Poruke radikala iz BiH: Braćo, muslimani, nedopustivo je kršćanima čestitati Božić, a još je gore s njima sjesti i jesti!

Kršćani svake godine muslimanima čestitaju Kurban-bajram, islamski praznik prinošenja žrtve, najznačajniji blagdan u građana muslimanske vjeroispovijesti. Međutim, ovih dana se ponovno povela polemika oko toga trebaju li muslimani čestitati katolicima i pravoslavcima njihov najradosniji blagdan - Božić.

Dio islamskih vjerskih vođa iz BiH oštro se protive tome, pa se dijele razni tekstovi muslimanskih imama, raznih "stručnjaka" i radikalnih svećenika... Jedan od tekstova koji se pojavio prije nekoliko dana objavljen je pod naslovom "Svim kršćanima želim dobro i zato im neću čestitati Božić", a u tekstu se navodi i jedna usporedba koja vrijeđa svakog normalnog čovjeka.

- Ako sutra u BiH bude tri milijuna homoseksualaca i legaliziraju svoje brakove i postanu moćna sila u BiH i utemelje svoj praznik, “gej” praznik, koji bi čak bio i državno priznat, biste li im vi, muslimani, opet čestitali taj praznik u duhu tolerancije i dobrosusjedskih odnosa? Oni koji su razumom obdareni, shvatit će na što ova pitanja ukazuju! - piše, među ostalim, u tom tekstu, pozivajući sve druge muslimane da ne pružaju stisak ruke svojim susjedima katolicima i pravoslavcima.

Uz taj napis, dijeli se i iznimno netolerantan članak Zijada Ljakića, doktora znanosti koji se školovao na Islamskom sveučilištu Muhammed b. Saud u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji.

- Čestitanje kjafirima njihovih vjerskih praznika, poput Božića, Uskrsa, Nove godine i slično, zabranjeno je, i oko toga nema razilaženja među učenjacima, kako prenosi Ibn Kajjim u svojoj knjizi "Ahkamu ehliz-zimme". Mnogi ljudi kod kojih vjera nije na velikom nivou upadaju u slične stvari neznajući odvratnost tog djela. Onaj tko čestita nekome njegovo činjenje grijeha, taj se izlaže Alahovoj mržnji i srdžbi - navodi u odgovoru jednoj sugrađanki Zijad Ljakić.

No, glavni zagrebački imam Aziz Alili ne dijeli to mišljenje, pa za "Slobodnu" kaže:

- Svi legitimni predstavnici islamske zajednice čestitaju blagdane susjedima. I ja sam svojim prijateljima čestitao. Vjernik musliman dužan je poštovati i uvažavati drugo i drukčije. Jedino mu nije dozvoljeno konzumirati ono što mu je zabranjeno poput alkohola i svinjskog mesa... - kaže Aziz Alili.

No, Ljakić se s time ne slaže, pa opet upozorava što je činiti građanima islamske vjerosipovijesti ako ih kršćani iz poštovanja pozovu da s njima objeduju na Božić.

- Nije dozvoljeno muslimanu da se odazove njihovu pozivu da sudjeluje u bilo kakvim njihovim svečanostima tim povodom, jer je to gore od samog čestitanja. Tako isto nije dozvoljeno muslimanima da obilježavaju te praznike kojekakvim priredbama, prigodama ili gozbama. Pod ovo ulazi razmjenjivanje poklona, dijeljenje slatkiša, prekidanje s poslom taj dan i tome slično. Jer kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih" - navodi taj 'stručnjak' školovan u rigidnoj Saudisjkoj Arabiji.

I u raznim drugim savjetovalištima muslimani pitaju što im je činiti. Pa tako jedna djevojka pita: "Zanima me da li je meni haram ići k roditeljima na dan Božića kad oni slave? To bih jako voljela da znam, jer ne bih voljela svojim odlaskom da izazovem Alahovu srdžbu na sebe", a odgovara joj hafiz Imad el-Misri.

- Prvo trebamo znati da riječ Božić znači mali Bog, i kako mi možemo izgovarati tu riječ, a kamoli da slavimo taj praznik. A mi kažemo kao muslimani Allahu Ekber, Allah je najveći, a oni kažu Božić. Pa prema tome, treba znati da slavlje ovih praznika, koje su prihvatili kao običaj neki muslimani živeći sa kjafirima, pa se ponašaju sad kao oni, nije dozvoljeno. Također, obavezno je muslimanima da slijede našu tradiciju, koja je u okviru našeg šeriata to jest Kur’ana i sunneta, a napominjem da nam je Allah oporučio da postupamo lijepo, s dobročinstvom prema drugima, odnosno prema nemuslimana, a ne da slijedimo njihovu tradiciju - navodi se u odgovoru.

Neke od radikalnih muslimanskih svećenika smo zamolili za komentar, međutim nisu iskazali preveliku volju za davanjem izjava. No, kako radikalni muslimani dijele isto tako radikalne tekstove, tako i oni umjereni građani BIH islamske vjeroispovijesti koji katolike i pravoslavce smatraju svojim prijateljima dijele tekst jednog drugog imama koji je u nekoliko navrata rekao da čestita Božić i da u tome ne vidi grijeha.

- Svjedoci smo danas da je Božić, veliki kršćanski blagdan. Svjedoci smo da mnogi čestitaju Božić pa tako i muslimani čestitaju svojim susjedima i prijateljima Božić, pa čak i svojoj rodbini u kojoj ima kršćana. Ali, svjedoci smo i onih "rezervnih dušebrižnika" koji odmah čestitke muslimana upućenih u prvom redu katolicima koriste za međusobne napade osuđujući tu civilizacijsku gestu i ljudski čin. Pri tome koriste najljigavije argumente pa govore kako oni nisu vjernici, ku'š vlahu čestitati, to je haram, ko čestita inovjercu taj nije musliman, ti prihvaćaš da je Isus sin Božji, njih veličaš... i tako unedogled. Po nekim ispada da ni ja nisam musliman ili sam prodana duša kao i mnogi učeniji muslimani i muftije. Svjestan sam odgovornosti za ovaj tekst koji će izazvati lavinu negodovanja i napadanja opet kod onih koji ne razumiju. Svjestan sam toga. Zato i svjesno pišem. Već dugi niz godina pratim taj "fenomen", tu neviđenu hajku i nesnošljivost, to kako u vrijeme nemuslimanskih blagdana "dušebrižnici" čekaju da započnu svoju paljbu po "muslimanskim vlasima", kako već nazivaju nas muslimane koji upućujemo čestitke za nemuslimanske blagdane. Izgleda da se takvi najviše raduju Božiću da iznesu na vidjelo svoje "znanje", da ne kažem prostiju riječ. A tim, nazovi "fenomenalcima", drago je kad čuju da je predsjednik neke jake sile čestitao bajram ili da je mjesni župnik, što hoće reći pop, posjetio mjesnog imama, što hoće reći hodžu, i da su zajedno jeli bajramsku baklavu i pili bajramsku kahvu. A ne znaju, ne žele da znaju da je u kulturološkom smislu čestitati drugome njegov blagdan sasvim normalan civilizacijski čin pun ljubavi i topline. Moja čestitka je glasila: "Vjernicima katolicima i svim prijateljima koji danas slave Božić želim ugodne blagdane, dobro zdravlje, lijepo raspoloženje i svako dobro. Neka vas ljubav prema Isusu danas učini boljim od jučer, a sutra boljim od danas. Čestit i blagoslovljen Božić!" To je bio razlog "fenomenalcima" da ošinu po prašini, a i po meni ne birajući riječi. Po njima ne samo da nisam imam nego nisam ni musliman. Kažu da sam plaćenik. Bože dragi! Zar nekome lijepa čestitka može zasmetati? - naveo je, među ostalim, imam Admir Muhić.



Boksaču prijetili smrću

Nedavno je i britanski boksač Amir Khan (31) došao na nišan radikalnim muslimanima u Velikoj Britaniji. Naime, taj sportaš islamske vjeroispovijesti na svom Instagram profilu objavio je fotografiju božićnog drvca, uz poruku: "Dok svi spavaju, tata je postavio božićno drvce. Moja kćer Lamaisah biti će sretna".

No, onda je uslijedio izljev mržnje, govorili su mu da je izdao Islam, da će ići u pakao i slično. A bilo je i otvorenih prijetnji smrću.