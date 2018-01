Sin Marijane Puljak dobio gradsku stipendiju, Oparina kći se ponovno prijavila pa odustala: 'Svaka čast Tomi, čestitam i njemu i njegovim roditeljima!'

Grad Split je ove godine odriješio kesu i odlučio nagraditi najbolje učenike i studente tako što će podijeliti rekordan iznos novca za stipendije.

Odlična je to vijest za brojne obitelji budući da je takav benevolentniji kriterij omogućio da dvostruko više mladih odlikaša dobije pravo na ovu potporu nego što je to bio slučaj prošle, ali i svih prethodnih godina.

- Donijeli smo odluku da ćemo podržati sve učenike i studente koji ispunjavaju natječajne uvjete i sukladno tome bit će dodijeljeno 180 stipendija. Među njima je 30 srednjoškolaca, 146 studenata i četiri postdiplomca. Napravili smo to u svjetlu poticanja izvrsnosti, promicanja pozitivnih demografskih trendova i zadržavanja mladih. Najveći iskorak je ostvaren na studentskim stipendijama, kojih je prije bilo 80, a sada će ih biti 146 - informirala nas je gradonačelnikova zamjenica Jelena Hrgović, ujedno i predsjednica Povjerenstva za dodjelu ovih naknada.

U tijeku je žalbeni rok, a kad krajem mjeseca lista postane konačna, u Banovini će se prvi put organizirati svečano potpisivanje ugovora.

- Prije to nije bila praksa, ali smo to odlučili organizirati kako bismo ohrabrili stipendiste da nastave putem izvrsnosti - kazala nam je Jelena Hrgović.

Ove godine među imenima gradskih stipendista nismo primijetili ime Anđele Krstulović, kćerke aktualnog poteštata, kojega su prošle godine mnogi javno prozivali nakon što je objavljena rang-lista dobitnika stipendija. Uzalud je objašnjavao kako je njegova kći, odlična studentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, aplicirala za gradsku potporu na temelju prosjeka ocjena 5,0 i da je to napravila prije nego je on uopće postao kandidat za gradonačelnika...

Gradonačelnikove najstarije kćerke sada nema na popisu dobitnika stipendije iz Banovine, ali smo zato među imenima odlikaša primijetili ime Tome Puljka, sina Marijane Puljak, predsjednice stranke Pametno i gradske vijećnice. Kontaktirali smo i poteštata i oporbenu čelnicu da nam to prokomentiraju.

- Svaka čast Tomi Puljku! Čestitam i njemu i njegovim roditeljima na odličnim ocjenama i rezultatima koje postiže, kao što čestitam i svoj drugoj djeci koja su ostvarila pravo na stipendiju. Sretan sam što ove godine Grad ima više novca i što smo podijelili duplo više stipendija.

Žao mi je što je moja kći prošle godine, ni kriva ni dužna, samo zato što sam joj ja otac, bila podvrgnuta linču zbog toga što je zasluženo ostvarila pravo na gradsku stipendiju - u dahu nam je kazao Andro Krstulović Opara i podsjetio kako se njegovoj obitelji prigovaralo da je na taj način oduzeta mogućnost nekom siromašnom studentu da uzme taj iznos, iako kriterij za dodjelu ovih potpora nije bio socijalni status, nego isključivo izvrsni školski rezultati. Za siromašne studente objavljuje se poseban natječaj i te potpore u praksi dobiva još više kandidata...

Pa ipak, kako nam je kazao gradonačelnik, sva ta halabuka nije pokolebala Anđelu Krstulović da se i ove godine prijavi na natječaj za gradske stipendije, ali je na koncu prijavu povukla jer je dobila državnu stipendiju kao izvrsna studentica STEM područja.

Ni Marijana Puljak ne vidi ništa sporno u tome da je poteštatova kći lani dobila potporu iz Banovine, kao ni to što je ove godine na listi gradskih stipendista njezin sin.

- Da me je netko tada pitao da se izjasnim što mislim o tome da gradonačelnikova kći prima stipendiju Grada, čestitala bih joj. Moj Toma je stipendiju zaslužio kao odličan učenik četvrtog razreda 3. gimnazije, uz to je bio i prvi na državnom natjecanju iz informatike, a sudjeluje i u radu Udruge "DUMP". To je njegova zasluga. Treba poticati sve mlade da se natječu u znanju - poručila je Puljak.

Podijelit će se i 300 socijalnih stipendija

Osim iznosa predviđenog za stipendiranje po kriteriju izvrsnosti, Grad potpomaže stipendijama i učenike srednjih škola i studente iz socijalno ugroženih obitelji. Iznosi stipendija su isti kao i kod odlikaša, a kreću se od 600 do 1000 kuna mjesečno.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita upravo je objavio drugi poziv za dodjelu ovih stipendija u tekućoj školskoj godini.

Poziv je namijenjen novim korisnicima iz socijalno ugroženih obitelji koji imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, te onima koju su smješteni u udomiteljsku ili skrbničku obitelj ili su djeca samohranog roditelja. Rok za prijavu je do 30. travnja 2018. godine. Doznajemo kako godišnje bude 300-tinjak korisnika socijalnih stipendija i Grad nikad javno ne objavljuje njihova imena kako bi se izbjegla stigmatizacija.