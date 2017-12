Zdravku Mamiću odbijena žalba, Željko Jovanović likuje: Nadam se da će se nakon ovoga svi u Hrvatskoj ponašati drugačije

Bivši ministar obrazovanja Željko Jovanović za N1 je prokomentirao sudski spor koji je dobio protiv Zdravka Mamića.



Zdravku Mamiću, naime, odbijena je žalba na Županijskom sudu u Varaždinu na kojem se sporio s bivšim ministrom obrazovanja Željkom Jovanovićem, koji ga je tužio zbog diskriminacije i uznemiravanja. Sud je odlučio kako je Mamićeva žalba neosnovana te mu je odbijen i zahtjev za naknadu troškova sastava odgovora na žalbu.



U presudi se navodi kako su Mamićeve izjave diskriminatorske jer impliciraju da hrvatski građani srpske nacionalnosti ne bi smjeli zbog svog nacionalnog podrijetla obnašati funkciju ministra.



"To je jedan značajan dan, i za mene osobno ali i za Hrvatsku zato što je pravomoćnom presudom pokazano da se u Hrvatskoj nitko ne može diskriminirati po nacionalnoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. To ne može činiti ni Zdravko Mamić. Moja odvjetnica Vesna Alaburić i ja smo donijeli jedan presedan jer je u Hrvatskoj napokon donesena jedna presuda gdje se kažnjava svatko tko diskriminira druge zato što su drugačiji. Vjerujem da će se nakon ove presude u Hrvatskoj svatko tko želi diskriminirati nekoga zamisliti prije nego što počne vrijeđati ljude", smatra Jovanović koji se prisjetio i samog slučaja.



"To je jedno sramotno vrijeđanje Zdravka Mamića koji je napao mene vrijeđajući me zato što sam Srbin, da ne mogu biti ministar obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj jer je to tako važan resor u Hrvatskoj da ga ne može voditi nitko drugi osim netko tko je recimo Hrvat, tko ne pripada nijednoj drugoj nacionalnosti. Ta njegova uvreda, uz sve ostalo što je izgovorio čega se ne želim ni prisjećati, je nešto na što sam ja kao građanin, kao liječnik, kao političar, kao socijaldemokrat morao reagirati i suprostaviti se takvim uvredama koje ne priliče modernoj hrvatskoj državi. Nadam se da će se nakon ovoga svi u Hrvatskoj ponašati drugačije i poštivati druge ljude bez obzira na nacionalnu, vjersku ili spolnu pripadnost", smatra Željko Jovanović.