Tko je bio ruski pukovnik čije je tijelo pronađeno u stanu kod Makarske i kako je na sebe navukao bijes Moskve

Umirovljeni pukovnik Ruske Federacije, 60-godišnji Dmitrij Funtov, čije se ime već nekoliko godina nalazi na međunarodnoj tjeralici ruskog Interpola, pronađen je u srijedu navečer mrtav u jednoj kući na širem području Makarske.



Kako su nam potvrdili iz splitske policije, ruski državljanin pronađen je mrtav, a nakon provedenog očevida nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Doznajemo da je najvjerojatnije riječ o samoubojstvu, a bivšeg časnika ruske vojske pronašla je stanodavka, i to kako beživotno leži u kadi punoj vode prerezanih žila na objema rukama. Ne zna se još je li Rus upotrijebio žilet ili nekakav nož, a sve bi to, kao i druge detalje, trebala utvrditi naložena obdukcija.



Krađa državne imovine



O tome zbog čega je sebi oduzeo život, možemo samo nagađati, no činjenica je da je nekoliko dana prije Nove godine splitski Županijski sud donio odluku kojom odobrava njegovo izručenje Ruskoj Federaciji, i to na osnovi optužnice istražitelja za posebno važne slučajeve 2. vojnog istražnog odjela vojne istražne uprave Istražiteljskog komiteta tužiteljstva Ruske Federacije u Moskvi. Očito, Funtov nije mogao podnijeti spoznaju da će biti izručen vlastima od kojih je bježao smatrajući da ga nevinog progone.



Međunarodna tjeralica za Funtovim raspisana je u studenome 2015. godine, i to na osnovi optužnice podignute krajem lipnja 2010. godine, u kojoj ga se tereti za kazneno djelo "protupravnog prisvajanja tuđe imovine zlouporabom povjerenja, počinjenog sa skupinom osoba uz prethodni dogovor korištenjem službenog položaja u izuzetno velikom obimu".



Konkretno, tereti ga se da je od travnja 2005. godine do siječnja 2007. godine u gradu Voronježu, koristeći svoj službeni položaj pri Ministarstvu obrane, "izvršio krađu državne imovine, odnosno prijevaru", a pričinjena šteta je gotovo 222 milijuna rubalja, odnosno oko šest i pol milijuna američkih dolara.



Prema jednom dokumentu objavljenom na WikiLeaksu u ožujku 2013. godine, spominje se da je sud u Moskvi osudio pukovnika Valerija Smolnikova, visoko pozicioniranog djelatnika "FGUP Voyentelekoma" (državna tvrtka), na tri godine zatvora zbog prijevare. Osim njega, osuđeni su i Zigmund Fedukovič na šest godina te Jurij Veličko na pet godina zatvora uvjetno na tri godine, i to zbog organizirane prijevare velikih razmjera te zbog pranja novca. U tom se članku spominju i ostali uključeni u slučaj, umirovljeni pukovnik Funtov, koji je "pobjegao od istrage", te njegov prvi zamjenik Sergej Lučaninov. Oni su, po vojnim izvorima, osmislili i proveli kriminalnu strukturu, a rezultat je da je "FGUP Voyentelekom" prebacio na račun neovisne nekomercijalne organizacije u Voronježu sve te milijune rubalja. WikiLeaks još navodi da je novac plaćen navodno za istraživanje i procjene elektromagnetske kompatibilnosti vojnih i civilnih radio-elektroničkih sredstava.



Funtov je navodno tijekom svog bijega bio u Ukrajini, Rumunjskoj i Bugarskoj, a posljednje je mjesece proveo u Hrvatskoj, gdje se predstavljao kao državljanin Rumunjske Marius Cibotaru, te je imao i isprave na to ime. Nakon uhićenja u srpnju 2016. godine, Funtov se svim silama borio protiv ekstradicije te je angažirao splitskog odvjetnika Jadrana Franceschija, koji je uspio pobiti na Vrhovnom sudu prvu odluku o izručenju koja je donesena u prosincu 2016. godine. No, krajem 2017. godine, Županijski je sud ponovno odlučio da odobrava njegovo izručenje, i to je očito bila "kap koja je prelila čašu".



Po dokumentaciji koju je dobilo hrvatsko pravosuđe ispada da osnovana sumnja za Funtova praktički proizlazi iz navoda da su on i članovi njegove obitelji tijekom razdoblja od prosinca 2005. godine do 2009. godine kupili nekretnina u vrijednosti od 20 milijuna rubalja, odnosno oko dva milijuna kuna. Njegov je odvjetnik, pak, naveo da je razlog zbog čega je Funtov na kraju zatražio i azil u Hrvatskoj upravo to što je riječ o potpuno izmišljenom kaznenom postupku jer su nekretnine koje su navedene kupljene godinama prije nego što je on stupio na dužnost. Kao potvrdu da u Rusiji ne može imati pošteno i pravedno suđenje, njegov je odvjetnik navodio i činjenicu da je Funtov tražio poligrafsko testiranje, no da su mu vlasti to odbile iako se takvo testiranje u Ruskoj Federaciji može koristiti kao dokaz ako onaj kojeg se testira na to pristane.



Traženje azila



– Koristim priliku da izrazim sućut obitelji pokojnog Funtova. Rješenje o izručenju primio sam prošli petak, pokušao sam kontaktirati stranku zbog kratkoće rokova za žalbu. Nije mi se javljao, a žalbu sam dostavio sudu u ponedjeljak ujutro. Bez ulaženja u to kakvu bi odluku donio Vrhovni sud RH povodom žalbe, moram reći da iz dokumentacije proizlazi da je moja stranka od 1980. godine do travnja 2006. godine bila časnik vojnih snaga Ruske Federacije. Činjenični opis optužnog akta ovlaštenog tužitelja Ruske Federacije ukazuje da su navodne uplate koje su predmet kaznenog postupka bile uplaćivane od 18. ožujka 2005. do 14. travnja 2006. godine.

Gospodin Funtov, prema dokumentaciji, zaposlen je u Centru za analizu tek od 1. veljače 2006. godine. Postavlja se pitanje kako bi uopće mogao sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti od 18. ožujka 2005. do 1. veljače 2006. godine. Bez obzira na navode istaknute žalbe, moram reći da je stranka podnijela i zahtjev za međunarodnu zaštitu temeljem zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (azil). O ovom zahtjevu nije odlučeno, a podnošenje takvog zahtjeva koji se odnosi na zaštitu vezanu za zemlju u kojoj je podnositelj živio predstavlja razlog da se izručenje ne može konačno provesti. O izručenju temeljem Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima odlučuje ministar pravosuđa, a postupak radi traženja azila je zakonska prepreka da bi ministar mogao donijeti konačnu odluku – komentirao nam je odvjetnik Franceschi.