smo kontaktirali tvrdi kako je to iz razloga što je HDZ u međuvremenu ušao u koaliciju s HNS-om, a novoj ministrici Divjak navodno ni najmanje nisu 'legla' imena osmero kandidata koji bi trebali popuniti NVVO, pa se traži način kako da se cijela priča neutralizira u korist obaju partnera. Osim toga, podsjetimo i kako je predloženika za novog predsjednika NVVO-a prof. dr.sa zagrebačkoga Filozofskog fakulteta premijer Plenković upravo imenovao članom svoga Posebnog stručnog povjerenstva (PSP) za Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije.Preostali članovi NVOO-a kojima mandat još traje upozoravaju, međutim, kako se u obrazovanju događaju procesi u koje to tijelo mora biti uključeno, a potpuno su gurnuti u stranu. Premijer Andrej Plenković ovih je dana imenovao novi PSP kojemu će ubuduće osobno predsjedati, ministrica Divjak reaktivirala je stručne radne skupine koje su ranije izradile dokumente kurikularne reforme pa su ti dorađeni materijali poslani na međunarodne recenzije, kreće edukacija učitelja za eksperimentalni dio kurikularne reforme, također se mijenjaju i donose novi zakoni poput Zakona o odgoju i obrazovanju ili Zakona o strukovnom obrazovanju. Sve to, i ne samo to, prolazi bez ključnog tijela, Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.

Politika kolo vodi



Što kaže zakon?

Uloga Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje definirana je Zakonom o odgoju i obrazovanju gdje stoji kako je to stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava, počevši od predškolskog pa do srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

To tijelo predlaže mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unaprjeđenja sustava, brine se o razvoju nacionalnog kurikula, daje mišljenja o svim pitanjima važnima za sustav obrazovanja. Ali ne i trenutačno, u vrijeme dok se pripremaju važni reformski procesi.



Bit će... Kad? Ne zna se...

Čini se da sudbina Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje neće tako skoro biti raspetljana. Iz Ministarstva ministice Divjak na naš su upit o ovoj temi pismeno odgovorili tek citirajući niz propisa vezanih za NVOO.

Što se tiče popunjavanja toga tijela novim članovima i početka funkcioniranja novog NVVO-a, tek navode kako je “daljnja procedura na Vladi RH, koja predlaže Hrvatskom saboru razrješenje i imenovanje predsjednika i sedam članova Nacionalnog vijeća”. Više sreće nismo imali ni u Saboru, koji je otišao na zimski raspust i s radom počinje tek polovicom siječnja iduće godine. Predsjednica nadležnog saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu dr. sc. Vesna Bedeković (HDZ) na upit kada bi trebali razmatrati popis kandidata za nove članove NVVO-a kratko je rekla:

- Ta točka jest uvrštena na dnevni red sljedeće plenarne sjednice, ali bez konkretnog datuma. Sabor ima svoju dinamiku rada i kada budemo znali datum, prethodno ćemo o ovome razgovarati na odboru. Malo strpljenja! - kazala je Bedeković.

- Premijer se stavio na čelo PSP-a. Zar to nije poruka da obrazovnom reformom upravlja političar, što reformu dodatno opterećuje? S druge strane, nejasno je zašto je ministrica Divjak hladna po pitanju Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje koje bi trebalo biti njezina desna ruka. Čudim se još više ministričinoj pomoćnicis kojom sam surađivao jer je i ona bila donedavna članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje - kaže profesor Sučić.Negodovanje ovakvim odnosom prema obrazovanju izražava i gimnazijski profesor iz Zagreba, aktualni član krnjeg sastava NVOO-a, koji upozorava kako bi se nepostojanje toga tijela moglo izrazito negativno odraziti na nastavak reforme i provedbu Strategije obrazovanja koja jasno propisuje zadaće i nadležnosti NVOO-a u vezi pojedinih mjera.- Nama nitko ništa ne govori. Kao da je u ovom trenutku NVOO nekakvo siroče koje nitko ne želi. Razmišljamo da zatražimo sastanak s ministricom Divjak - najavljuje Kličinović.