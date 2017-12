Vatreni obračun u Srinjinama: Čubi ukinut istražni zatvor, nakon saslušanja ranjenog Mistera turizma i svjedoka situacija se promijenila

Nakon dvadeset dana ukinut je istražni zatvor nad Josipom Čubelićem (30) zvanim Čuba, osumnjičenim za pokušaj ubojstva 33-godišnjeg Marija Bečića iz Srinjina, bivšeg Mistera turizma Dalmacije ispred kafića “Maleni” u Srinjinama prije mjesec dana.



Čubelić se sam javio policiji devet dana nakon što je Bečić dobio šest hitaca u noge i završio u bolnici. Nakon ispitivanja nad Čubelićem je otvorena istraga i određen istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela jer je otprije osuđen zbog istog kaznenog djela i ilegalnog držanja oružja.



Poznati splitski kriminalac završio iza rešetaka zbog pokušaja ubojstva u Srinjinama: do brutalnog napada na Mistera turizma došlo je zbog razbijenih čaša?!



Sumnjičio se da je ispalio šest metaka u noge Maria Bečića i udario ga tri puta pištoljem po glavi. Odmah nakon događaja sam Bečić je kazao kako ne zna tko ga je napao. Međutim, policija je saznala kako se gradom priča da je večer prije ispred noćnog splitskog kluba na Poljudu bio sukob u kojem su sudjelovali Bečić i Čubelić na suprotnim stranama.



Bečićevo ranjavanje je motivirano osvetom zbog prvotnog sukoba, smatrali su, te su pokrenuli potragu za Čubelićem.



Dodatni dokaz im je bio signal Čubelićevog mobitela koji je navodno lociran kraj mjesta ranjavanja. Nakon njegove predaje, saslušanja Marija Bečića i još nekih svjedoka situacija se promijenila. Mario Bečić nije prepoznao Čubelića kao osobu koja ga je ranila, konstrukciju o njemu kao počinitelju nisu podržali ni iskazi svjedoka.



Što se tiče signala mobitela, radi se o signalu zabilježenom na baznoj stanici koja osim Srinjina pokriva široko područje tako da se ne može sa sigurnošću kazat da je Čubelić tu večer čekao u zasjedi Bečića na raskrižju pred kafićem.



Nakon takvog razvoja situacije nad osumnjičenim Josipom Čubelićem ukinut je istražni zatvor. Njegov odvjetnik mr. sc. Željko Gulišija nije želio ulaziti u pojedinosti istrage, ali je bio dovoljno jasan.

- Nakon što su utvrđene određene činjenice u spisu, normalno je bilo ukinuti istražni zatvor – kazao nam je.



Sam Mario Bečić izašao je iz KBC Split ovoga tjedna jer iako je bio ranjen u obje noge, imao je sreću da se nije radilo o teškim po život opasnim ozljedama. Ranjen je u poslijepodnevnim satima kada je oko 18,35 izašao iz kafića i krenuo prema svom BMW-u koji je bio parkiran ispred, takoreći na samom ulazu u Srinjine iz smjera Splita.



Mario Bečić je uspio doći do svog automobila kada je do njega pješice došao maskirani muškarac i ispalio mu u noge šest metaka. Mario pada na kolnik, maskirani bježi, nailazi mještanin koji ranjeniku daje vode dok drugi poziva policiju. Kako je Mario Bečić i sam osoba s policijskim dosjeom, automatski se napad na njega povezuje s osobama iz istog miljea.



On je 2012. godine pravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva Ridvana Kaqikua u kafiću u Tugarama na Božić 2009. godine.



Bečić je prvi bio optužen za ubojstvo, ali je medicinsko vještačenje pokazalo kako sepsa, od koje je Kaqiku preminuo, nije na vrijeme prepoznata u bolnici te su je prekasno počeli liječiti. Titulu Mistera turizma ponio je 2005. godine te se u tom periodu bavio manekenstvom.



Čubelić je tek nedavno izašao iz zatvora. U listopadu 2014. godine Vrhovni sud mu je pravomoćno dao jedinstvenu kaznu od pet godina i dva mjeseca zatvora zbog pokušaja ubojstva Aleksandra Dimitrova poznatijeg pod nadimkom Aco Rus u travnju 2013. godine u Velebitskoj ulici te zbog općeopasne radnje i nedozvoljenog držanja oružja.



Čuba je, doznajemo, odslužio četiri godine i potom je pušten na uvjetnu slobodu.