HRT pokrenuo otkaz Miloradu Šikanjiću zbog komentiranja Ivana Vrdoljaka, HNS traži da opozovu odluku

Komentatoru Hrvatskog radija Miloradu Šikanjiću, uprava te kuće je, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list na HRT-u, prošli tjedan uručila obavijest da je protiv njega pokrenut postupak izvanredog otkaza.



Kao razlog otkaza naveli su da je stajalištima iznesenim u jutarnjoj emisiji Hrvatskog radija "U mreži prvog" emitiranoj 19. prosinca povrijedio Etički kodeks kuće i opća pravila o radu i ponašanju na HRT-u.



Postupak otkaza protiv njega pokrenut je, nakon nezadovoljstva kojeg je zbog te emisije uredništvu i upravi HRT-a iskazala stranka na vlasti, Vrdoljakov HNS. Urednica i voditeljica spomenute emisije, Marija Gerbec Njavro dobila je opomenu.



Šikanjić je, naime, zaposlen na Hrvatskom radiju od 2004. i nikada u dosadašnjem radu nije dobio nikakvu opomenu zbog kršenja etičkog kodeksa, ili kršenja pravila kuće.



Urednica jutarnje emisije Hrvatskog radija "U mreži prvog", Marija Gerbec Njavro, prošli je tjedan Šikanjića pozvala da zajedno s komentatorom Novog lista, Jasminom Klarićem i urednikom portala "Hrvatska Danas" Nevenom Pavelićem prokomentira nekoliko aktualnih političkih tema.



Šikanjićev posao je upravo taj da komentira političke teme jer je na Hrvatskom radiju i zaposlen kao komentator. Teme emisije bile su - što donosi povratak Ivana Vrdoljaka na čelo HNS-a, kakva je budućnost te stanke na sljedećim izborima i Plenkoviće koalicijske vlade, tko upravlja HDZ-om, događaji u Mostu...



Trojica su novinara kritički komentirala odnos Ivana Vrdoljaka prema vlastitim biračima i javnosti podsjetivši da je on isprva žestoko uvjeravao javnost da njegova stranka neće pretrčati iz lijevo liberalnog bloka u koaliciju s HDZ-om, ili kako je nazivao "Titanik vladu" da bi naposljetku u nju ušao.



Šikanjić koji je poznat po oštrom komentatorskom stilu iznio je mišljenje prema kojoj je Vrdoljak oličenje politike prezira prema biračima koju je tijekom devedesetih trasirao još Franjo Tuđman znamenitom rečenocom o "stoki sitnog zuba", ali i politke "Tko je jamio je". Ocijenio je da je Vrdoljak "politički mrtvac" jer lijevo liberalni birači tu vrstu prevare kažnjavaju na izborima.



Vodstvu HNS-a stavovi izneseni u emisiji Hrvatskog radija očito nisu dobro "sjeli", jer je iz središnjeg ureda HNS-a, još isti dan na HRT stigao oštar dopis kojeg potpisuje PR služba te stranke, a doznajemo da je bilo i telefonskih poziva članovima uprave. U dopisu čiji primjerak posjedujemo se tvrdi da je ta jutarnja emisija u kojoj se kritički govorilo o Vrdoljakovoj politici i HNS-u, "neprimjerena javnom servisu", "uvredljiva", da vrijeđa dostojanstvo HRT-a, te da je njome prekršen čitav niz medijskih zakona i da štoviše ima "obilježja kvalificiranog oblika kaznenih djela protiv časti i ugleda".



Reakcija HRT-ove uprave na dopis stranke na vlasti bila je drastična: Šikanjiću je dva dana nakon emisije, pred božićne blagdane uručena obavijest da je protiv njega pokrenut postupak izvanrednog otkaza zbog kršenja Etičkog kodeksa HRT-a i kršenja pravila kuće. Zanimljivo je da Etički kodeks HRT-a za čiju povredu ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić tereti Šikanjića, nikada nije stupio na snagu jer ga je bivši v.d. ravnatelja, Siniša Kovačić donio jednostrano, zadnjeg dana svog privremenog mandata, bez suglasnosti zaposleničkog vijeća i bez potvrde Nadzornog odbora HRT-a, pa je dakle riječ o dokumentu koji nije na snazi.



"Pravila kuće nalažu da ne smijem ništa komentirati", bilo je sve što nam je Šikanjić želio reći kad smo ga nazvali kako bismo provjerili ovu informaciju.



Je li točno da su protiv Šikanjića pokrenuli postupak izvanrednog otkaza i ako jest koji su razlozi za tako drastičnu mjeru, pitanje je koje smo uputili HRT-ovoj službi za odose s javnošću. " Obavješćujemo vas kako radnopravne odnose te podatke povezane s njima kao i dosad ne komentiramo. Zahvaljujemo na razumjevanju", stoji u e-mailu HRT-ove službe za komunikacije.



Od HNS-a smo također zatražili komentar i objašnjenje situacije oko emisije "U mreži prvog". U pisanom odgovoru te stranke stoji kako HNS osuđuje izvanredni otkaz novinaru Šikanjiću i napominju da ni ujednom trenutku od vodstva HRT-a nisu tražili njegov otkaz.



"Kao ozbiljna politička stranka ne možemo i nećemo utjecati na slobodu medija, a pojedinci koji to sugeriraju rade to isključivo u svrhu podmetanja i širenja laži kojima se želi direktno našteti HNS-u. HNS se", stoji dalje u odgovoru" nakon spomenute emisije obratio dopisom HRT-u, a urednica iste najavila je da će ga pročitati kao demanti", stoji u odogvoru HNS-a.



Dodaju da nisu upoznati s detaljima otkaza Šikanjću i smatraju ga pretjeranim i nepravednim, te pozivaju ravnateljstvo HRT-a da razmotri svoju odluku i poštedi Šikanjića teške disciplinske mjere.



Ističu kako "postoje prikladniji načini za ukazati na moguće propuste u radu", piše Jutarnji.