Ratnog veterana i čovjeka koji je čuvao Tuđmana usmrtio rođak s kojim je cijelu noć pio:  tijelo je izvukao iz 'šoferšajbe' te ga ostavio ispred kuće

Stankovce je u noći između srijede i četvrtka potresla tragedija u kojoj je život pod kotačima automobila izgubio 47-godišnji Vinko Bura, zvani Roko.

Poznat je po tome što je 18. ožujka 1990. godine bio prvi zaštitar prilikom pokušaja atentata na dr. Franju Tuđmana u Benkovcu.



Oko jedan sat poslije ponoći Buru je na državnoj cesti u Stankovcima, u pijanom stanju, pregazio njegov vlastiti rođak, 49-godišnji Ante Pelaić, također umirovljeni vojni policajac, nakon što su nekoliko sati prije obojica bila na blagdanskoj večeri kod zajedničkog prijatelja Tihomira Morića.



Oko 20 sati, kada su se sastali, nitko od njih nije ni slutio da će druženje starih ratnih prijatelja završiti neopisivom tragedijom. Domaćin Morić također je poznat javnosti jer je bio u osobnom osiguranju prvog hrvatskog predsjednika, te je bio taj koji je oduzeo pištolj atentatoru Bošku Ćubriloviću.

Stravičan udarac

Pelaić se vraćao kući s večere kad je, dvjestotinjak metara od Morićeve kuće, mercedesom naletio na rođaka. Udarac je bio stravičan. Prema priči očevidaca, nakon što ga je udario, Vinkovo tijelo je ostalo zaglavljeno na automobilu još stotinjak metara, sve dok se Ante nije zaustavio ispred Vinkove kuće, gdje je ostavio tijelo i – pobjegao.



– Bio je oko jedan sat poslije ponoći kada smo iz kuće začuli strašan udarac, te neke čudne šumove, kao da netko po cesti razvlači nekakve najlonske vrećice. Istrčali smo van, no u prvi trenutak nismo vidjeli ništa. Najprije smo na tlu ugledali tablice s automobila, a onda nam se učinilo da se stotinjak metara dalje nalazi još nešto. Moja kći je otrčala do tog mjesta, te nam je ubrzo potpuno šokirana uspjela viknuti da na tlu leži čovjek i traži da mu se pomogne. "Pomognite mi, ljudi", vikao je, a tada još nismo bili svjesni da je to zapravo naš rođak Vinko. Kada smo došli do mjesta gdje je ležao, sledili smo se. Bio je potpuno krvav, nije nam bilo jasno što se dogodilo, no odmah smo nazvali policiju – kazala je u četvrtak ujutro prva rođakinja poginulog Bure (na slici ispod).

Njezina se kuća, kao i kuća stradalog Bure, nalazi neposredno na mjestu prometne nesreće. Ispričala je kako su Vinko, Ante i Tihomir bili odlični prijatelji, te da je Ante prije nesreće najprije kući s večere odvezao prijatelja iz Australije. Vinka je, kako je pretpostavila, pregazio nakon što se vraćao kući.



– Vinko je išao kući pješice, koliko mi znamo. Je li ga ovaj zgazio dok je prelazio cestu, ne znam. Tijelo je, koliko smo mi uspjeli vidjeti, odvučeno s mjesta nesreće, s tim da su svuda bili krvavi tragovi. Posebno je bizarno bilo to što je Vinko proletio kroz "šoferšajbu", a ovaj mu je noge izvlačio iz stakla kako bi mu tijelo ostavio ispred kuće. Zbog toga je svugdje bilo krvi, da ne kažem čega još. Na mjesto nesreće vratio se nakon pola sata, a mi smo već tada bili sve prijavili policiji. Na kraju je sve priznao – posvjedočila je šokirana rođakinja iz Stankovaca, koje je i tijekom jučerašnjeg dana bilo u šoku od tragedije koja se ne pamti u mjestu.

Omiljeni dobričina

– Bilo je strašno, to se ne može zapravo riječima opisati. Cijelo selo je u šoku. A cesta je bila zatvorena sve do jutra. Vinka smo jako voljeli, bio je dobričina, samac, nije se nikad ženio. Vozač je rastavljen, pa se očito malo više provodio nego što treba, a i mirovina mu je dobra, pa je postao neoprezan – kazala je rođakinja obitelji.



Nakon očevida, koji je na mjestu nesreće u Stankovcima trajao do ranih jutarnjih sati, kod 49-godišnjeg vozača utvrđeno je da je vozio s 2,33 promila alkohola u krvi. Prema informacijama iz policije, 49-godišnji vozač u trenutku nesreće upravljao je mercedesom zadarskih registracija iz smjera Šibenika prema Benkovcu, a pješaka koji je na mjestu preminuo udario je na kolniku.



Tijekom četvrtka nad njim je još bila u tijeku kriminalistička obrada, tako da kvalifikacija kaznenog djela još nije službeno poznata.