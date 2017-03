Najluksuzniji hrvatski hoteli puni su čitavu godinu, noćenje naplaćuju 1100 eura i formirali su poseban brend: ovo je 16 veličanstvenih

Iako ekskluzivni i luksuzni turizam čini sam vrh piramide svjetske turističke industrije i u njemu sudjeluje tek jedan posto ukupnog turističkog prometa više od milijardu putnika u svijetu, i to onih koji traže posebne i originalne usluge, Hrvatska i tom izbirljivom tržištu ima što ponuditi. Odnedavno okupljeni u Grupaciju jedinstvenih luksuznih hotela pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, 16 naših malih jadranskih hotela s vrlo specifičnom uslugom i pričom, ponudilo je svjetskom tržištu jedinstveni hrvatski luksuzni brand pod nazivom "Stories" – Priče.

I upravo na tim posebnim i drukčijim pričama vezanim za hrvatsku ili svjetsku povijest, kulturu, inovativne priče ili doživljaje koji su dio baš tog hotela ili prostora u kojemu se nalazi, ali i poznate osobe koje su ga posjećivale i vrhunsku uslugu koja se dobiva u njima, svoju poslovnu filozofiju temelje vlasnici i menadžeri malih hrvatskih hotela koji su se odlučili udružiti u tu novu hrvatsku turističku priču.

Masovnost? Ne, hvala

Drukčija i miljama daleko od masovnog industrijskog turizma, "Stories" je velika priča o malim luksuznim hotelima.

U njoj su se našli i svjetskom tržištu najizbirljivijih gostiju ponudili oni koji su po strogim kriterijima odabrani da budu dio te priče koja će se, naravno, širiti.

Za početak su svoje mjesto u "Stories" - jedinstvenim hrvatskim hotelima našli "Villa Dubrovnik", hotel "Kazbek" i "The Pucić Palace" iz Dubrovnika, hotel "Adriana" iz Hvara, "Adriatic" iz Rovinja, "Villa Meneghetti" iz Bala, "San Rocco" iz Brtonigle, "Valamar Isabella" iz Poreča, Palača "Lešić Dimitri" iz Korčule, "Alhambra" iz Malog Lošinja, "Bevanda" i "Navis" iz Opatije, "Vestibul Palace" iz Splita, "Life Palace" iz Šibenika, "Matinis Marchi" iz Maslinice na Šolti i "Bastion" iz Zadra.

Sve ih vežu vrhunska usluga od najmanje četiri ili pet zvjezdica, prepoznatljivost u dizajnu, povijesnoj priči ili posebnim doživljajima i svi redom posluju odlično, uredno vraćaju svoje kreditne obveze i rade s prosječnom cijenom od oko 400 eura za noć. Što će im onda još donijeti novi brend "Stories" u kojemu su se okupili?

- Okupljanje u jedinstveni hrvatski brend hotela donijet će iskorak na tržištu koje upravo traži hotele drukčije od svega što su vidjeli i doživjeli. Radi se o klijenteli koja voli putovati i na putovanjima otkrivati i upoznavati zemlju u koju su stigli. Oni upravo traže takve jedinstvene i originalne hotele.

U svijetu postoje poznate turističke grupacije koje imaju iste visoke kriterije odabira i neki naši članovi su dio njihovih lista te se nalaze među "Small Luxury Hotels of the World", "Conde Nast Golden List", "Relais Chateau", "Leading Hotels of the World"... Da bi se stiglo na te liste treba imati najmanje dva originalna doživljaja koja hotel pruža i mi smo slijedili te kriterije - kaže nam Nenad Nizić, vlasnik splitskog hotela "Vestibul Palace" i predsjednik novoosnovane grupacije.

Neki su i odbijeni

Navodi kako su pomnim odabirom stigli do prvih deset hrvatskih hotela koji su zadovoljavali sve tražene uvjete, zatim ih je na listu uvršteno još šest.

Nekima koji su se javili morali su se zahvaliti jer jednostavno nisu na razini koja se traži, pojašnjavaju u hotelskoj grupaciji, navodeći kako im je želja na listu staviti i originalne hotele ili dvorce s vrhunskom uslugom iz kontinentalnog dijela zemlje. Misao vodilja je ponuditi hrvatsku turističku raznolikost, jer najviše gostiju tih hotela je iz SAD-a, a oni u Hrvatskoj žele obići što više i najradije odsjedaju u hotelima iste grupacije, sigurni da će dobiti najbolju uslugu.

- Mi nemamo problema s punjenjem, svi radimo cijelu godinu i u prosjeku imamo prihod po sobi od oko 60 tisuća eura, ali prostora za bolju popunjenost uvijek ima. Upravo preko "Stories" želimo privući goste izvan sezone, posebno u segmentu gourmet doživljaja i kulture, jer su dva restorana hotela iz ove grupacije i na listu preporučenih od strane "Michelina".

Imamo i za hrvatske pojmove iznadprosječnu zaposlenost po sobi, jer kvaliteta usluge traži veliki broj ljudi. Na hotel od deset soba zapošljavamo 25 ljudi, a cijene koje postižemo su u rasponu od 250 eura za noć do čak 1100 eura za noćenje.

U ukupno oko 300 soba koliko ih je u tih za sada 16 hotela koji su u grupaciji, radi se godišnji promet od oko 140 milijuna kuna i svi su doista izvorno hrvatski turistički proizvod - govori Nizić.

U Ministarstvu turizma i HTZ-u naišli su na odličnu suradnju i razumijevanje pa već pripremaju zajedničke radionice za agente u New Yorku i Londonu, kao i nastupe na sajmovima luksuznog turizma u Nici. Plan je nadalje da se u "Stories" uključe i najbolje hrvatske vile koje bi bile dio jedinstvene turističke ponude luksuza i ekskluzivne usluge.