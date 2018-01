Kako se pokušava zataškati slučaj svećenika koji je policijskom palicom zaustavljao vozače i prijetio mladićima

Čekamo mjerodavni izvještaj. Molimo vas za strpljenje dok dobijemo detaljni izvještaj od svih relevantnih elemenata. Kada to dobijemo, biskup će sigurno zauzeti primjereni stav.



Kazao nam je to pater Jakov Mamić, generalni vikar Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, pod čijom se odgovornošću nalazi i don Tomislav Vlahović, kapelan kapelanije sv. Filipa i Jakova Policijske uprave zadarske i župnik Uznesenja Blažene Djevice Marije u Perušiću kraj Benkovca.



Kako se župnik 'malo zaigrao': svećenik policijskom palicom zaustavljao vozače, mladiću zaprijetio da će ga prebiti; Mještani pričaju da je don Tomislav i ranije znao glumiti policajca...



Svećenika Vlahovića mještani Benkovca prijavili su Ministarstvu unutarnjih poslova da ih je 5. studenoga prošle godine, iz njima nepoznatih razloga, zaustavio u prometu u svom osobnom automobilu, ali s policijskom palicom, lažno se predstavljajući kao policajac šibensko-kninske Policijske uprave. Pritom im je, kako tvrde, prijetio batinama i privođenjem ako se ne budu ponašali u skladu s njegovim naredbama.



Budite strpljivi



– O svim pitanjima vezanim uz postupak kapelana Tomislava Vlahovića brigu vodi otac biskup Jure Bogdan. On je također i stupio u kontakt s relevantnim faktorima koji bi se trebali izjasniti glede samog događaja. Ali, molim vas, budite strpljivi i na sva pitanja dobit ćete odgovore – ponovio je na kraju našeg razgovora prof. dr. sc. Jakov Mamić.



U Vojnom ordinarijatu nisu htjeli komentirati ponašanje župnika Vlahovića, a sličan odgovor dobili smo i iz Ravnateljstva policije gdje je don Vlahović, kao kapelan, službeno zaposlen.



– Obavještavamo vas kako su izvršenim provjerama utvrđene nepravilnosti u postupanju policijskog službenika-kapelana na dan 5. studenoga 2017. godine. Utvrđeno je kako je do njegove reakcije došlo isključivo radi upozorenja građana o sigurnosti prometa na cestama. Dodatno vas obavještavamo kako je policijski službenik-kapelan upozoren na utvrđene nepravilnosti u postupanju te je s njegovim postupanjem upoznat njegov nadređeni rukovoditelj radi eventualnog poduzimanja daljnjih mjera i radnji iz njegove nadležnosti – stoji u odgovoru iz Ravnateljstva policije.



Potpuno identičan odgovor dobio je i Jašo Lepur (12. prosinca 2017.), očuh Luke Ojurovića, mladića koji je cijeli slučaj prijavio policiji. Kako smo taj odgovor koji je potpisao Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, već objavili u Slobodnoj Dalmaciji, od Ravnateljstva policije smo tražili dodatne odgovore, no na njih iz službe za odnose s javnošću nisu odgovorili. Podsjetimo, Ravnateljstvo policije smo pitali ima li policijski kapelan pravo zaustavljati automobile s policijskom palicom i odakle policijskom kapelanu policijska palica?



Navodno divljali



S obzirom na to da u Ravnateljstvu navode kako je do reakcije kapelana "došlo isključivo radi upozorenja građana o sigurnosti prometa na cestama", jer su mladići u opel corsi navodno divljali na cesti, pitali smo ih je li zbog toga kapelan prijavio policiji mladiće, odnosno koje su sankcije predviđene za lažno prijavljivanje u svojstvu službene osobe. Ravnateljstvo policije smo također pitali tko je i kada policiji prijavio događaj.



Naime, prema riječima Jaše Lepura, kad je sutradan došao u benkovačku policijsku postaju, rečeno mu je da događaj od večeri prije, koji je njegov sin telefonski odmah prijavio, nije zabilježen, iako su dežurnom policajcu dali registraciju vozila koje je kapelan koristio te večeri.



Pitali smo ih je li policija pokušala zataškati incident s kapelanom koji se zaigrao prometnog policajca, ali ni na taj, kao i na prethodne upite, odgovor nismo dobili.