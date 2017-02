Bizaran incident u zagrebačkom studentskom domu: žena upala u četvrti paviljon, ukrala novčanik, ošamarila studenticu i ugrizla je za ruku

Višestruko prijavljivana zagrebačka kleptomanka E. D. (47) ponovno je uhićena, ovaj put u Studentskom domu “Stjepan Radić”. Dok je u subotu oko 21 sat izlazila s ukradenim novčanikom iz studentske sobe koju koristi Ž. V. (21), u hodniku je zaustavljena. Zahvaljujući pribranosti pokradene studentice, ali i njezine brze reakcije, kleptomanka duge crne kose koju često znaju viđati u studentskim krugovima spriječena je u bijegu nakon što je i fizički napala studenticu.

Kradljivica je počela operirati oko 20.30 sati po četvrtom paviljonu studentskog doma. Jedna studentica je uočila da ide od vrata do vrata pa ju je upitala što treba. Očevici tvrde da je tada rekla da traži nekoga, izmislivši pritom ime i prezime, pa su pretpostavili da je nečija rođakinja. Panika je nastala tek kada ju je jedna od studentica vidjela kako izlazi iz sobe Ž. V., koja je u to vrijeme bila na terasi u blizini sobe, piše Jutarnji list.



Hrvanje sa studenticom

Pokradena studentica je shvatila što se dogodilo i dala se u trk kako bi spasila svoje stvari. Uhvatila je ženu za bijelu torbu i zahtijevala da joj pokaže što je uzela, dok su druge studentice potrčale alarmirati zaštitare koji čuvaju upravnu zgradu.

Nakon što se nekoliko minuta hrvala sa studenticom, shvativši da dolaze zaštitari koji će je predati policiji, E. D. izvadila je ukradeni novčanik iz torbe preklinjući Ž. V. da je pusti.

No, kako navode očevici, Ž. V. nije popuštala jer nije znala je li to sve što je ukradeno. U pokušaju bijega E. D. ju je tada prvo ošamarila, pa kad joj studentica nije pustila ruku, ugrizla ju je. Na sreću, tada stiže zaštitar doma koji je nazvao 192 te je nepozvanu gošću zadržao do dolaska policije. Kradljivica je odvedena u policijsku postaju na kriminalističku obradu te je kazneno prijavljena za krađu.



Pokušaj infiltracije

Incident su nam potvrdili i iz PU zagrebačke te da su jednu žensku osobu doveli na kriminalističko istraživanje. Upućeni u aktivnosti 47-godišnje kršiteljice zakona koja živi u krugu od 500-tinjak metara od studentskog doma kažu da se pokušava infiltrirati u studentske krugove, a nekad zna biti i viđena kako objeduje u menzama.

Studenti kažu kako se boje za svoju sigurnost.