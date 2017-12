Sinčić o arbitraži: Ne bi začudilo da Plenković ustukne pod pritiskom centara moći

Predsjednik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić u petak je podsjetio da su se Hrvatski sabor i sve hrvatske parlamentarne stranke jasno odredili da ne prihvaćaju odluke arbitraže sa Slovenijom jer je arbitraža kontaminirana, dodavši kako Hrvatska ne smije popustiti jer svaki četvorni metar mora jednako vrijedi kao i četvorni metar kopna.



Sinčić je rekao da su konferenciju za novinare sazvali kako bi se osvrnuli na današnje, a pogotovo sutrašnje događanje - jednostrane primjene odredbi arbitraže od strane našeg susjeda Republike Slovenije.



Poručio je kako moramo govoriti o teritorijalnom suverenitetu i integritetu ne samo na kopnu nego i na moru.



"Treba prije svega reći da i u programu Živog zida stoji, a to se odnosi i na isključivi gospodarski pojas, a poznato je također još od vremena hrvatskog kralja Petra Krešimira IV., kako se vlast ne provodi samo na kopnu, nego i na moru. Prema tome mi moramo govoriti o teritorijalnom suverenitetu i integritetu ne samo na kopnu nego i na moru", poručio je.



Sinčić želi da se to pitanje što prije riješi, da se izbjegnu mogući incidenti i da hrvatski i slovenski narod, a pogotovo stanovništvo s obje strane Savudrijske vale, nastavi normalno sa svojim životom i gospodarskim aktivnostima.



Ocijenio je da se hrvatska diplomacija pokazala neuspješnom, ne samo, rekao je Sinčić, u rješavanju problema sa Republikom Slovenijom oko pitanja granice koja je na kraju završila na arbitraži, nego i u nizu drugih stvari. Dodao je kako je i druge arbitraže Hrvatska izgubila npr. oko Ine.



"Za to je, među ostalim odgovoran, i gospodin Plenković koji se cijeli život bavi diplomacijom, koji dugo vremena radi u diplomaciji, bio je sukreator te diplomacije, i sada kao premijer, diplomat, zapravo vodi jednu lošu i vanjsku politiku i politiku unutar EU, zapravo, nedefiniranu i nikako ne dovoljno čvrstu", ustvrdio je Sinčić.

Istaknuo je da u ovom pitanju Hrvatska nikako ne smije popustiti. "Dakle, svaki metar kvadratni mora jednako vrijedi kao i metar kvadratni kopna".



Podsjetio je da se Hrvatski sabor 2015. o tome jasno odredio kao i nakon nedavnog sastanka svih parlamentarnih stranaka, da ne prihvaća odredbe te arbitraže.



"Arbitraža jest kontaminirana, znači, nije niti pravedna niti pravična i ne treba je nipošto prihvatiti. Niti jedna druga zemlja to ne bi napravila, niti Slovenija da smo se mi miješali u rad suda, niti Njemačka, niti bilo koja druga zemlja ne bi i ne treba prihvatiti onaj pravni proces gdje su grubo kršene odredbe. Tog stava se treba držati do kraja", poručio je Sinčić.



Osudio je jednostranu primjenu arbitraže od strane Slovenije. Rekao je da je to djetinjasto i neozbiljno, te da je "još neozbiljnije što slovenski političari mjesecima tupe kako se Hrvatska mora pridržavati odredbi" iako je izašla iz arbitraže. Međutim, dodaje Sinčić, poznato je u međunarodnom pravu, pravu mora i tako dalje, da se ne mora. Prema tome, oni namjeno obmanjuju javnost i žele plasirati tezu koja je jednostavno netočna, ne stoji niti pravno, niti na bilo koji drugi način.



Živi zid osuđuje i odbacuje slovenske najave i mjere kojima će početi jednostrano, na svoju ruku, kao da druga strana ne postoji, provoditi odredbe arbitraže. Smatra da se tu "razotkriva svo licemjerje europske politike, što je i Bruxelles i Berlin stao iza tih njihovih i takvih težnji'.



Sinčić očekuje od svih hrvatskih institucija, prije svega od policije, ali i svih drugih koji su zaduženi za čuvanje hrvatske granice da čuvaju našu granicu u onom obliku u kojem je međunarodno priznata, odnosno u Savudrijskoj vali u onoj mjeri u kojoj je mi priznajemo, odnosno po crti sredine.



To je najmanje što institucije jedne zemlje trebaju raditi, rekao je. Međutim, ustvrdio je kako se ne bi začudio da pod pritiskom kojekakvih svjetskih centara moći kao što je bio slučaj kod isključivog gospodarskog pojasa, Plenković ustukne.



Sinčić kaže kako su u Živom zidu svjesni da su u Sloveniji vrlo brzo izbori i da se baš zato potencira ovako i ovako agresivno ovo pitanje.

"Međutim, jasno nam je također da se ovo pitanje neće riješiti tako skoro. Ovo je čak i pitanje generacijskog problema, dakle, moraju se izmijeniti i generacija hrvatskih i slovenskih političara da bi došlo do konačnog i trajnog rješenja ovog graničnog spora, tako da nije izvijesno da će se on uskoro riješiti, ali svakako pozivamo na stalni dijalog i pozivamo na izbjegavanje incidenata i još jednom osuđujemo slovenske jednostrane primijene odredbi arbitraže", kazao je.



Na pitanje novinara vjeruje li u riječi premijera Plenkovića da je 2018. godina reformi, Sinčić je rekao da ne vjeruje Plenkoviću kada najavljuje reforme u 2018.



"Inače, HDZ-u, a ista stvar vrijedi i za SDP ne pašu strukturne reforme. Da im pašu one bi ih davno provele, one bi ih provele najkasnije 2008. i 2009. kada su počele krizne godine, one bi ih provele zato što je na kraju krajeva od njih to tražio Bruxelles, što je od njih to tražio Berlin, čije oni mišljenje jako cijene. Oni te reforme neće provesti zato što bi u tom slučaju izgubili pojedini centri moći u Hrvatskoj, da ne kažem mafija", ustvrdio j e.



Sinčić je i postavio retorička pitanja - zašto bi proveli reforme u hrvatskom nogometu ako bi tu izgubila sportska mafija, zašto bi se provele reforme u procesima zbrinjavanja otpada, jer onda se ne bi više mogle događati Piškornice, ne bi više bilo Karepovaca i Jakuševaca gdje je mnogo novca otuđeno, izvučeno, pronevjereno, te se time sada polako bave državna odvjetništva. Zašto bi riješavali stanje u pravosuđu, kad nekome paše stečajna mafija, upitao je Sinčić.



Tvrdi kako u Vladi nema hrabrosti ni namjere da se te reforme niti počnu niti provode.



Sinčić je najavio da će u fokusu Živog zida u 2018. biti njihovi prijedlozi zakona koji će se ticati borbe protiv korupcije. Rekao je da su to prije svega promjene u pravosuđu i u političkom sustavu. Najavio je da će predložiti niz zakona koji će riješavati probleme ta dva područja jer je tu korupcija najizraženija, najdugotrajnija, najviše se multiplicira i širi. Najavio je i da će biti fokusirani na sve ono što se bude događalo oko Agrokora. Očekuju da će se u 2018. kad se podvuče crta pokazati prava vrijednost "lex Agrokora" kojeg u Živom zidu smatraju vrlo lošim i štetnim te vjeruju da će se to pokazati.