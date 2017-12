SDP strmoglavo pada, Živi zid i dalje raste, a Pametno jače od HNS-a

Hrvatska politička scena 2017. završava s HDZ-om kao prvom opcijom, SDP-om, najjačom oporbenom strankom u padu, te Živim zidom koji dobiva sve više pristaša. Vidljivo je to i iz posljednjeg ovogodišnjeg Crobarometra kojeg donosi Dnevnik Nove TV.

HDZ godinu završava kao što ju je i počeo – s potporom gotovo trećine birača. Cijele godine rejting stranke kretao se od 31 do 35 posto, a u prosincu je uz tu stranku 31,9 posto ispitanika.

SDP je trenutno na 18,9 posto potpore birača i već treći mjesec je popularnost te stranke u padu kod ispitanika. U samo 2 mjeseca stranka je izgubila 4,5 posto potpore birača, a još je gori podatak da je to i najlošiji rejting stranke u zadnje tri godine. SDP je lošije stajao samo u studenom 2014. kada je mogao računati na potporu od 17,5 posto.

Živi zid zato može biti zadovoljan godinom koju završava s potporom od 12,4 posto. Za tu je stranku to već 5 mjesec uzastopnog rasta potpore među biračima. Ovim rejtingom stranka se primakla popularnosti koju je imala na valu predsjedničke utrke njihova predsjednika Ivana Sinčića s početka 2015.

Most odavno ne može računati na to da je 3. opcija. 2017. završava s potporom od 7,3 posto, a i cijelu godinu rejting stranke se kretao do 5,7 do 10,1 posto.

Pametno je nova politička opcija. Krenuli su iz Splita, žele predvoditi liberalnu opciju i 2017. završavaju s potporom od 3 posto. HSS godinu završava kako je i počeo, s više manje istom potporom koja u prosincu iznosi 2,7 posto. HNS je u 2017. krenuo iz oporbe, a završava na vlasti i to s potporom od 2,5 posto. Upravo je to i rejting kojega dočekuje novog-starog predsjednika Ivana Vrdoljaka. Stranka Milana Bandića uživa potporu od 2,3 posto, HSU 2,2, IDS 1,9, a GLAS je na 1 posto potpore.

Ostale stranke su ispod 1 posto potpore, a zajedno imaju 6,4 posto. Tu su reformisti Radimira Čačića s potporom od 0,8 posto, ili Neovisni za Hrvatsku Brune Esih sa potporom od 0,3 posto. Neodlučnih je birača 7,7 posto.

Vlada ne može računati na potporu građana za svoju politiku. 2017. završava sa 62 posto građana koji ne podržavaju Banske dvore, dok njih 29 posto podupire vladine politike. Ne zna, njih 9 posto. Zanimljivo da se zadnja tri mjeseca zaustavio rast nezadovoljnika vladinim politikama.

Vladina će koalicija opstati do kraja mandata - misli to 74 posto ispitanika i broj onih koji tako misle raste već 3. mjesec. Da neće, misli pak njih 18 posto i taj broj i dalje pada. Ne zna 8 posto ispitanika.

Očekivano, birači su najmanje vjerovali da će koalicija opstati u svibnju i lipnju kada je HDZ odbacio MOST, a prigrlio HNS.

Hrvatska godinu završava s činjenicom da 69 posto ispitanika misli kako zemlja ide u lošem smjeru. Da ide u dobrom misli njih 22 posto, a ne zna njih 9 posto. U zadnjem mjesecu zaustavljen je rast pesimizma koji je od rujna bio u uzlaznoj putanji.

Napomena

Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 977 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.