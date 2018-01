HDZ se odlučio riješiti nasilnog župana koji je dvije godine zlostavljao suprugu: očekuju njegovu ostavku, pokreće se postupak za isključenje; Optuženi ne daje izjave

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević (HDZ), nakon podizanja DORH-ove optužnice zbog nasilja u obitelji i ozljede, treba podnijeti ostavku na mjesto župana što je na tragu zaključka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke od prije dva tjedna, doznaje se u srijedu iz vrha HDZ-a.



Uz to, u HDZ-u se najavljuje i pokretanje postupka za isključenje Tomaševića iz stranke o čemu treba odlučiti Visoki sud časti.



Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podignulo je prošli tjedan optužnicu protiv Tomaševića zbog nasilja u obitelji i ozljede, objavio je u srijedu DORH ne navodeći njegovo ime.



Općinsko državno odvjetništvo u Požegi 29. prosinca 2017. podignulo je na nadležnom sudu optužnicu protiv 56-godišnjega hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela nasilja u obitelji.



Vrijeđao ju je, prijetio, hvatao za vrat, šamarao...: Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv HDZ-ovog župana koji je dvije godine zlostavljao ženu!



Okrivljeniku se stavlja na teret da je od listopada 2015. do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, s namjerom da je omalovaži, svojoj supruzi često govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom te da ju je istodobno rukama hvatao za vrat i pljuskao, čime je u oštećenici izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva, stoji u priopćenju.



Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., s namjerom da je ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući ju za vrat i nadlaktice te da ju je rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu ju je i ozlijedio, stoji u priopćenju ODO-a.



Nakon što je u srijedu na stranicama Državnog odvjetništva objavljena informacija o podizanju optužnice protiv požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića (HDZ), on je večeras samo rekao kako zasad nema nikakav komentar i ne daje izjave.



U studenome prošle godine, nakon što su informacije o nasilju objavljene u medijima, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je novinarima da će se o isključivanju Tomaševića iz HDZ-a rješavati u toj stranci.



Plenković je nakon povratka iz Budimpešte rekao kako mu je bitno da je on "u ovakvim okolnostima izabrani župan".



"Ako se pokaže sve ovo što je izašlo u javnost točnim, ne može ostati na funkciji koju ima", rekao je tada Plenković.