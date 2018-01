Stanovnici Visoke i Sućidra grintali su zbog garaža, a sad ne mogu dočekati kad će biti gotove! Doznali smo kad će se to dogoditi i koliko će parkirnih mjesta imati

Do kraja veljače ove godine, dakle za nekih mjesec dana, konačno bi trebala biti dovršena garaža u Vrazovoj ulici na Visokoj gdje će svoje mjesto za parkiranje pronaći 313 vozila. Naša je reporterska ekipa obišla to gradilište gdje se, moramo istaknuti, punom parom radilo na više frontova. Sve budnim okom prati i koordinira Neno Baričević, voditelj radova iz tvrtke "Lavčević montažni elementi" koja je nakon provedenog javnog natječaja izabrana za izvođača radova vrijednih 5,5 milijuna kuna. Gledamo i slušamo tešku mehanizaciju koja u pravilnom ritmu probija kanale za priključke struje i vode.



– Paralelno s kopanjem za instalacije, spajamo stari dio garaže na novoizgrađenu odvodnju, dok se istovremeno na drugoj etaži priprema ploča za betoniranje, a u prizemlju su u tijeku zidarski radovi – nabraja nam Baričević sve što se trenutno događa.



U sjećanju nam je još ono vruće jutro 23. kolovoza prošle godine, kada su službeno krenuli radovi na dovršetku ovog objekta koji su započeli još davne 1989. godine. Tada je, podsjetimo, dio stanara okolnih zgrada javno prosvjedovao zbog izmjene projekta kojom je parkiralište na jednom dijelu naraslo na tri etaže zbog čega su smatrali kako se na taj način nižim katovima umanjuje kvaliteta života i vrijednost nekretnina. No, pet mjeseci kasnije, očito su se strasti smirile, pa nam Baričević naglašava kako obavezno valja istaknuti da su svi s njima odlično surađivali.



Osim Vrazove, u tijeku su trenutno i radovi na izgradnji garaže u Krležinoj ulici na Sućidru gdje će natkriveno parkiralište obuhvaćati površinu od 5316 metara četvornih, a imat će ukupno 304 parkirališna mjesta - 159 na prizemlju te još 145 na krovu garaže.



Prema Ugovoru za izgradnju parkirališta/garaže s projektiranjem uz Velebitsku ulicu, koji je sklopljen 9. prosinca 2015. godine, izvršitelj cjelokupnih radova (projektiranje, ishođenje dozvola i izvođenje radova) je Zajednica ponuditelja Lavčević d.d. Split. Vrijednost ugovorenih radova je gotovo 5 milijuna kuna bez PDV-a. Trebala je započeti gradnja i garaže na Mertojaku, no tamošnji stanari su uložili žalbu na građevinsku dozvolu koju je Grad Split odbio u prvom, a Ministarstvo graditeljstva u drugom stupnju, pa su korisnici parkirališnih mjesta digli tužbu pred Upravnim sudom koja je također odbijena u prvom stupnju.



Investitor izgradnje spomenutih garaža na Visokoj, Mertojaku i Sućidru je Grad Split, no nakon završetka radova i opremanja građevina, upravljanje njima će preuzeti gradska tvrtka "Split-parking".



Kako nam je kazao Marko Bartulić, direktor "Split parkinga", čim se osposobi operativni nadzorni centar, što se vrlo skoro očekuje, sve će postojeće i nove garaže koje se tek planiraju graditi biti automatizirane, osim onih u Ulici Ruđera Boškovića, Sukojišanskoj i Doverskoj ulici.



– Time nitko u firmi neće ostati bez posla, već će djelatnici biti raspoređeni na ulične parkinge – navodi Bartulić.



Ova je gradska tvrtka osim najavljene gradnje novih šest objekata s kapacitetom od oko 1200 novih parkirališnih mjesta vrijednih 37 milijuna kuna, za ovu godinu planirala i sanaciju postojećih parkirališnih prostora za koju bi se izdvojilo 8,7 milijuna kuna, a radi se o garažama u Rendićevoj, Jobovoj, Šimićevoj i Doverskoj ulici.



– Objekti će biti tipskog karaktera, prepoznatljivi, da se vidi da njima upravlja "Split parking", što znači da ćemo im promijeniti izgled i fasadu, sve u suradnji s Građevinskim fakultetom – kaže nam Bartulić.





Garaže u brojkama



1200 - broj novih parkirališnih mjesta nakon izgradnje 6 novih garaža

313 - kapacitet garaže u Vrazovoj

304 - kapacitet garaže u Krležinoj

37 milijuna kuna - vrijednost radova izgradnje novih garaža

8,7 milijuna kuna - vrijednost sanacije postojećih garaža u ovoj godini