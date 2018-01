Zbog stravičnog ratnog zločina u splitskoj Lori petorica bivših vojnih policajaca moraju državi platiti milijun kuna! Sud glatko odbio sve njihove žalbe

Županijski sud u Sisku pravomoćno je odlučio da bivši vojni policajci Tonći Vrkić, Josip Bikić, Davor Banić, Ante Gudić i Anđelko Botić moraju solidarno platiti državi više od milijun kuna sa zateznim kamatama koje teku od 2008. godine i to u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.



Potvrđena je tako presuda Općinskog suda u Sinju iz siječnja 2016. godine u kojoj se navodi da su petorica pravomoćno osuđena zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno zbog usmrćenja Gojka Bulovića u vojnom zatvoru u Lori.



Država je, dakle, supruzi i troje djece pokojnog Bulovića isplatila ukupno milijun i 26 tisuća kuna kao naknadu neimovinske štete koju je onda, u sudskom postupku, potraživala od bivših vojnih policajaca.



Kako se navodi u presudi sisačkog Županijskog suda, žalbu su podnijela sva petorica. Tako je Vrkić u svojoj žalbi istaknuo da se presuda o naknadi temelji isključivo na presudi splitskog Županijskog suda u slučaju "Lora", a ne na materijalnim dokazima i iskazima svjedoka te je napomenuo da ga se ovime ponižava kao dragovoljca Domovinskog rata koji je više puta odlikovan i koji je obolio od teškog oblika PTSP-a.



Kazao je i da on u vrijeme kad je preminuo Bulović uopće nije bio u Lori već u vojarni Dračevac i da je u Loru stigao tek kad su mu javili da imaju čovjeka u nesvijesti. Istaknuo je i da nije kriv za njegovu smrt te da se nada pronalasku odgovornog za Bulovićevu smrt.



Bikić je u svojoj žalbi napisao da je kao dragovoljac ušao u Domovinski rat te da je Hrvatskoj dao svoje najbolje godine i svoj život. Ustvrdio je da je postupao u svom najboljem uvjerenju da brani svoju domovinu, sve prema pravilima i običajima koje je zatekao u okruženju u kojem se nalazi te da je njegov doprinos nastanku štete, ako uopće postoji, najmanji pa da država ne može od njega tražiti da plati cijeli iznos.



Davor Banić istaknuo je, pak, da se događaj vezan uz Bulovića dogodio za vrijeme oružanog sukoba RH i pripadnika tzv. JNA i srpskih paravojnih snaga, da je on bio pripadnik 72. bojne VP koja je po nalogu istražnog suda u vojni zatvor u Lori dovela Bulovića i Nenada Kneževića te da bez obzira na pravomoćnu presudu kojom je proglašen krivim, u postupku nije utvrđeno da bi bilo kakvim njegovim radnjama ni propustom došlo do smrti Bulovića. Ustvrdio je da su obojica pokušala pobjeći pa su tako i sami doprinijeli svom ozljeđivanju.



Gudić je, pak, naveo da on nije osuđen za usmrćivanje Bulovića i da se to jasno navodi u pravomoćnoj presudi te da zato smatra da nema obvezu podmiriti državi ono što ona traži. I naposljetku, Botić je naveo u žalbi da nije bio među osobama koje su na smrt pretukle Bulovića te da nema zbog čega platiti državi dio svote koju je ona isplatila obitelji pokojnog Bulovića.



No, Županijski sud u Sisku nije uvažio njihove žalbe, osim što je smanjio visinu troškova koje moraju nadoknaditi državi i to s više od 100 tisuća kuna na 63 tisuće kuna.