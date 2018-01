U prvoj menadžerskoj liniji jedne od najvećih dalmatinskih tvrtki 'zavladale' žene: Mirela, Ivona i Katarina - kraljice cementa

Nikad dosad nije bilo da su, uz još pet muškaraca, tri žene u prvoj menadžerskoj liniji vodećeg proizvođača cementa u regiji, Cemexa Hrvatska. Mirela Kotarac je direktorica ljudskih resursa, Ivana Mahovlić, direktorica pravnih poslova, a Katarina Vukoja-Babić, voditeljica financijskih poslova i informacijske tehnologije (IT).

Mirela Kotarac prvih 10 poslovnih godina provela je u maloj privatnoj tvrtki koja se bavila razvojem i prodajom softvera preko interneta, u Cemexu je od 2007. kad se prijavila na natječaj za radno mjesto koordinatora službe za korisnike u Odjelu IT-a. Nakon testiranja i dva kruga razgovora dobila je posao.

- U ovih 10 godina, otvorile su mi se mogućnosti, najprije kroz interni natječaj, a poslije mi se spletom životnih i organizacijskih okolnosti pružila prilika i za ovu poziciju. Čini mi se da je važno bilo to što sam prihvaćala prilike koje mi je organizacija pružila iako nisam uvijek bila sigurna "mogu li ja to?". Udahneš duboko i kreneš. Iz dana u dan se boriš i učiš na svojim i tuđim greškama - govori Mirela Kotarac o svom poslovnom putu. Godinu prije u Cemexu se zaposlila Katarina Vukoja-Babić.

- Oduvijek mi je velika želja bila raditi u proizvodnoj tvrtci jer objedinjuje stvaranje nove vrijednosti u obliku proizvoda i složenih tehnoloških procesa. Cement kao proizvod je neprocjenjiva elementarna vrijednost za društvo u cijelini. Puno toga lijepoga što nas okružuje je napravljeno baš iz cementa. Stoga, čim mi se ukazala prilika – prije 11 godina, bez razmišljanja sam se prijavila na oglas za zapošljavanje u Cemexu -govori nam Katarina Vukoja-Babić, ljubiteljima rukometa dobro poznata kao nekadašnja rukometašica i supruga rukometnog trenera i bivšeg izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije Željka Babića.

Stakleni strop

Ivana Mahovlić u Cemexu je od 2014., otkada je i na ovoj poziciji, a prije toga radila je u Agrokoru.- Moram iskreno reći da me zaintrigirao rad u velikoj globalnoj korporaciji. Dolaskom u Cemex uvjerila sam se da je to potpuno drugačije od mog ranijeg iskustva jer uključuje vrlo specifične pravne aspekte industrijskog poslovanja, ali i interakciju s Cemexovim globalnim pravnim stručnjacima - odgovara na upit o svojoj karijeri.Kad je riječ o ženama u kompanijama, obično se govori o "staklenom stropu", slabije plaćenim poslovima za isti rad u odnosu na muškarce i težem napredovanju. Toga u Cemexu očito nema, svjedoče i tri menadžerice.Mirela Kotarac kaže da je za razvoj njezine karijere bio ključan prelazak u ljudske resurse prije četiri godine.- Rad u ovom odjelu dao mi je potpuno novu sliku naše tvrtke: do tada sam "poznavala" samo malo više od svog odjela, družila se s ljudima sličnima sebi, imala samo jednu perspektivu. Dolaskom u odjel ljudskih resursa upoznala sam druge dijelove naše organizacije i shvatila da su neka moja ranija gledišta bila potpuno pogrešna. To me je naučilo da stvari nisu uvijek kakve se meni čine i da ih treba pogledati s nekoliko različitih gledišta i iz "cipela" one druge strane. Nemam osjećaj da postoji "stakleni strop". U privatnom životu, kao i na poslu, nije mi nikad ni pomoglo ni odmoglo to što sam žena. Štoviše, u svijetu je sada, rekla bih, "trend" poticanja jednakosti među ženama i muškarcima te žene dobijaju sve više prilika za napredovanje - ističe Mirela.Katarina dodaje kako su za razvoj i napredovanje ključni posvećenost poslu, odgovornost i ustrajnost.- Nikada, ni u jednom trenutku svoje poslovne karijere, nisam razmišljala o promaknuću i razvoju karijere već o usvajanju novih znanja i poboljšanju međuljudskih odnosa. Ako posjedujete određena znanja, kompetencije te ste uz to odgovorna osoba koja poštuje načela etike i morala u poslovanju, u organiziranom sustavu poput Cemexa dobijete priliku - naglašava ona.

Oporavak tržišta

Kažu da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena. Tko stoji iza uspješne žene, pitali smo naše sugovornice. Koliko im u svemu pomaže obitelj? Kako usklađuju sve obveze?Kako usklađujem obveze? Pa ne usklađujem ih baš najbolje i jednostavno ne stižem sve. Neke sam segmente života potpuno zanemarila (nadam se privremeno). Mogu samo biti neizmjerno zahvalna suprugu i djeci, ali i suprugovim i mojim roditeljima pa nekako zajedno, uz razumijevanje, nekad smijeh, nekad suze, stvari držimo pod kontrolom.Nije lako, jer posao je zahtjevan, ali obitelj je ipak najvažnija i za to uvijek napravim vremena. Postoje trenuci kada moram preskočiti poneku utakmicu ili večeru, ali u načelu mislim da dobro upravljam ovim izazovima.U ostvarivanju svih zadaća koje su pred nama potrebna je potpora bližnjih. Moja me obitelj, suprug i djeca, nakon svakog radnog dana svojom ljubavlju osvježe i daju novu snagu.Razgovarali smo i o položaju poduzetnika u Hrvatskoj vezano uz ono čime se bave - propise, financijska discplina, radni potencijal...Katarina Vukoja - Babić ocjenjuje kako ne postoji sustavan plan razvoja društva i nema dostatne podrške od državne uprave i administracije. Zakonski okviri se veoma brzo mijenjaju. Poduzetnici koji izvršavaju svoje obveze sukladno svim zakonskim odredbama postaju nositelji svih gospodarskih i financijskih rizika. Iskoristivost europskih fondova koji bi trebali biti generator novog razvoja i stabilnosti je nedostatna. Stoga smatra da su promjene nužne i onda će sve biti moguće.Mirela Kotarac kazuje kako je oporavak tržišta rada krenuo još u 2014. godini. Nažalost, na opadajući broj radno sposobnog stanovništva utječu negativni demografski trendovi te emigracija ljudi između 25-50 godina. Dodatni izazov na tržištu predstavlja to što obrazovanje nije usklađeno s potrebama gospodarstva. Stoga, poslodavci trebaju mijenjati (i mijenjaju) paradigmu da su oni ti koji „biraju radnike". Upravljanje ljudskim resursima trebaju usmjeriti na nove načine privlačenja zaposlenika, a još više na zadržavanje svojih kvalitetnih radnika.- Moj najteži zadatak je objasniti kolegama u Cemexu izvan Hrvatske zašto se u Hrvatskoj nešto pravno ne može, a isto se radi u ostalim državama u Europskoj uniji. Najčešće logičnog odgovora na to nema i tu leži problem posebno za strane, ali i sve ozbiljne domaće investitore - kaže Ivana Mahovlić.