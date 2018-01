Nitko od uhićenih nije 'propjevao': srpska policija ipak nije 'slomila' šestoricu Splićana, nemaju dokaze da su oni izazvali nerede na stadionu

U istražnom postupku protiv šestorice Splićana uhićenih pod sumnjom da su u prosincu prošle godine organizirali i izazvali velike navijačke nerede na utakmici Partizan - Crvena zvezda, jučer je ispitan svjedok optužbe, pripadnik srpske žandarmerije koji je bio na stadionu tijekom utakmice.

Sumnjiva priča

Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, tijekom svjedočenja on niti jednog od hrvatskih državljana nije osumnjičio za počinjenje kaznenog djela koje im se stavlja na teret. On je, navodno, samo iznosio svoja zapažanja o događajima na stadionu kako ih je vidio s pozicije na kojoj se nalazio na stadionu.

Prema dostupnim informacijama, dokazi tužitelja u ovom slučaju za sada su jedino videosnimke s mjesta događaja. Riječ je o videosnimkama srpske policije i televizijskih kuća.

Sportske pišu da na snimcima nije uočeno da osumnjičena šestorka potiče i predvodi nerede, a očekuje se i pregledavanje videosnimaka u vlasništvu nogometnog kluba Partizan.

Upućeni sugovornici i nedavnu plasiranu priču u srpskim medijima kako je jedan od uhićenih Splićana progovorio te identificirao naručitelja, tj. osobu koja ih je angažirala i za “odrađivanje posla” na tribini platila “nadnicu” od 10.000 eura, smatraju potpuno pogrešnom.

Tko su ostali?

Naime, tvrde kako za sada nitko od uhićenih Splićana nije iznosio obranu i svi se i dalje brane šutnjom. Zanimljivo da se ova priča iznesena prije nekoliko dana potpuno poklapa s onom koja je u srpskim medijima objavljena odmah poslije uhićenja, ali sada je pripisana jednom od uhićenih.

Prema toj priči, organizator nereda je policiji dobro poznati i vrlo utjecajni šef srpskog, ali i crnogorskog podzemlja Filip Korać. Korać je odmah nakon krvavog obračuna na derbiju u medijima prozvan za organiziranje puča na južnoj tribini, ali je ubrzo sam demantirao takve glasine.

U srpskim medijima se za sve loše na toj utakmici optužuje šestoricu hrvatskih državljana te su svima promakle riječi ministra unutarnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića koji je prije nekoliko dana kazao da je zbog incidenta na stadionu do sada uhićeno 14 osoba. Tko su ostala osmorica, ni do danas nije objavljeno.