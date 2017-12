Čelnik Turističke zajednice Kristjan Staničić najavio mnoštvo dobrih vijesti za Dalmaciju i Hrvatsku!

Kraj kalendarske godine obično je vrijeme za svođenje računa, a kada je o turizmu riječ, za to baš i nema previše vremena jer odmah počinju prve velike promocije, prezentacije i marketinške aktivnosti na tržištu koje ne miruje. Rane rezervacije za iduću godinu već su naveliko počele tijekom prosinca, a prva tri mjeseca godine obilježit će najaktivnije vrijeme pridobivanja gostiju.

O svemu tome razgovarali smo s Kristjanom Staničićem, direktorom Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.



Dvoznamenkasti rast prometa u ovoj godini odgovornost je i za iduću sezonu. Kakve su trenutne naznake poslovne 2018. godine?



- Više od 18 milijuna gostiju ove je godine posjetilo Hrvatsku i ostvarilo gotovo 102 milijuna noćenja. U usporedbi s proteklom godinom posebno veseli dvoznamenkasti rast noćenja u predsezoni i posezoni što potvrđuje i naša nastojanja prema razvoju Hrvatske kao destinacije cjelogodišnjeg turizma koja osvaja raznolikom i kvalitetnom ponudom. Takav trend svakako obvezuje i predstavlja veliki izazov u nadolazećim turističkim godinama za sve nas turističke radnike.

Ono što nas posebice veseli i što pokazuje snagu hrvatskog turizma su vrlo dobre najave i povratne informacije koje dobivamo od naših partnera na ključnim emitivnim tržištima. Naše procjene govore o rastu turističkog prometa u 2018. godini od 3 do 5 posto. Siguran sam da će naše aktivnosti, ali i aktivnosti svih ostalih dionika u turizmu biti jamac zadržavanja pozitivnih trendova i rezultata.

Strateški cilj

Koje su ključne odrednice marketinga kojim će Hrvatska pridobivati goste za iduću godinu, na što ćete staviti naglasak?



- Strateški cilj jest razviti i pozicionirati Hrvatsku kao aviodestinaciju i to u predsezoni i posezoni, jačati cjelogodišnji turizam kroz razvoj selektivnih oblika turizma, ali i ojačati turizam na kontinentu. U tom ćemo smislu još jače promovirati one oblike turizma koji nisu nužno vezani uz segment sunca i mora, poput zdravstvenog, kulturnog, aktivnog ili poslovnog turizma. To je nužno jer su naši kapaciteti tijekom same špice turističke godine gotovo u potpunosti popunjeni.

U tom smislu budžet za provedbu marketinških kampanja segmentirat ćemo na ključnim tržištima i dati naglasak na digitalne kanale komunikacije te društvene mreže. Osim toga nužno je dodatno aktivirati ponudu i resurse u mjesecima predsezone i posezone. Vrlo su važne aviolinije kao preduvjet jačanja turističkog prometa tijekom cijele godine, pa smo proveli smo javni poziv i pripremili poseban program oglašavanja s avioprijevoznicima i ključnim turoperatorima, koji će zasigurno pridonijeti još boljim turističkim rezultatima.



S kolikim proračunom raspolaže HTZ u odnosu na 2017. godinu za posao koji mu slijedi?



- Godišnji program rada za 2018. godinu je koncipiran s ciljem daljnje fokusirane provedbe glavnih operativnih planova koji se odnose na jačanje snage brenda, povećanje turističkog prometa u predsezoni i posezoni te na povećanje turističke potrošnje. Sukladno financijskom planu za 2018. godinu, ukupni prihodi HTZ-a za sljedeću godinu planiraju se u iznosu od 289.440.611,00 kuna, što predstavlja povećanje od 12 posto u odnosu na plan za 2017. godinu, odnosno povećanje od 5 posto u odnosu na realizirane prihode u 2017. godini.



Najavili ste raniji početak avioletova prema Jadranu ove godine. Kada bi mogla početi predsezona s low-cost prijevoznicima?



- Već su sada u ponudi brojni letovi u ovom zimskom rasporedu letenja koji će biti aktivni do sredine ožujka iduće godine. Možemo reći da će upravo tijekom ožujka 2018. godine krenuti i prvi veći val letova za predsezonu iduće godine.



Postoji li plan Hrvatske kako reagirati kada se Turska, Egipat, Tunis i drugi počnu jače vraćati na tržišta? Kako ćemo pridobiti neodlučne goste?



- Hrvatska se pozicionirala kao raznolika, ugledna i stabilna turistička destinacija koja ima svoje prepoznatljive turističke proizvode. Tu je i segment vjernih gostiju, kao i onih koji s oduševljenjem otkrivaju hrvatske destinacije. To potvrđuju i naši brojni partneri koji ističu da je potražnja za hrvatskim destinacijama u stalnom porastu što se reflektira i na odličnu prodaju aranžmana.Osim dobre prodaje, stabilnost našeg turističkog sektora potvrđuju i brojne nove aviolinije, kao i proširenja programa kod turoperatora.Konkurenciju pratimo te bih rekao da nas ona dodatno motivira da budemo još bolji.

Širenje mreže

HTZ otvara nova predstavništva u Aziji, SAD-u i drugdje. Znači li to da se naglasak stavlja na goste iz dalekih destinacija?



-Točno je da širimo mrežu naših predstavništava u inozemstvu kako bi dodatno privukli goste s dalekih tržišta. Na posljednjoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a usvojena je odluka o osnivanju dva nova predstavništava i dvije nove ispostave HTZ-a u inozemstvu. Riječ je o uredu predstavništva na tržištu Republike Koreje sa sjedištem u Seulu, te o uredu predstavništva na tržištu Narodne Republike Kine sa sjedištem u Šangaju, a koji će se oformiti u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

Novi uredi ispostava su predviđeni za tržište Italije sa sjedištem u Rimu te za tržište SAD-a sa sjedištem u Los Angelesu. Hrvatska je tijekom ove godine ostvarila značajan rast turističkog prometa na brojnim dalekim tržištima kao što su Kina, Indija, Australija ili SAD. Upravo je to najbolji pokazatelj da trebamo razmotriti kako se još bolje predstaviti na tim, ali i drugim tržištima koja imaju veliki potencijal.



Kako gledate na enorman rast obiteljskog smještaja posljednjih godina, je li to prednost ili mana razvoja našeg turizma?



- Hrvatska je u svijetu poznata kao destinacija dobrih i gostoljubivih domaćina.Obiteljski smještaj sinonim je autentičnosti turističkog doživljaja sa svojim domaćinskim ugođajem i upravo kroz njega imamo odličnu priliku i potencijal našim gostima iz prve ruke približiti našu kulturu, tradiciju, običaje. Kvalitetnim upravljanjem, sustavnim ulaganjima u kvalitetu i promociju ovog segmenta, obiteljski smještaj može biti i jest naša prednost.



Treba respektirati činjenicu što se od ukupnog broja osnovnih kreveta, kojih u Hrvatskoj u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu ima oko 1,5 milijuna, čak oko 540 tisuća nalazi se upravo u obiteljskom smještaju. Naši strateški dokumenti predviđaju potrebu rasta kapaciteta u hotelima, međutim podizanje kvalitete ponude u objektima u domaćinstvu također je vrlo važno jer samo tako ovaj oblik smještaja može biti dugoročno održiv. Većina iznajmljivača to je već prepoznala i doista se možemo pohvaliti brojnim vrlo kvalitetnim objektima i uslugama obiteljskog smještaja koji osvajaju brojne nagrade i priznanja diljem Europe.



Zbog čega sustav eVisitor prikazuje nekomercijalna noćenja u vikendicama kao turistički promet? U nekim županijama to je i do 25 posto prometa. Čemu služe te brojke noćenja vikendaša i njihove rodbine?



-U skladu sa zakonom, nekomercijalni turistički promet mora biti evidentiran u okviru eVisitora jednako kao što je propisano da se za navedenu kategoriju adekvatno naplaćuje i boravišna pristojba. Sukladno navedenom podsjećam kako su vikendaši i njihovi prijatelji, unutar propisanih prava i obveza, obveznici plaćanja boravišne pristojbe kao i primjerice oni koji koriste usluge smještaja u hotelima. Dakle, iako ne plaćaju usluge smještaja, riječ je potrošačima i korisnicima usluga na destinaciji i kao takve ih valja uzeti u obzir. Iako sustav eVisitor prati komercijalni i nekomercijalni segment turističkog prometa, u izvještajima su jasno odvojene navedene kategorije, kao i ostali parametri poput nacionalnosti, spola, dobi, načina dolaska u destinaciju i drugo, a sve kako bi imali što precizniji uvid u realizirani promet.

Novi zakoni

U tijeku su završne rasprave o Zakonu o HTZ-u. Najavljuje se dodatno smanjenje članarina, kako će sustav HTZ-a kompenzirati ta sredstva?



- Na pripremi novih prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama intenzivno radi Radna skupina oformljena od Ministarstva turizma. Radnu skupinu, osim predstavnika Ministarstva i HTZ-a čine predstavnici udruženja u turizmu, sustava turističkih zajednica te obrazovnih institucija koji rade na prijedlozima izmjena zakona s ciljem što efikasnije promocije i daljnjeg razvoja hrvatskog turizma. Trenutno je u tijeku sumiranje prijedloga članova Radne skupine i usuglašavanje stavova te je u ovome trenutku preuranjeno donositi zaključke u odnosu na eventualno smanjenje turističke članarine sve do trenutka donošenja prijedloga cjelokupnog paketa spomenutih zakona.



Hoće li opseg promidžbe zbog toga biti manji?



- Opseg promidžbe neće biti manji, već je ideja da ta promidžba bude još preciznija i fokusiranija na točno određene segmente u kojima pojedina destinacija, regija ili Hrvatska kao destinacija u cjelini, ima najviše potencijala.



Hoćete li i vi poput desetaka tisuća Hrvata idućih dana na skijanje u inozemstvo?



- Nažalost ne. Iako sam veliki ljubitelj skijanja ove godine ću ga preskočiti. Moj sin Luka još je premali da bi stao na skije…



Gdje ćete dočekati Novu godinu?



- Novu godinu ću ove godine dočekati dva puta – najprije na tradicionalnom dočeku Nove godine u Fužinama u Gorskom kotaru, koji se svake godine održava na Staru godinu točno u podne. Zatim ću onu „pravu“ Novu godinu dočekati kod kuće u krugu obitelji i prijatelja. Također, koristim ovu priliku da svima još jednom čestitam božićne i novogodišnje blagdane te unaprijed poželim dobru i uspješnu 2018. godinu u kojoj ćemo, vjerujem, ostvariti svoje poslovne i privatne planove, ali i dobro se provesti u jednoj od brojnih hrvatskih turističkih destinacija.