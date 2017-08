Konačno osvježenje u većem dijelu zemlje; U Dalmaciji će danas zapuhati bura, ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom

Danas će u većini Hrvatske biti osjetno svježije nego jučer, ponegdje i za više od 10 °C nego jučer, uz povremenu mjestimičnu kišu i grmljavinu, na Jadranu i često jaku buru, gdjegod i s olujnim udarima, piše HRT.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom kiša i grmljavina, a prema kraju dana djelomično razvedravanje. Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 16 do 19 °C, a najviša samo oko 21 °C.



U središnjoj Hrvatskoj kiše će uglavnom biti u prvom dijelu dana, samo rijetko još uz mogućnost grmljavine, a poslijepodne će se barem djelomično razvedriti. Puhat će većinom umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura oko 15 °C, a dnevna između 21 i 23 °C.



Osjetno će osvježiti i na zapadu zemlje, gdje su još i ujutro mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Zatim na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje, a poslijepodne i u gorju. Najviša temperatura u gorju do 20 °C, a na moru oko 25 °C. Zapuhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.



Do kraja dana umjerena i jaka bura zapuhat će i u cijeloj Dalmaciji. Bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, samo ponegdje uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 °C, a jutarnja između 20 i 25 °C.



Slična dnevna, ali i jutarnja temperatura bit će i na jugu Hrvatske. No izgledi za pljuskove su manji, pa će mnogima priželjkivana kiša biti rijetka pojava i tek u drugom dijelu dana. Slabo i umjereno jugo poslijepodne će na otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak, a navečer duž obale na buru.



U danima koji slijede, u unutrašnjosti uglavnom suho, ali i razmjerno svježe, osobito ujutro. Postupno će biti sve više sunca, a u ponedjeljak na istoku još i mogućnost za malo kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Od sredine tjedna danju toplije.



Premda većinom sunčano, na Jadranu u prvom dijelu idućeg tjedna razmjerno svježe i vjetrovito. Umjerena i jaka bura s olujnim udarima tek će sredinom tjedna slabjeti i u poslijepodnevnim satima okretati na sjeverozapadnjak.



I dok će u sjevernijim krajevima danas biti kiše, u južnijima će ona ponovno izostati u mnogim mjestima. Ali ne i bura, koja će ponegdje onemogućavat normalno prometovanje, a i otežavati gašenje požara.