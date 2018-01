Mladi Osječanin zaljubio se u sponzorušu pa završio na sudu: Krao sam jer mi je trebao novac. Imao sam zahtjevnu curu koju sam dosta razmazio

Učeniku trećeg razreda jedne srednje strukovne škole u Osijeku, koji je zbog cure postao serijski kradljivac bicikala, na Općinskom je sudu izrečena samo odgojna mjera pojačane brige i nadzora koja ne može biti kraća od šest mjeseci, ni dulja od dvije godine. Ujedno mu je naloženo plaćanje 300 kuna sudskih troškova. piše Jutarnji.



- Kriv sam i iskreno se kajem, a krao sam jer mi je trebao novac. Imao sam zahtjevnu curu koju sam dosta razmazio i ona je stalno nešto trebala. Vrlo je ružno to što sam učinio. Svi bicikli su vraćeni vlasnicima. Sramota me je jer to nije način na koji se dolazi do novca - objasnio je u sudnici mladi kradljivac bicikla.



Prema optužnici, tinejdžer je od 26. travnja do 25. svibnja prošle godine u Osijeku na više različitih adresa ukrao bicikle. U akcije je odlazio “naoružan” kliještima kojima je presijecao sajle. Neke krađe odradio je u pola bijela dana, a neke pod okriljem noći - dva puta ispred zgrade matematičke gimnazije, dva puta ispred Konzuma u Ulici F. Firingera i jednom na Trgu Lava Mirskog.



Prema procjeni oštećenih vlasnika, vrijednost bicikala iznosila je od 1700 do 3000 kuna, a neposredno prije preprodaje na biciklima je preko postojećeg tvorničkog broja ukucavao druge znakove dok je dio premazivao crnom bojom.