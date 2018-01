Splitski pomorac konačno uspostavio kontakt s obitelji: čeka sudski spis i početak suđenja

Nakon gotovo godinu dana, splitski pomorac Ivan Furčić, koji je krajem kolovoza 2015., kao član posade malteškog broda 'Golden Fleet', uhićen pred obalama Libije i proveden u zatvor pod kolektivnom optužbom za šverc nafte, prvi se put javio obitelji.



Potvrdio nam je to njegov brat Tomislav Furčić, i sam pomorac, koji je u ove dvije i pol godine okrenuo nebo i zemlju ne bi li Ivana izbavio na slobodu.



– Brat mi se javio iz zatvora kod Tripolija, kamo je iz kaznionice u Zawiji prebačen 27. studenoga prošle godine. Do njega je, nakon što je prethodno ishodio potrebne dozvole od tamošnjih pravosudnih vlasti, došao lokalni suradnik našeg veleposlanstva u Kairu, budući da Republika Hrvatska nema diplomatske odnose s vlastima u Tripoliju. Taj čovjek mu je dao i svoj mobitel – kazao nam je Tomislav.



Najprije smo ga pitali smo za bratovo zdravstveno stanje.



– Po onome kako je zvučao u tom petominutnom razgovoru, mogu reći da mi se činio puno bolje negoli za boravka u Zawiji. Pitao me je kako sam, kako je sestra, neki poznanici iz Splita. Nije htio govoriti o svom slučaju, ali mi je uspio reći da su mu uvjeti boravka ipak bili bolji u Zawiji – kazuje Tomislav.



U zatvor kod Tripolija Ivan Furčić prebačen je nakon višemjesečnog inzistiranja njegova libijskog odvjetnika Tahera Shtewija, koji je uvjerenja da mu u toj poziciji može biti od puno veće pomoći negoli u Zawiji, do koje se ne može sigurno ni putovati.



U utorak smo razgovarali i sa spomenutim odvjetnikom, te se iznenadili da još uvijek nije dobio dozvolu za posjet svom branjeniku.



– U Libiji su vam propisi takvi da se osumnjičenika ne može posjetiti sve dok spis predmeta ne bude prebačen iz jednog zatvora u drugi, odnosno sa suda na sud, te se s tim ne suglasi tužitelj. Ovdje je još uvijek problem što spis zbog nesigurnosti nije prebačen – pojasnio nam je Taher Shtewi.



Nije mogao sa sigurnošću precizirati kada bi papiri mogli stići u Tripoli, ali iz dosadašnje prakse pretpostavlja da bi to moglo biti najkasnije početkom veljače.



– Do tada, osim ishođenja dozvole za posjet, neće se moći održati ni prvo ročište. Ono je, inače, bilo sazvano još 3. prosinca, ali se nije moglo održati upravo zbog nedostatka spisa – ističe odvjetnik.



Uz njega, u slučaj se uključio još jedan kolega, kojega su angažirali malteški vlasnici broda, obitelj Mizzi. Na njihovu nezainteresiranost i odsutnost bilo kakve skrbi za pritvorene, od početka su bile ogorčene njihove obitelji.



Obitelj Furčić je u stalnoj vezi s hrvatskim Ministarstvom vanjskih poslova, kao i Sindikatom pomoraca i njihovom međunarodnom organizacijom ITF.



Odvjetnik Shtewi nam je rekao da je prije sedam dana razgovarao s hrvatskim veleposlanikom u Kairu Tomislavom Bošnjakom, koji mu je najavio dolazak u Tripoli.



Furčićeve je zabrinula i vijest o oružanim sukobima u zračnoj luci Mitiga kod Tripolija, inače u blizini zatvora, a gdje je nakon sukoba snaga sigurnosti odanih premijeru Fajezu al-Saraju i pripadnika Islamske države zabilježeno 20 mrtvih.



– Situacija je sada pod kontrolom vladinih snaga. Ni jednog trenutka nije prijetilo da se sukob proširi izvan aerodroma, tako da ni zatvor i zatvorenici nisu bili ugroženi – izvijestio nas je odvjetnik Shtewi.