Mostar se na dirljiv način oprostio od Predraga Lucića: pogledajte kako je Stari most zasvijetlio u čast omiljenom Splićaninu

I Mostarci su se oprostili od Predraga Lucića, novinara i književnika koji je danas u nazočnosti brojnih Splićana sahranjen na splitskom Lovrincu.



U Splitu pokopan Predrag Lucić: uz dirljiv govor Borisa Dežulovića i pjesmu 'Always Look on the Bright Side of Life', na posljednje počivalište ispratilo ga nekoliko tisuća ljudi



Mostar je jako volio Splićanina, a i taj Splićanin Mostarce, pa mu je posljednji oproštaj organiziran od strane Centra za kritičko mišljenje, kolega s portala Tacno.net i Centra za mir i multietničku suradnju iz Mostara.



Spomenuti medij i nevladine organizacije su pokrenuli hvale vrijednu akciju i Stari most u Mostaru osvijetlili likom pokojnog Predraga Lucića.



Podsjetimo, suosnivač Feral Tribunea, ugledni novinar, pisac i redatelj Predrag Lucić preminuo je u srijedu u Splitu nakon teške bolest.



Objavio je "Greatest Shits - Antologiju suvremene hrvatske gluposti" u koautorstvu s Borisom Dežulovićem, 1998., pjesmaricu "Haiku haiku jebem ti maiku" 2003., knjigu lirike "Ljubavnici iz Verone" 2007., čitanke "Sun Tzu na prozorčiću" 2009., "Bezgaća povijesne zbiljnosti" 2010. godine i ''Gusle u magli'' 2013. godine. Od 2007. zajedno je s Borisom Dežulovićem nastupao u pjesničkom kabareu "Melodije Bljeska i Oluje".



Nagradu "Judita" Splitskog ljeta, za umjetnička dostignuća u dramskom i glazbenom programu, dobio je 2017. za dramu Aziz.