Loše vijesti s gradilišta: opet problemi s Pelješkim mostom

Primjenjujući odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) kojom je uvažena žalba zagrebačke tvrtke "Lipov gaj" na natječaj za izbor nadzornika radova na pelješkome mostu, Hrvatske ceste odredile su novi rok, 16. siječnja iduće godine za prikupljanje ponuda u ovom postupku. Prema objavi HC-a u oglasniku javne nabave, cijena koju su spremne platiti nadzorniku radova na mostu kopno-Pelješac nije mijenjana, i dalje iznosi 53 milijuna i 549 tisuća kuna.

Budući da su državne ceste postupak izbora tvrtke kojoj će povjeriti nadzor gradnje pelješkog mosta pokrenule još sredinom srpnja ove godine, ispada da će se najnovijom odlukom o pomjeranju roka prikupljanja ponuda napuniti čak šest mjeseci pripreme i provedbe javnog natječaja, a da odluka o izboru tvrtke koja će odraditi posao nije ni donesena. U prvoj etapi pripreme i provedbe ovog javnog natječaja odrađeno je javno savjetovanje u kojem je, između ostalog, prihvaćen prijedlog da nadzor gradnje ne može dobiti tvrtka čiji inženjer nema iskustvo u sličnim graditeljskim poduhvatima čija je investicija bila veća od 400 milijuna kuna.



Uvažen prigovor



Hrvatske ceste također su uvažile prigovor da bi na nadzoru gradnje trebalo biti angažirano više od šest inženjera koji su prethodno bili predviđeni, jer se radi o objedinjenom nadzoru, od graditeljskih, preko geodetskih do radova na samome mostu, i to u razdoblju dugom 44 mjeseca koliko bi izgradnja mosta s pristupnim cestama trebala trajati.

Ovako visoko podignuta letvica za izbor tvrtke koja će nadzirati gradnju mosta, međutim, nije ubrzala pripadajući javni natječaj koji je raspisan krajem rujna ove godine. Iako se u javnosti uvriježilo mišljenje da je natječaj usporila žalba male zagrebačke tvrtke "Lipov gaj", iz dokumentacije DKOM-a o ovom slučaju vidi se da je žalbu prvo potegnula španjolska tvrtka "IDP Ingenieria" u listopadu ove godine, i to uspješno. Komisija je naložila Hrvatskim cestama da izmijeni dio uvjeta u natječajnoj dokumentaciji, što je naručitelj i napravio te 24. studenoga objavio novi natječaj. No, tada se sa žalbom javio "Lipov gaj", također uspješno, jer je DKOM potvrdio njihov prigovor da dio troškovnika u novom natječaju nije u cjelini prepisan iz prethodnog.