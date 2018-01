Policija tvrdi da je pronašla napadača sa Škrapa, starog znanca koji je već pucao ljudima u noge; Uhićeni 21-godišnjak sve demantira: S Munjom sam prijatelj, zašto bih ga onda ranio u sačekuši?!

Tjedan dana je trebalo splitskoj policiji da dozna tko je pucao u noge 26-godišnjemu Mihi F. u Ulici Škrape, ispred zgrade u kojoj oštećeni živi.



U ponedjeljak je uhićen 21-godišnji Anđelo O. u svom stanu u splitskoj Omiškoj ulici, a policija je vijest o njegovu uhićenju objavila u utorak navečer kada je krim-obrada bila završena. Unatoč tome što im je oštećeni Miho Munja govorio da se sam ranio čisteći pištolj, i to u obje noge (prostrijel lijeve natkoljenice i površinska ozljeda lista desne noge), policija je uporno tragala za crnim BMW-om iz kojeg je pucano na Mihu, a oštećenom nije vjerovala ni jednu jedinu riječ.



U obradi ovog slučaja bile su presudne izjave dvojice svjedoka koji su rekli da su vidjeli vozača crnog BMW-a koji poziva Mihu da uđe u njegov automobil, a kada je on to odbio učiniti, osoba je pucala u njega iz neposredne blizine. Pronađene su na licu mjesta tri čahure, ali ni jedno zrno te su dokazi poslani na vještačenje u Zagreb.



Traži se pištolj



Policija je nakon par dana intenzivne obrade sklapala mozaik dokaza i za osobu koja je pucala na Mihu prijavila Anđela O. te je po nalogu istražnog suca prvo pretražila stan u kojemu živi te ga nakon toga uhitila. Pištolj iz kojeg je pucano nije pronađen, a sam uhićeni je u svojoj obrani rekao da s pucnjavom nema veze i da mu je Miho F. prijatelj s kojim nema ni nesuglasica ni neraščišćenih računa. Uzeo je jednog od najpoznatijih splitskih odvjetnika Jadrana Franceschija da ga brani u ovom slučaju.

Kako Anđelo O. već ima iskustva u pucanju jer je u svibnju prošle godine jednim metkom u Karlovačkoj ulici u Splitu nakon svađe u prometu ranio u nogu 21-godišnjeg mladića, tako mu je i za ovo najnovije ranjavanje određen jednomjesečni istražni zatvor, i to zbog utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.



Za sada iz obrade nisu jasni motivi zašto bi osumnjičeni pucao u oštećenog niti se zna što su oni zajedno radili, ali će se i to pokušati istražiti. Za sada svaki od ove dvojice priča svoju priču.



Policijski dosje



No, stoji činjenica da je Anđelo O. ovo najnovije djelo počinio na uvjetnoj slobodi jer je pravomoćno osuđen za prošlogodišnje ranjavanje na godinu i četiri mjeseca zatvora. Osuđen je za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda 21-godišnjaku, a osam mjeseci je trebao od toga provesti u zatvoru, dok bi mu preostalih osam mjeseci bilo zamijenjeno uvjetnom osudom u trajanju od tri godine. Anđelo O. je nakon uhićenja kroz istražni zatvor odradio već četiri od osam mjeseci zatvorske kazne, a ako mu se dokaže krivnja u ovom novom slučaju, pravne sankcije bi mogle biti puno oštrije nego u slučaju iz svibnja prošle godine.



Put ovog mladića s kršenjem zakona počeo je 2016. godine kada je uhićen zbog 370 grama heroina, ali za to nije dobio zatvorsku kaznu, nego u biti novu šansu jer je tada bio mlađi punoljetnik. Nije do tada bio kažnjavan, to mu je bilo prvo kazneno djelo te je onaj tko je sudio u ovom predmetu procijenio da mladić zaslužuje još jednu šansu, nakon čega su uslijedila njegova dva ranjavanja, i to 21-godišnjaka i sada 26-godišnjaka.



Miho F. je osoba također dobro poznata policiji po svojim aktivnostima, ali se u ovom slučaju vodi kao žrtva koja nikoga ne tereti.