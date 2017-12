Hrvatsku vanjsku politiku 2017. godine ponajviše su obilježile presude, odluke i postupci na međunarodnim sudištima i napetosti koje su one izazvale u odnosima sa susjedima.



Počevši od arbitražne odluke u graničnom prijeporu sa Slovenijom preko neuspjela pokušaja poništenja arbitraže u sporu s MOL-om do haške presude bosanskim Hrvatima, hrvatska je diplomacija u godini na izmaku morala uložiti dosta truda u pokušaje rješavanja problema koji su iz njih proizašli.



Ti su postupci doveli i do napetosti u odnosima sa Slovenijom i Mađarskom koje su odlučile blokirati ulazak Hrvatske u članstvo Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) zbog, kako tvrde Budimpešta i Ljubljana, hrvatskog nepoštivanja međunarodnog prava. Evo nekoliko ključnih događaja...



1. ARBITRAŽNA PRESUDA



U lipnju je objavljena arbitražna presuda o granici između Hrvatske i Slovenije unatoč tome što je RH istupila iz arbitražnog procesa koji smatra nepovratno kontaminiranim zbog slovenskog kršenja arbitražnog sporazuma. Hrvatska stoga ne priznaje arbitražnu odluku kojom je Slovenija dobila veći dio Piranskog zaljeva. Suprotno, Slovenija ustraje na tome da odluku arbitražnog suda treba primijeniti.







2. SLUČAJ MOL



Švicarski Savezni sud odbio je u listopadu zahtjev za poništenje arbitraže koju je Hrvatska izgubila od MOL-a pred UN-ovim sudom za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi (UNCITRAL). Nakon toga premijer Andrej Plenković najavio je da službeni Zagreb želi Inu vratiti u svoje vlasništvo.



3. NAPETOSTI S BiH



Sporadične napetosti s BiH, među ostalim izazvane izjavama predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, vuku se još od kraja prošle godine. Te su izjave oštro kritizirale bošnjačke vlasti navodeći da one, među ostalim štete europskom putu te zemlje, a predsjednica RH im je odgovorila da "BiH nije i neće imati većeg zagovornika svog europskog puta od Republike Hrvatske", te istaknula svoje iskreno poštovanje prema islamu.







Predsjednik vladajuće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović doveo je, pak, u pitanje gradnju Pelješkog mosta. Izetbegoviću i cijelom vrhu SDA gradnja Pelješkog mosta je sporna sve dok se, kako navode, ne riješi pitanje granične crte između Hrvatske i BiH na moru s ciljem osiguranja neometanog prilaza BiH međunarodnim vodama.



4. PRESUDA ŠESTORICI U HAAGU



Krajem godine hrvatske vlasti šokirala pravomoćna presuda bosanskoj šestorici pred Haškim sudom, zasjenjena protestnim samootrovanjem Slobodana Praljka u sudnici.



Službeni Zagreb žestoko je kritizirao dio pravomoćne presude kojom je 29. studenoga potvrđena presuda od 111 godina zatvora za zločine nad muslimanima u hrvatsko-bošnjačkom sukobu 1993-94.

Zagrebu je neprihvatljiv zaključak sudaca da se radilo o međunarodnom sukobu i da je tadašnje vodstvo Hrvatske sudjelovalo u zločinačkom planu etničkog čišćenja muslimana s većinski hrvatskog teritorija Herceg-Bosne.

Nakon kritika inozemnih medija, hrvatske vlasti donekle su reterirale u komentiranju presude.







5. SASTANAK S PUTINOM



Godinu je obilježio i uspon u političkim odnosima s Rusijom nakon duge stagnacije.



Led je probio tadašnji ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier radnom posjetom Moskvi u svibnju, kao prvi šef hrvatske diplomacije nakon 11 godina, a u listopadu se hrvatska predsjednica sastala se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. To je bio prvi službeni posjet na razini predsjednika od 2009.



Nakon razgovora dvoje predsjednika potpisan je niz sporazuma koji bi trebali unaprijediti dugo godina zanemarivanu suradnju.

Posjet je, međutim, zasjenilo otkriće ruskih novinara da su direktor Sberbanke, najvećeg vjerovnika Agrokora, German Gref i hrvatski državni tužitelj Dinko Cvitan pristustvovali susretu hrvatske predsjednice i ruskog predsjednika.



Gref dan kasnije kazao ruskim novinarima da Sberbanka s hrvatskom vladom želi postići puno međusobno razumijevanje o Agrokorovu dugu, ali da mjere koje je dosad "poduzela hrvatska vlada, po mišljenju Sberbanke, vrlo ozbiljno ugrožavaju prava kreditora, kako Sberbanke, tako i drugih".



6. SUSRET S TRUMPOM



Jedan od vrhunaca godine onog dijela vanjske politike koji se kreira na Pantovčaku sigurno je bio sastanak Grabar-Kitarović s američkim kolegom Donaldom Trumpom u srpnju u Varšavi. Zbilo se to na marginama sastanka na vrhu Inicijative triju mora. Trump je bio počasni gost tog summita posvećenog jačanju konkretne trgovinske, infrastrukturne, energetske i političke suradnje na prostoru između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora.