U prizemnom stanu koji se nalazi u Fra Boninoj ulici u Splitu došlo je u nedjelju navečer do esplozije u kojoj se srušio pergradni zid stana, a nitko nije teže ozlijeđen.



Dječak koji ima nepunih sedamnaest godina je u kuhinji na štednjaku spajao razne kemijske supstance te je taj njegov spoj izazvao eksploziju koja je bila toliko jaka da je urušila pregradni zid između kuhinje i dnevnog boravka.



Do eksplozije je došlo oko 19.45 sati,a dječak je sam izvodio pokus u kuhinji dok su mu u drugoj sobi bili roditelji i djed. Izbio je požar, suknuo je veliki dim i odmah su pozvani vatrogasci, a dječak je odveden u KBC Split gdje mu je pružena liječnička pomoć. Konstatirana mu je nadraženost očiju i crvenilo po licu. Kako ozljede nisu teže dječak je pušten kući.



U stan je nakon eksplozije policija odmah uputila očevidnu ekipu, a hoće li ona utvrditi štoje dječak miješao u posudi na štednjaku, vidjet ćemo. Danas su na Youtube-u i internetu dostupni razni savjeti za sve moguće izrade raznih spojeva od recepta za kolače do izrade eksplozivnih naprava. Ako se dječja aktivnost u stanu odvija bez znanja roditelja, nažalost mogu se dogoditi i ovakve stvari. Za sada nam u policiji nisu mogli reći hoće li ići kakva prijava i za koje djelo u ovom slučaju.