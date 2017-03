Tomislav Saucha ponovno u Saboru: Vratio sam se, moram od nečega živjeti!

Tomislav Saucha, SDP-ovac kojem se stavlja na teret lažiranje putnih naloga dok je bio predstojnik kabineta bivšeg premijera Milanovića, danas se pojavio u Saboru.



"Od jutra do mraka radim na svom predmetu. Tu sam, ne skrivam se, ne bježim. Nisam kriv! Cilj mi je da se sazna tko je kriv za aferu Dnevnice. Vratio sam se u Sabor jer moram od nečega živjeti. Neće mi nitko stavit flaster na usta. Nisu me slomili", kazao je Saucha i dodao da će raditi na tome da vrati povjerenje, prenosi Dnevnik.hr.



Saucha se zahvalio medijima koji su, kako smatra, "korektno pratili" njegov slučaj.



"Vi ste ti koji ste cijelu priču razotkrili, i meni je drago da jeste. Meni je žao da se to nije ranije saznalo. Da sam imao priliku ranije to pročitati, postupio bih isto kao što sam postupio te subote, 4. veljače. Došao sam raditi. Znam da nisam kriv i da ništa krivo nisam napravio. Ne želim da itko snosi neki teret zbog nečeg što se događa meni osobno", kazao je Saucha.



Tomislava Sauchu USKOK tereti da je kao bivši šef kabineta premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i tako oštetio državni proračun za više od pola milijuna kuna, piše Dnevnik.hr.