Životna priča Nigerijca Princea Walea Soniyikija dostojna je dugometražnog filma. Hrvatska javnost upoznala ga je kao migranta koji se skrasio u Biogradu gdje je našao posao u uzgajalištu tuna Ante Gotovine i nakon toga o njemu se dugo nije ništa čulo. I evo sada lijepe vijesti: snalažljivi i vrijedni Afrikanac u Zagrebu je otvorio restoran, što se pokazalo punim pogotkom.

Kako javlja Index.hr, njegov African Cuisine & Bar u samo četiri mjeseca rada postao je jedan od popularnijih novih restorana u Zagrebu, što pokazuju i pozitivne reakcije gostiju na njihovoj Facebook stranici - preko devedeset ocjena, od koji je najlošija četiri zvjezdice.



Afrički restoran, smješten na početku Gundulićeve ulice na meniju ima 15-ak pikantnih jela od nama egzotičnih namirnica poput manioke i plantane, a ponosni vlasnik kaže kako je restoran pokrenuo kako bi ljudima približio afričku kuhinju. To mu nije prvi projekt. Već prije pokrenuo je Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj. Radi se o udruzi koja raznim projektima pokušava pomoći ljudima afričkog porijekla u integraciji u društvo i funkcionira kao i svojevrsni ambasador afričke kulture.



"Želio sam da se približimo ljudima, a osobito mladim ljudima. Obišli smo oko 70 škola. Hrana je dio kulture i želio sam to približiti ljudima u Hrvatskoj. Da nešto donesem i doprinesem. Kad god smo kao Društvo Afrikanaca obilazili škole i predstavljali afričku kulturu i običaje, susretali smo se s pitanjem 'A što vi jedete?' i tako je došla ideja za restoran", kazao je Prince za Index.hr.