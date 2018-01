Prijeti li Splitu potop kakav se dogodio Zadru? Naše reporterke u inspekciji sustava odvodnje zatekle hrđu, blato, izmet, limenke...; Što radi ViK?

Pouzdamo se u hrđu, blato, originalne proizvode splitskih golubova, limenke i opuške da nas čuvaju od kataklizme kakva se nedavno zbila u Zadru, a u utorak ujutro je nakratko prijetila gradu.

Nakon obilaska šahtova koji pri "Vodovodu i kanalizaciji" (ViK) imaju svoje skrbnike, ne možemo ništa pametnije ni zaključiti. Odvodni otvori zatrpani smećem nisu ni oku ni nosu ugodni, a koliko su funkcionalni na većim pljuskovima poput jučerašnjih, opasno je i nagađati. U Varošu je možda najgore stanje. Smrad je nesnosan.

Kamen oko njih napukao je pod zubom vremena, a šahtovi datiraju iz doba dok su tuda kaskali težački kari, tovari i konji. Vođeni putevima podzemnih cijevi, prošli i smo preko Marmontove ulice u kojoj ipak netko i vodi računa o slivnicima, no i tamo, kad se malo bolje zagleda u tamu između rešetki, izviru opušci, lišće i smeće, odnosno sve ono što nehotično nemarni prolaznici bacaju po ulici.

Oko zgrade Hrvatskog narodnog kazališta zgrozili smo se nad vegetacijom koja niče između željeza i kamena. Nedaleko od Plinarske ulice, održava se "party" za korov i ekipu koji očito traje već godinama, jer se bilje toliko udomaćilo da ga je šteta sada presaditi na smetlšte.

Valjda su toliko prirasli srcu onima koji bi trebali čistiti šahtove, da, eto... Ne može se. A u blizini Glazbene škole Josipa Hatzea naišli na arheološki primjerak - odvodni poklopac iz tko zna koje ere. Iskrivljenih pregrada, okupan u uvelo lišće. Možda najbolju izjavu oko održavanosti gradskih slivnika dala nam je ulična, jednooka maca Oksa koju smo nedavno snimili kako pije vodu iz one pokraj Peškarije iako kiša tada danima nije padala.

Evo što kažu iz ViK-a, komunalne tvrtke zadužene za održavanje i čišćenje oko 14.000 slivnika na području Splita, Solina, Trogira, Podstrane i grada Kaštela.

– Tijekom ljeta strojno i ručno je očišćeno 2929 uličnih slivnika te 3010 kišnih slivnika s kotlićem. Međutim, dogodi se da neke ne očistimo, jer često bude automobil parkiran iznad njega pa ga ne vidite, onda idemo dalje i ne gubimo vrijeme. Najbolji dokaz da smo dobro odradili posao je taj što nam nije nigdje ništa poplivalo – ističe Drago Davidović, prvi čovjek komunalne tvrtke.

Problem je što stanovnici, najčešće Solina i Kaštela, gumama spajaju oborinske vode s krova na slivnik, tako da može nastati problem, jer se u tom slučaju radi o velikoj količini padalina koje infrastruktura ne može izdržati. Zato iz ViK-a pozivaju građane da to ne rade, kako ne bi došlo do još veće štete. Osim toga, u slučaju da neki slivnik nije očišćen, a građani to uoče, iz ViK-a pozivaju da se takva informacija dojavi dežurnoj službi te komunalne tvrtke, na broj 383-816 illi 340-527, kako bi se moglo preventivno djelovati pred sezonu obilnih padalina.

- Često se dogodi da mi očistimo slivnik, međutim, ako dođe kiša u pratnji s jakim vjetrom, lišće, grane, papirići i ostalo smeće mogu opet začepiti slivnik. Zato nam je iznimno važno da nam sugrađani dojavljuju gdje bi u slučaju velike kiše, mogao nastati problem – ističe čelnik ViK-a. Osim toga, poručuju kako su, dok je bio intenzivno nevrijeme u Zadru, sve dežurne službe bile u pripravnosti kako bi se izbjegao sličan scenarij u Splitu. Kao što smo se i mi, na početku teksta susreli s neočišćenim slivnicima i potencijalnim problemima, pozivamo sugrađane da budu malo aktivniji i dojave lokaciju zatrpane šahte. Možemo uzimati u obzir činjenicu da je to posao isključivo za ViK, međutim, kada nastane problem i ako se poplave stanovi, poslovni prostori i garaže, isplaćena naknada za štetu teško će nadoknaditi sve ono što je izgubljeno, a moglo je biti spriječeno.