Na ostacima tijela djevojke iz Francuske jasno su vidljive tjelesne ozljede: lubanja je razbijena na sljepoočnici

Na lubanji koju su lovci LD-a Srnjak iz Tounja našli u šumi u mjestu Tržić Tounjski primijećen je prijelom baze lubanje kod slušnog otvora, na desnom sljepoočnom dijelu, doznao je Jutarnji list.



Još nije službeno potvrđeno da ljudski ostaci pripadaju 23-godišnjoj Anne-Cecile Pinel. Treba pričekati službeno utvrđivanje identiteta u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta na Šalati.



Policija se zasad ograđuje od veze između pronađenog tijela i nestale djevojke, napominjući da se u ovom trenutku može govoriti o pretpostavkama, sve dok se identitet preminule osobe ne utvrdi DNK analizom.



Neslužbeno, prema predmetima pronađenima uz tijelo, čizmama i narukvici - ulaznici s festivala Memento Demento, a pogotovo slušnom aparatu koji je pronađen pokraj tijela, istražitelji su prilično sigurni da će ovo biti kraj potrage za studenticom arhitekture i urbanizma koja je zadnji put viđena 21. srpnja 2014. godine nekoliko kilometara dalje. Zbog problema sa sluhom ona je, naime, koristila slušne aparate.



Buntovna i tvrdoglava, ali i velikodušna i vrlo pristupačna, 2013. godine kupila je kombi vozilo koji je preuredila u kamper, iako nije običavala voziti, nego je to prepuštala prijateljima. Družila se u krugu ljudi koji slušaju trance glazbu te povremeno uzimaju razne opijate.



Odlučila je s njima putovati Europom, festival Memento Demento nije bio prva, a svakako nije trebao biti niti posljednja stanica tog putovanja, trebali su nastaviti prema Portugalu na novi festival za koji su već kupili ulaznice. Svoj 23. rođendan proslavila je u Češkoj 17. srpnja, a dan kasnije se posljednji put javila SMS-om roditeljima.



Napisala je: “Hello iz Češke Republike! Idemo prema Beču u Austriji, za dva dana je festival! Procurila nam je tekućina za hlađenje, ima dva dana, na malom planinskom graničnom prijelazu, pa smo morali stati počistiti i zamijeniti”. U Austriji su se zadržali jedan dan te su u nedjelju stigli u Donje Primišlje. Bio je to predzadnji dan festivala psihodelične glazbe, gdje ih je čekao više od 2000 ljudi iz svih dijelova svijeta, najmanje iz Hrvatske.



Festival je to koji okuplja ljubitelje elektroničke glazbe, ali i svih vrsta droga, ako je suditi po policijskim zapljenama koje se u broje u desecima tijekom svakog festivala. Anne-Cecile cijelu noć na ponedjeljak provela je plešući uz glavnu binu gdje su se izmjenjivali DJ-i. Taj zadnji dan festivala, koji je trajao od 15. srpnja, vjerojatno je bio i posljednji dan njezina života.



Oko 9 sati javila se svojoj prijateljici Roxanne, našle su se pokraj njezina crnog kampera. Roxanne svjedoči da je uzela svoju malu torbicu s bočicom vode i mobitelom te novčanik, u koji nije stavila novac i dokumente, i rekla da ide malo prošetati. Djelovala joj je malo čudno, ali opet, i ranije je znala šetati. Tada je uzela i opojnu drogu LSD i krenula.



Rutom kojom je prošla, tragovima koji su putem nađeni, pa sve do lokacije gdje je u nedjelju pronađeno nepoznato tijelo, tijekom jučerašnjeg dana prošla je ekipa Jutarnjeg lista.



Pretpostavili smo da se s Roxanne nije razišla na gornjem, glavnom ulazu u kamp, nego donjem, kod rijeke Mrežnice, jer je tamo parking, pa je logično da je tamo bio i njezin kamper. Između dva ulaza je 1200 metara, a 1500 metara dalje u Tržiću Tounjskom nalazi se antifašistički spomenik pokraj kojega su je posljednji put vidjeli živu kako šeće, oko 10 sati. Ona se više neće vratiti, a njezini prijatelji nestanak će prijaviti tek sutradan u večernjim satima.



Točno 400 metara dalje, uz cestu, spomenik je poginulom branitelju Zdravku Vanjureku. Iza njega nalazi se ruševni objekt u kojemu će HGSS-ovci kasnije pronaći Anne-Cecileinu torbicu s bocom vode i novčanikom.



Istim putem 1100 metara dalje prema Josipdolu, odnosno Ogulinu dolazimo do skretanja udesno makadamskim putem prema mjestu Ključ. Oko 500 metara dalje na proplanku, 50 metara od tog puta, lovci će pronaći zasad nepoznate ljudske ostatke.



Ovo područje je brdovito, prepuno vrtača, stijena i kamenja koji se naziru kroz gusto raslinje. Svako malo izviru table koje upozoravaju na veliku opasnost od mina. Na cijelom potezu od Donjeg Primišlja do Tržića Tounjskog je dvadesetak objekata, međutim, sve je potpuno pusto. Većina objekata su ratne ruševine, a obnovljene su jedino vikendice čiji vlasnici žive u Srbiji ili zapadnim zemljama.



U ovom selu ostao je živjeti samo jedan stanovnik - Rade Gaćeša. On je u nedjelju vidio policijski “defender” i druga vozila na slabo prometnoj cesti. Sjeća se jako dobro potrage za nestalom Francuskinjom u ljeto 2014. godine.



- To je bilo čudo, vidio sam sigurno 50 policajaca, a HGSS-ovci su bili s potražnim psima. Nadlijetali su kraj čak i helikopterom. Obišli su cijeli teren od Slunja do Ogulina - svjedoči nam Rade.



Mjesto na kojem su pronađeni ljudski ostaci nalazi se oko kilometar zračne linije od njegove kuće. On misli da su prošli i tim dijelom, ali ne može u to biti siguran. Ako i nisu, navodi, nisu bili daleko, jer se mjesto nalazi odmah iza brda iznad njegove kuće kojim su sigurno prošli. HGSS-ovci nisu ulazili u minski opasna područja da ne bi ugrožavali vlastite živote te je taj dio doista pretraživan helikopterima i dronovima, ali tada bez rezultata.



Prvo pitanje na koje će istražitelji odgovoriti je li stradala osoba Anne-Cecile Pinel, a drugo koje će se nametnuti samo po sebi jest kako je preminula? Je li u trenutku smrti bila sama ili je netko bio s njom? Odgovor na to pitanje možda bi mogli dati sudski medicinari i kriminalisti kada utvrde mehanizam ozljeda po tragovima na lubanji.



Kako je ta ozljeda mogla nastati i posljedica čega je navedeni prijelom, pitali smo prof. dr. Dušana Zečevića, umirovljenog predstojnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. Iako nema konkretna saznanja o slučaju pronalaska ostataka u Tržiću Tounjskom, naš sugovornik pojašnjava:



- S obzirom na to da je prema vašim informacijama prijelom baze lubanje na tom dijelu, mogu gotovo sa sigurnošću reći da je navedeni prijelom posljedica pada. Radi se o području koje mi u sudskoj medicini nazivamo dijelom ispod oboda šešira i svi prijelomi koji nastaju ispod oboda šešira su posljedica pada, pri čemu se mora udariti u neki tvrdi predmet da bi do prijeloma došlo, naprimjer kamen, a nikako nije posljedica udarca.



Moguće je da je prilikom pada došlo i do oštećenja kože i krvarenja pa da je bez obzira na protek vremena na kostima lubanje ostalo i sasušenih tragova krvi. Ti tragovi mogli bi možda biti dostatni i pogodni za DNK analizu i u tom slučaju bi se identitet mogao vrlo brzo ustanoviti. U slučaju da će se identitet morati utvrđivati iz kostiju, cijeli postupak identifikacije traje mnogo dulje - napominje sugovornik Jutarnjeg.

S velikom tugom i boli čekamo vijesti o našoj Anne-Cecile

Kada je do njih, točno godinu dana nakon nestanka njihova djeteta, došla informacija da je na tounjskom području pronađeno nepoznato mrtvo tijelo, roditelji Ghislaine i Michel Pinel pretrnuli su od straha misleći da bi se moglo raditi o njihovoj kćeri. Pokazalo se da se radilo o nestalom muškarcu.



To je razlog zašto im prve informacije o pronalasku tijela u Tržiću Tounjskom u nedjelju odmah nije rekao njihov sin, učinio je to tek jučer oko podneva, kada je dobio informaciju o pronađenom slušnom aparatiću uz tijelo. Od osobe preko koje smo s njim stupili u kontakt doznajemo da ih je to saznanje slomilo.



- Sada moramo čekati rezultate DNK analize. Dok nam ne potvrde da se radi o Anne-Cecile, ne možemo ništa komentirati. Dok čekamo te informacije, miješaju nam se bol i velika tuga - poručili su Annini roditelji.



Ako se zle slutnje ostvare, doći će u Hrvatsku, kao što su došli i petnaestak dana nakon njezina nestanka. Cijelo vrijeme drže pospremljene stvari u njezinoj sobi nadajući se da će se odnekud vratiti.