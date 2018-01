Vozač koji je pregazio rođaka i pobjegao s mjesta nesreće zadržan u pritvoru, za mladića koji je usmrtio majku troje djece podnijeta žalba

Vozač mercedesa zadarskih oznaka, 49-godišnji Ante Pelaić, zadržan je u istražnom zatvoru nakon što je u četvrtak na cesti u Stankovcima pijan pregazio vlastita rođaka, a potom njegovo tijelo gurnuo s krova vozila i pobjegao s mjesta nesreće.



Na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Zadru (ODO), ovom umirovljenom vojnom policajcu određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.



Ratnog veterana i čovjeka koji je čuvao Tuđmana usmrtio rođak s kojim je cijelu noć pio: tijelo je izvukao iz 'šoferšajbe' te ga ostavio ispred kuće



Nakon što je uhićen, te u petak iz policije priveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, osumnjičen je za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa izazivanjem prometne nesreće te kazneno djelo protiv života i tijela nepružanjem pomoći.



Kako je utvrđeno istragom, Pelaić je na 47-godišnjeg rođaka Vinka Buru zvanog Roko naletio u četvrtak u 1.18 sati prednjim lijevim dijelom automobila nakon što su prethodno bili na večeri kod zajedničkog prijatelja.



Uslijed naleta rođakova mercedesa, Bura je nabačen na krov vozila, a Pelaić je, iako svjestan da treba ukazati liječničku pomoć koja bi mu mogla spasiti život, nastavio vožnju bez zaustavljanja, daljnjih 150 metara.



Nakon toga se zaustavio i tijelo gurnuo s krova vozila, te se, ne obavještavajući službu Hitne medicinske pomoći ni policiju, vozilom udaljio s mjesta događaja.



Bura je pronađen u 1.45 sati na cesti gdje je preminuo uslijed višestrukih po život opasnih ozljeda, dok se Pelaić, kako je utvrđeno, vratio na mjesto događaja u 2.30 sati kako bi pokupio registarsku pločicu vozila koja je otpala.



– Najprije smo na tlu ugledali tablice s automobila, a onda smo stotinjak metara dalje ugledali još nešto. Moja kći je otrčala te je ubrzo potpuno šokirana uspjela viknuti da na tlu leži čovjek i traži pomoć. "Pomognite mi ljudi", vikao je, no tada još nismo bili svjesni da je to zapravo naš rođak Vinko. Bio je potpuno krvav. Odmah smo nazvali policiju – posvjedočila je nakon nesreće prva rođakinja poginulog Bure.



Pelaić je, kako je utvrđeno, u trenutku nesreće vozio iz smjera istoka u pravcu zapada pod utjecajem 2,33 promila alkohola zbog čega su njegove vozačke sposobnosti bile bitno smanjene.



Dolaskom do kućnog broja 269, zbog alkoholiziranosti i vožnje koja nije bila prilagođena uvjetima po noći i mokrom kolniku, izlaskom iz blagog zavoja izgubio je kontrolu upravljanja te prešao na lijevu prometnu traku po kojoj se kretao njegov rođak, utvrđeno je u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.



Istodobno je i podnijeta žalba ODO-a protiv rješenja suca istrage koji je odbio u istražnom zatvoru zadržati 18-godišnjaka koji je 1. siječnja u 6.55 sati u Biogradu na Moru pod utjecajem alkohola od 1,35 promila usmrtio 36-godišnju Petru Mršić, majku troje djece i medicinsku sestru iz Biograda.



Ona je upravljala mazdom zadarskih oznaka, a iza nje je vozio 18-godišnjak, koji je volkswagenom zadarskih oznaka upravljao pod utjecajem alkohola.



Mladić je, vozeći prema središtu grada, udario u mazdu ispred svog vozila nakon što je krenuo u pretjecanje. Kako nije dobro ocijenio razmak, silovito je udario u lijevi stražnji dio mazde, toliko jako da je mazda sletjela s kolnika i udarila u stablo. Od siline udarca 36-godišnja vozačica mazde je poginula.



– Takva vožnja, osobito uz činjenicu da se radi o mladom vozaču kojem je vozačka dozvola izdana devet mjeseci prije inkriminiranog događaja, ukazuje na osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja kaznenog djela. Stoga je Vijeću Županijskog suda u Zadru predloženo preinačenje rješenja suca istrage i određivanje istražnog zatvora osumnjičeniku – navodi se u žalbi zadarskog ODO-a, u kojoj se također navodi kako je ova teška prometna nesreća uzrokovana kako vožnjom osumnjičenika pod utjecajem alkohola, tako i zbog njegova umora nakon neprospavane noći, neprilagođene brzine i nedovoljnog držanja razmaka.