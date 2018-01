Nevjerojatna priča o čovjeku koji se zove isto kao nećak bivšeg ministra: lažno se predstavljao da je tajni agent, predsjednikov savjetnik za obranu, prijatelj šefa SOA-e...

Tajni agent, zaposlenik VII. uprave Ministarstva vanjskih poslova, brigadir i savjetnik za obranu šefa države, pukovnik Hrvatske vojske, nećak i bratić bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića, bliski prijatelj šefa SOA-e Daniela Markića... Tako se, naime, predstavljao 50-godišnji Stipe Soldić. Nevolja je u tome što je ta zavidna biografija dovedena u pitanje, a Stipe Soldić prijavljen za lažno predstavljanje. Prijavio ga je, među ostalima, i bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Posljednju prijavu protiv njega 29. prosinca prošle godine zagrebačkom Općinskom državnom odvjetništvu podnio je hrvatski biznismen Petar Penava iz Münchena, poznatiji kao svjedok optužbe njemačkog tužiteljstva na suđenju protiv Josipa Perkovića i Zdravka Mustača za ubojstvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića. I Stipe Soldić podnio je kaznenu prijavu protiv Petra Penave, jer smatra da je on oštećen, piše Jutarnji list.

Bivši ministar obrane Ante Koromanović Jutarnjem je listu ispričao svoje iskustvo sa Stipom Soldićem koji stjecajem okolnosti nosi isto ime i prezime kao i pravi rođak bivšeg ministra.

- Jel to onaj moj bratić - nasmijao se Kotromanović kada smo mu rekli zbog koga ga zovemo i dodao da, nažalost, i tog Stipu Soldića poznaje iz osnovne škole, ali da s njim nije u rodu. Naprotiv, zbog toga ga je i prijavljivao policiji, a i pravi Stipe Soldić, zbog istog imena i prezimena, imao je posla s policijom.

Uvijek dotjeran, elokventan, odmah sa sugovornikom prelazi na “ti”, uvjerljiv, slatkorječiv. Tako su ga opisali svi sugovornici. I Petar Penava, Ante Kotromanović, ali i Tomislav Marčinko, direktor za odnose s javnošću GNK Dinamo, ali i Goran Barić, vlasnik Autokuće Barić kojem je Soldić dovezao na popravak Penavin BMW, što je sada predmet istrage, a to nam je potvrdilo i tužiteljstvo.

Oštećeni je upravo Petar Penava koji je 29. prosinca prošle godine, putem svojih odvjetnika Vinka i Ivana Adžića, podnio kaznenu prijavu. Penava nam je rekao da je njega Soldić “digao” na domoljublje i hrvatstvo. Vozio je crni Audi s plavim bljeskalicama, pozivao se na Kotromanovića, Daniela Markića... Ta je “predstava” Penavu na kraju koštala 7000 eura. Petar Penava za Jutarnji list ispričao nam je svoju priču, a onda se priča slagala poput mozaika, uz niz nevjerojatnih pojedinosti.

“Pitao sam ga: koliko?”

- Imao sam prometnu nesreću na autocesti A1 kod Karlovca 16. kolovoza prošle godine sa svojim BMW-om X5 M njemačkih oznaka M HR 1009. Ja sam skrivio nesreću i obavljen je očevid, a kako vozilo nije bilo u voznom stanju, odšlepao sam ga u Autokuću Tomić radi popravka. E onda na scenu stupa Soldić. Sjetio sam se da sam ga sreo na Biloj noći Hajduka u Kutini, gdje sam bio gost. Popili smo nakon toga možda nekoliko puta kavu s jednim zajedničkim prijateljem. Preko šlep službe koja mi je odvezla auto javio mi se i rekao kako je čuo da sam imao nesreću i da je auto u ovlaštenom servisu, ali da mi on može srediti povoljniji popravak.

Govorio mi je da mu je žao da plaćam tako skupi popravak i da ću puno povoljnije to obaviti u Autokući Barić, gdje i oni popravljaju službene automobile. I ista šlep služba koja mi je odšlepala auto s autoceste došla je po moj X5 u Autokuću Tomić. Ja sam ih čekao kod City Centra na Žitnjaku, odakle smo svi zajedno krenuli prema dubrovačkoj Trnavi gdje je autoradionica. Čak je Soldić išao naprijed u crnom Audiju na kojem su bile policijske bljeskalice - ispričao nam je Penava prije povratka u Njemačku, nakon blagdana. Pokazao nam je i kaznenu prijavu protiv Stipe Soldića. Ali, pet, šest dana nakon što je auto ostavljen u Autokući Barić počinju se redati pozivi.

- Zvao me i rekao da će popravak koštati oko 80.000 kuna, jer da je to M serija za koju su skupi dijelovi i da bi trebalo dati nešto za akontaciju. Pitao sam ga: koliko?! Rekao je: 8000 eura. Rekao sam mu da mu toliko ne mogu dati, nego da moram ići u Sloveniju podići novac u banci. To sam i učinio. Htio sam predati taj novac vlasniku radionice, ali on je odbio.



Rekao je da to riješim sa Soldićem i ja sam njemu predao 7000 eura. Našli smo se u kafiću na Ravnicama i sa mnom je bio prijatelj. Sve je to bilo brzo jer mi se žurilo. Vratio sam se u Njemačku. Zvao sam da pitam što je s autom i kada će biti popravljen. U servisu su mi rekli da još nisu nabavili sve dijelove. I kad je već prošlo dva i pol mjeseca, otišao sam u Autokuću Barić, točno 15. studenoga. I kad sam čuo da nisu nabavili sve dijelove, odlučio sam uzeti auto.

Ali, nisu mi ga htjeli predati i tek kad sam rekao da ću zvati policiju, predali su mi moj automobil. Na kraju sam auto popravio u Brežicama, u Sloveniji. Bio sam i u sjedištu SOA-e u Savskoj. Ispričao sam im kako se Stipe Soldić predstavlja kao bliski prijatelj ravnatelja Daniela Markića, kako priča da radi u tajnim službama. No, rekli su mi da on nema veze sa SOA-om i Markićem - priča Petar Penava.



Više od izgubljenog novca smeta mu, kaže, što mu Soldić prijeti ako ga prijavi ili ispriča priču u medijima. Sve to opširno je i opisao u kaznenoj prijavi koju su sastavili odvjetnici i predali je tužiteljstvu.

U srijedu smo dobili i Gorana Barića koji nam je potvrdio da mu je dovezen na popravak u radionicu BMW X5 Petra Penave. Neugodno ga je iznenadila i činjenica da je Penava i protiv njega i njegove tvrtke podnio kaznenu prijavu. O svom odnosu sa Stipom Soldićem i popravku Penavina auta ispričao je:

- Stipu Soldića poznajem površno jer sam njegovu sinu u dva, tri navrata nešto radio na autu. Da, sada se sjećam da mi je spominjao vojsku, ali ništa konkretno. Sjećam se, međutim, da je uvijek bio elegantan. Za taj X5 sam prvi put u životu tražio akontaciju jer su za taj auto skupi i zamjenski dijelovi i na neki način sam htio sebe osigurati. Međutim, istina, neki dijelovi se nisu mogli odmah nabaviti i to sam rekao i gospodinu Penavi. On je meni doista htio dati akontaciju od 7000 eura, međutim ja sam to odbio. Rekao sam da to riješi sa Soldićem koji je kada je dovezao auto rekao da sve što trebam rješavam s njim. Ali kad je g. Penava priprijetio da će zvati policiju, ja sam mu vratio auto.

Shvatite me, ovo je posao koji radim godinama, obiteljski, nikad nisam imao nikakvog problema sa zakonom. Prije nego što smo vratili auto gospodinu Penavi, nešto smo mu još zavarili da ga može odvući. To mu nisam niti htio naplatiti, ali je on inzistirao i počastio moje dečke sa 200 kuna. Meni je Soldić na ime akontacije dao 37.000 kuna, od čega sam ja uzeo 7000. Međutim, ja sam njemu vratio 30.000 kuna, za to sam napisao i potvrdu, ali je on nije htio. I sad su mi još ostali neki dijelovi koje ću vjerojatno morati prodati - ispričao je Goran Barić.

Da, da, to je on

- Soldić, kažete, moj rođak. Točno je, imam ja rođaka Stipu Soldića, ali pravog, koji je poslovan čovjek i koji je zbog tog mog lažnog rođaka već pozivan u policiju samo zato što imaju isto ime i prezime - odmah se sjetio Ante Kotromanović kada smo ga pitali za čovjeka koji se godinama pozivao na njegov ministarski autoritet.

- Pa ja sam tog Soldića prijavljivao policiji jer dok sam bio ministar, svako malo bi do mene došle glasine: ‘Čuj, neki tvoj rođak traži ovo i ono’... Ali, nazovite Tomislava Marčinka pa će vam on ispričati pravu priču o Soldiću. To je najobičniji prevarant koji se lažno predstavljao. Kad sam ja bio u Ministarstvu obrane, ta se osoba predstavljala kao pukovnik Stipe Soldić iz Ureda predsjednika. Znam da je on iz Satrića i čak mislim da smo nekako u isto vrijeme išli u istu osnovnu školu - rekao nam je bivši ministar obrane o glavnom akteru naše priče.

A priča Tomislava Marčinka, direktora za odnose s javnošću GNK Dinamo, zvuči nevjerojatno. Marčinko me primio u srijedu u podne u prostorijama GNK Dinama. Kad sam mu pokazao fotografiju Stipe Soldića, ispalio je ko iz topa: Maneken. Da, da, to je on. Uvijek skockan, elegantan. Kad me upoznao, iako sam ja tog čovjeka tada prvi put u životu vidio, odmah je prešao na ‘ti’. I odmah mi je krenuo govoriti: ‘Tomo, legendo’ - prisjeća se Tomislav Marčinko markantnog Stipe Soldića.



Kasnije kao navodni brigadir iz Ureda predsjednika bio je u VIP loži namijenjenoj najvišim gostima, u nekoliko navrata je kao prijatelj Dinama iz predsjedničkog ureda putovao s Dinamom na utakmice po Europi...

- Sjećam se da je došao na utakmicu u društvu Dragutina Šurbeka. Šurbek mi je kasnije rekao da ga je upoznao preko svog sina. I kao što je običaj, tako visoke goste smjestili smo u VIP ložu. U dva ili tri navrata kao prijatelj kluba putovao je s nama na gostovanja koja smo igrali u Ligi prvaka. Sada se prisjećam da je na tim putovanjima odmah sa svima uspostavljao prisne kontakte. No, nakon dva ili tri mjeseca od njegova prvog boravka na stadionu, Zdravko Mamić rekao mi je da mu je taj tip čudan, da ga maknem u neku drugu ložu pa sam to i napravio... Nastavili smo se viđati pa je tako jednom u razgovoru rekao da je on sada šef VII. uprave u Ministarstvu vanjskih poslova.

Sjećam se da je to bilo u vrijeme dok je ministrica bila Vesna Pusić. I jednom sam ja tako njemu rekao: ‘Dobro, ajde, navratit ću ja do tebe na Zrinjevac, nije mi problem, baš bih volio vidjeti gdje ti je ured...’ E tu je počeo mucati, izmotavati se, tražiti neka opravdanja i predložio susret u hotelu Palace, gdje smo se i vidjeli. Jednom je došao s pričom da vodi delegaciju u posjet za Božić našim vojnicima u Afganistan pa ako im možemo dati neku sportsku opremu.



Nakrcali smo mu dvije velike sportske torbe dresova, lopti, trenirki... Nakon toga vidio sam ga u restauraciji Dva goluba u Maksimirskoj, gdje sam ja dolazio s obitelji i društvom. On je bio u društvu poznatih odvjetnika. Ali, sjećam se da su mu nešto predbacivali, navodno da nije došao na neko vjenčanje kao mladoženja.

Tu je upoznao moju obitelj, moga zeta, njegova oca. I mom zetu i njegovu ocu koji su vlasnici Jadranskog pomorskog servisa ponudio se da im on kao nećak ministra Kotromanovića može srediti napuštena skladišta JNA za skladištenje benzina. Rekao im je da je on član komisije koja o tome odlučuje. Tražio je od mog zeta dva iPhonea za druge članove komisije i zlatni Rolex kao dar za ministra Kotromanovića da im osigura ta skladišta.



U to vrijeme mene je nekako izbjegavao, ali je više kontaktirao s mojim zetom. I kad mi je zet prenio taj njegov zahtjev, pozvao sam ih obojicu i tražio objašnjenje. Tu je on počeo nešto vrludati, a kako sam ja otprije poznavao ministra Kotromanovića i imao njegov broj, nazvao sam ga. Nije mi se odmah javio, pa sam mu poslao poruku o čemu se radi. Odmah me nazvao me i zakazao mi sastanak za naredni dan - prisjeća se Tomislav Marčinko.

Kao u filmovima

A kako se odvijao sastanak u uredu ministra Kotromanovića, što nam je potvrdio i Ante Kotromanović, Marčinko prepričava:

- Odmah mi je rekao da to nije prvi put da se taj Stipe Soldić poziva na njega, iako on doista ima rođaka koji se isto tako zove i nema veze s ovim Stipom Soldićem. Za ovog zbog kojeg sam došao slikovito je rekao da je valjda imao 100-tinjak poziva da se dvojnik njegova rođaka poziva na srodstvo i funkciju. Preda mnom je nazvao ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, dao mi ga je na telefon. Ispričao sam Ranku Ostojiću o čemu se radi.



Uputio me na Ravnateljstvo policije. I ja sam doista već drugi dan bio u Ravnateljstvu policije na Kustošiji. Primio me jedan inspektor. Sjećam se da je otvorio ladicu, izvadio je jedan papir na kojem su bile fotografije. Ono, kao u filmovima. Odmah sam ga prepoznao, kao i sada na ovoj fotografiji. Taj mi je inspektor rekao da je Stipe Soldić koji nam se predstavljao kao brigadir i šef obavještajne uprave u MVEP-u zapravo profesionalni prevarant - prepričao je Tomislav Marčinko svoja iskustva sa Stipom Soldićem.



No, isto tako sjeća se kako su o njemu kružile priče da on ipak ima neke veze s vojskom i slično. Na kraju je mom zetu vratio i telefone i Rolex, a ja sam ga provalio kad je govorio da mu je osigurao prostor na Harmici kod tržnice za njegovu tvrtku. Međutim, to je bio prostor HKDU, pa se i tu počeo izmotavati... Tomislav Marčinko prisjetio se tijekom našeg razgovora da je prije nekoliko dana vidio Stipu Soldića iz tramvaja u Maksimirskoj ulici: Nosio je neku aktovku, bio je elegantan kao i uvijek. Ne mogu jedino objasniti kako nitko ništa sve te godine nije poduzeo protiv njega.

Gordan Jandroković, sadašnji predsjednik Sabora, potegao je njegovo ime kao dokaz političkog kadroviranja tadašnjeg ministra obrane Ante Kotromanovića prije nekoliko godina u jednoj TV emisiji, što se pokazalo kao dezinformacija jer nikakav rođak Ante Kotromanovića Stipe Soldić ne radi u tajnoj službi.

Na službenom putu

Jedan od onih koji su nasjeli na njegovu priču, kojom se sada bave i policija i tužiteljstvo, je i Petar Penava. U petak smo dobili na mobitel i Stipu Soldića. On nam je potvrdio da je htio pomoći Petru Penavi koji je imao prometnu nesreću i da je sada i on oštećen za 7000 kuna, jer je toliko dao predujma za popravak njegova automobila, a da mu je Goran Barić vratio 30.000 kuna.

- Ja sam tog čovjeka upoznao sasvim slučajno i kad je rekao da bi htio što jeftinije popraviti auto, ja sam mu preporučio Autokuću Barić. Međutim, on je vrlo brzo otišao u Njemačku, a s obzirom na to da se radi o vozilu serije M i da treba neko vrijeme da stignu dijelovi, rekao sam mu da će biti potrebno dati predujam i da će to potrajati neko vrijeme. I ja sam posudio novac i odnio ga Goranu Bariću koji je zadržao 7000 kuna, a 30.000 mi je vratio.



Kad mi se više nije javljao, ja sam po preporuci podnio protiv njega kaznenu prijavu u Policijskoj postaji Dubrava. Sve ćemo to, nadam se, razjasniti na sudu - rekao nam je Stipe Soldić i dodao da ima spremljene SMS-ove koje je slao Petru Penavi, kao i dokumentaciju vezanu za kaznenu prijavu koju je podnio protiv njega.

Jeste li se vi ikad predstavljali kao bratić bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića? Jeste li djelatna vojna osoba i imate li ikakve veze s tajnim službama?, pitali smo Stipu Soldića.

- Što sad ima veze Ante Kotromanović i to gdje i što ja radim? Tema je samo Petar Penava - odgovorio je Soldić, koji je trenutačno na službenom putu, a navode o njegovoj kaznenoj prijavi, kaže, možemo provjeriti kod zamjenika načelnika kriminalističke policije postaje u Dubravi kojem je podnio kaznenu prijavu, kao i Državnom odvjetništvu. ”U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nije zaposlena niti je ikad bila zaposlena osoba koju navodite u svom upitu”, odgovorili su nam u petak popodne na upit o tome je li Stipe Soldić zaposlen ili bio zaposlenik u Ministarstvu vanjskih i europskh poslova iz Službe za odnose s javnošću MVEP-a. Ni u Vojno-sigurnosnoj obavještajnoj agenciji nikad nije bila zaposlena ista osoba.