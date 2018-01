Rimljani se hvale da je njihov grad prvi u svijetu po broju crkava. No, to nije istina - prvi je Split! Evo kako smo došli do te računice i koliko ih točno ima... 

Burna rasprava o gradnji još jedne crkve u Splitu, one na Splitu 3, posve je bespredmetna, i svakoga tko se zalaže za parkiralište, park, dječje igralište, veliku zatvorenu tržnicu – kako je prvobitno bilo predviđeno - ili tako neki manje važan sadržaj, treba ušutkati podacima koji bi Split mogli proslaviti širom svijeta.



Rimljani se, naime, hvale kako je njihov grad prvi u svijetu po broju crkava kojih, navodno, građenih kroz stoljeća, ima oko 900.

Ali kad čovjek malo bolje razmisli i pogleda par brojki, to zapravo ne može biti točno – po broju crkava Split je, relativno gledajući, jači od Rima. Dakle, prvaci svijeta nisu oni, nego mi.



Računica je prilično jednostavna.

U Vječnom gradu, prema podacima iz 2011. godine, živi 2.612.068 stanovnika. Ukupna mu je površina 1285 i nešto sitno kilometara četvornih.

Što se crkava tiče, njih je možda kroz povijest bilo sveukupno više od 900 (no stoljeća ih je, sudeći prema podacima s Wikipedije, ipak „preživjelo“ nešto manje). Svakako, katoličkih crkava u Rimu, prema istom izvoru, ima sveukupno 607.

Iz toga proizlazi da Rim ima jednu katoličku bogomolju na 4303 stanovnika, odnosno izgrađenu jednu crkvu na 2,11 četvorna kilometra.



A kako stoji Split?



Ako je vjerovati Wikipediji i podacima ažuriranima prošlog prosinca, na području grada su 54 katoličke crkve, također građene u različitim razdobljima; kao ni Rimu, ni Splitu za ovu računicu nisu pribrojene bogomolje s popisa koje danas više ne postoje.

Prema podacima, pak, iz 2011. godine, Split ima 178.102 stanovnika, a površina mu je 79,3 kilometra četvorna, po čemu ispada da – pa neka se Rim sakrije! – na jednu katoličku crkvu dolazi 3298 stanovnika, odnosno manje od jedne i pol crkve na četvorni kilometar (inače, broj Rimljana raste, dok Split posljednjih desetljeća gubi stanovništvo).



E sad, još jedna crkva te bi brojke poboljšala u korist Splita, odnosno Rim bi ostavila još dalje za nama.



Dakle, kakve tržnice, parkirališta, igrališta, znanstveni parkovi ili škole – gradimo crkve! Utvrdimo prednost pred gradom u kojemu stoluje sam papa.