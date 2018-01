S Karepovca do sada prebačeno 200 tisuća kubika otpada, izmjereni plinovi ne prekoračuju granične vrijednosti

Od početka sanacije splitskog odlagališta Karepovac u studenom prošle godine, do danas je prevezeno oko 200 tisuća kubika otpada, a izmjereni plinovi ne prekoračuju granične vrijednosti, priopćili su u petak iz splitskog gradskog Ureda.



Sanacija odlagališta Karepovac počela je krajem studenoga 2017. i do sada je iskopano i preoblikovano 166 tisuća kubnih metara komunalnog, te 25 tisuća kubnih metara građevinskog otpada. Zahvaljujući dobrim vremenskim uvjetima i velikom broju bagera i damper kamiona tako je urađeno i više od dosad planiranog, navodi se u kratkom priopćenju.



"Nastavni zavod za javno zdravstvo na mjernoj postaji Karepovac kontinuirano mjeri vrijednosti sumporvodika, amonijaka, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, sumporovog dioksida i dušikovog dioksida, dok zagrebački EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliš mjeri vrijednosti merkaptana. Do danas nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a izmjerene vrijednosti dostupne su na internetskoj stranici Čistoće Split http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka", ističe se.



Iz splitskih gradskih službi podsjećaju da je u svrhu što bolje komunikacije s javnošću otvorena e-mail adresa [email protected], za sva pitanja, primjedbe i mišljenja.