Slučaj je odjeknuo i u Njemačkoj, a deložiranu obitelj primila je Austrijanka: Erni je 'puklo srce', oni su jedni od najhumanijih ljudi koje poznajem! Krećemo u veliku pravnu bitku...

Deložirana njemačka obitelj Schumacher ipak nije na cesti.



– Nisam ih mogla ostaviti na ulici. Ernsta i Ernu Schumacher poznajem jer imam kuću na Viru i mogu vam reći da su to ljudi velikog srca, jedni od najhumanijih ljudi koje poznajem. Jednostavno sam ih primila u svoju kuću i sada smo svi kod mene – kazala nam je u četvrtak Monika Losem, Austrijanka, doplomirana biologinja, koja često boravi u svojoj kući na Viru.



Ona je u srijedu gledala deložaciju obitelji Schumacher i pozvala ih da spavaju kod nje.



'Bez rizika' kupili kuću na Viru, a danas su iz nje deložirani: skromni par iz Njemačke dio je još jedne nevjerojatne pravosudne priče



S Monikom i Ernom razgovarali smo u četvrtak, no Erna je bila shrvana. Ljubazno, ali kratko je odgovarala na naša pitanja, te nam je Monika Losem rekla da je Erni "puklo srce" u srijedu, za vrijeme deložacije, u trenutku kada je novi vlasnik kuće Branimir Petravić inzistirao da se i kuhinja "iščupa" i iznese van, da se sve demontira i izbaci.



Schumacherovi su po kiši sve stvari iznosili, nešto je išlo u kamion, nešto u susjednu pomoćnu barakicu. Kuhinju su namjeravali skidati pomalo, da ostane neoštećena.

Nikoga nismo prevarili

– Međutim, inzistiralo se da se sve poskida i iznese. Tada me uistinu zaboljelo, osjetila sam i shvatila da sam zaista izgubila dom. Moj suprug i ja imamo osmero djece. Kućicu na Viru kupili smo 2006. godine i ona je s vremenom postajala naš dom, mali prostor s tek jednom sobom, ali nama dovoljno. U mirovini smo planirali većinu vremena provoditi na Viru. Punih 12 godina nakon kupnje, u srijedu smo "čupali" kuhinju van pod budnim okom policije. Nikoga ne bismo prevarili, mogli smo to polako, kasnije... – govorila je potiho Erna, dok je Monika Losem objasnila da su većinu stvari Schumacherovi podijelili jer ih ne mogu nositi u Njemačku.



Tek dio stvari spremili su u jednu garažu kod prijatelja u Zadru.



– Zašto je gospodin Petravić od mene okretao glavu? Osjećala sam se jako poniženo. Samo sam željela da se upoznamo, unatoč okolnostima, no kad sam mu god prišla, okretao se i odlazio – kazala nam je u četvrtak Erna.



Monika Losem odbila je razgovarati o novom vlasniku kuće i najavila "veliku i složenu pravnu bitku".



– Ovo je slučaj koji pratim od same kupnje kuće jer ja sam već na Viru stanovala. Godinama je "smrdjelo" zašto nisu uknjiženi, to su prostodušni ljudi koji su vjerovali svakome, pa izgleda da ih nije bilo teško prevariti – kazala je Monika.



Poznato je da su Ernst i Erna Schumacher kuću kupili od Josipa Gržete za 47 tisuća eura, on ne spori da je novac dobio na ruke; prvi odvjetnik Miše Papić im je davao i pismena jamstva da Joso Gržeta, koji je i dalje ostajao upisan kao vlasnik, ne može prodati kuću koju su od njega kupili.



Na odvjetnike su potrošili golem dodatni novac. I ipak su na koncu ostali bez kuće koja je otišla na dražbu – ovršena je zbog Gržetinih dugova jer "na papiru" je bila njegova.

Gore društvene mreže

– Puno detalja se događalo tijekom 12 godina, osobito zadnjih godina, koji pravno ostaju sporni. Za sada samo mogu potvrditi da za nas ovaj slučaj nije završen, zbog toga što tu ima previše nejasnoća. Obitelji Schumacher pomoći ćemo u svakom smislu, i u tome nas neće biti tek nekolicina – najavila je Monika Losem.



Deložacija obitelji Schumacher, koji su bez kuće ostali na nevjerojatan način, burno je odjeknula u Njemačkoj, gdje se "širi" društvenim mrežama. Erna i Ernst će do kraja ovog tjedna ostati na Viru, nakon čega se vraćaju u Njemačku.



– Imam osmero djece, oni su se jako bojali za nas, jer je sve ovo bilo previše stresno. Želim se susresti s djecom, pokušati shvatiti i "posložiti" sve što se dogodilo. A sa svim ljudima kojima ne mogu dovoljno zahvaliti što nas nisu ostavili same u ovim danima bit ćemo u kontaktu – rekla je Erna, koja je u četvrtak izgledala potpuno iscrpljeno i shrvano.