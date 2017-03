Omiljena zadarska atrakcija treba rekonstrukciju: Zadrani smišljaju kako turistima uzeti kune za selfije uz Pozdrav suncu

Instalacije Pozdrav Suncu i Morske orgulje sigurno su jedne od najvažnijih turističkih atrakcija grada Zadra, koje svake godine posjeti velik broj ljudi.



Dok se Morske orgulje na zadovoljavajući način održavaju, nepovoljni vanjski utjecaji, kao što su blizina mora i vremenski uvjeti, te životni vijek ugrađene opreme, doveli su u pitanje potpunu funkcionalnost instalacije Pozdrav Suncu.



Stoga je Grad Zadar pokrenuo projekt njezine rekonstrukcije i obnove radi poboljšanja kvalitete infrastrukture instalacije i osiguranja novog životnog ciklusa glavne gradske turističke atrakcije. Potrebno je poboljšati kvalitetu opreme i uređaja u svrhu pružanja dodanih usluga, a sve to opet kako bi se osigurala financijska samoodrživost instalacije, kaže Alan Kociper, direktor "Inovativnog Zadra", agencije koja za Grad Zadar provodi natječaj vrijedan četiri milijuna kuna.



– Ideja je da instalacija Pozdrav Suncu bude održiva i da se komercijalizira do te mjere da, primjerice, neki korisnik može sebe slikati na Pozdravu Suncu, a da se to na neki način naplati kroz usluge temeljene na toj općoj prepoznatljivosti.

Do ljeta iduće godine

Još nismo konkretno razdradili to pitanje jer će se Pozdrav Suncu tek do ljetne sezone iduće godine temeljito rekonstruirati, pa ima još vremena za to. Trenutačno radimo na natječaju oko Pozdrava Suncu i njegove rekonstrukcije, i sada nam to nije u fokusu.



Sve su opcije otvorene, ali to je već pitanje za marketinšku struku koja bi trebala razraditi usluge za brzu i jednostavnu komercijalizaciju. To je projekt za sebe, a ovo je zahvat za koji je Grad Zadar rezervirao četiri milijuna kuna, i to za tehničku rekonstrukciju Pozdrava Suncu i u tim okvirima mi ćemo se kretati – kaže Kociper.



Kod Pozdrava Suncu ima puno elektroničkih komponenti koje su zahtjevne pri ekstremnim vremenskim uvjetima i pod djelovanjem mora, sunca i temperaturnih razlika, a rekonstrukcija neće uključivati popravke ploča koje će ostati u sadašnjem obliku, odnosno mijenjat će se tek pri eventualnim oštećenjima.



Rekonstrukcijom će se sanirati neki problemi unutar bazena ispod ploča, kao što je poboljšanje odvodnje oborinskih voda, a većinu investicije činit će zamjena elektroničkih sklopova – nizova LED dioda i upravljačke ploče. To su već stare instalacije koje traju više od deset godina i može se dogoditi da jednostavno otkažu, ističe Kociper.



I on se slaže da neke stvari zamišljene prvobitnim projektom nisu zapravo nikad ni proradile, kao što je mogućnost da se preko fotonaponskih ploča prodaje struja HEP-u i na taj način instalacija samofinancira.



– To nikad nije realizirano zbog ograničenih kvota za takve fotonaponske elektrane pa se proizvedena struja nije otkupljivala po tim povlaštenim cijenama. Ali Pozdrav Suncu može proizvoditi struju, i to potpuno funkcionalno i vrlo se lako može spojiti na HEP-ovu mrežu.



Što se tiče videonadzora, on nije bio predviđen projektom, ali postoji već dvije godine i lom stakala od tada se značajno reducirao, kao i na Trgu pet bunara – kaže Kociper, koji zaključuje kako će nakon rekonstrukcije Pozdrava Suncu ta zadarska instalacija zasjati novim sjajem.



I to – doslovno.