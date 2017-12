Brojni su Hrvati koji su u posljednjih nekoliko godina napustili domovinu, a dio njih ni za božićne blagdane nije se vratio kući. Odlučili su slaviti u svojim novim domovinama gdje pokušavaju izgraditi budućnost, piše Jutarnji list.



- U Dublinu sam već dvije godine. I ovdje je Božić komercijaliziran, no Irci imaju velike obitelji i slave u obiteljskom krugu uz pečenu puricu i šunku te hektolitre alkohola. Tijekom Adventa nema zornica, ali neke crkve imaju jutarnje molitve. Nema ni polnoćki osim u velikim katedralama. Ukinuli su ih prije 15-ak godina jer su svi dolazili pijani - kaže Petra iz Zagreba za Deutsche Welle dodajući kako djeca imaju božićne priredbe u školama. Od Badnjaka do 27. prosinca sve trgovine su zatvorene, a u prekidu je i javni prijevoz.



Njezina obitelj Božić provodi s još tri obitelji iz Hrvatske, a u ovo vrijeme uvijek ju hvata nostalgija. Ipak, nije joj žao što je napustila domovinu.



- Fali nam, naravno, Božić u krugu obitelji, ali stiže paket sa slavonskim specijalitetima pa nam ništa neće nedostajati.



Kraj Liverpoola, gdje već nekoliko godina živi sa suprugom, božićne blagdane provodi i Zagrepčanka K. K. I njoj nedostaje obitelj u Hrvatskoj, ali ističe kako je sada s prijateljima iz Hrvatske koji žive u Engleskoj smo puno bliskija nego li je bila s ijednim prijateljima u Hrvatskoj. Opisuje kako su zadržali tradiciju kuhanja bakalara na Badnjak.



- Morali smo ipak prilagoditi recept jer se ovdje ne može nabaviti sušeni bakalar tako da sad kuhamo svježi - rekla je ova Zagrepčanka te otkrila kako se na odlazak iz Hrvatske odlučila zbog egzistencije.



- Gorak okus u ustima zašto smo baš mi morali otići je odavno ispran pozitivnim stvarima koje su nam se dogodile, od novih prijatelja koje smo stekli do novih prilika koje su se otvorile.



I doktorica Marina Miškić iz Osijeka jedna je od onih koji je novi dom potražila izvan granica Lijepe naše, a pronašla ga je u Kufsteinu, u Austriji. Objašnjava kako se u Tirolu svi katolički blagdani obilježavaju i više nego u Hrvatskoj, ljudi su sretniji i zadovoljniji, i to ne samo u vrijeme blagdana nego cijele godine.



- Zato mi Hrvatska uopće ne nedostaje. Zapravo, žao mi je što nisam puno ranije otišla - otvoreno kaže dr. Miškić koja ne krije svoje oduševljenje Alpama.



Zagrepčanka Kristina Buneta već četiri godine živi u Nairobiju u Keniji gdje joj je suprug dobio posao. Zbog blage klime Božić dočekuju u ljetnoj odjeći, no sve ostalo za proslavu isto je kao i u Hrvatskoj – obitelji, hrana, pokloni pod borom.



- Naravno da nam svima nedostaju pahuljice snijega, grudanje i oštri svježi zrak u Zagrebu u ovo doba godine, ali uvijek umjerena klima Kenije čini zimske praznike ugodnima – ponajviše djeci - opisuje Kristina život u srcu Afrike. Razlika je i u tome što nema sarme, jer uvozno kiselo zelje košta previše, piše Jutarnji list.