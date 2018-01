Pametno poziva na zbor građana: Dođite na Split 3, trebaju nam tržnica i vrtić, a ne crkva!

Zbog najavljene izgradnje crkve na prostoru sadašnjeg parkirališta uz raskrižje Poljičke ceste i Bušićeve ulice, stranka Pametno poziva na zbor građana koji će se u srijedu u 18 sati održati u prostorijama Gradskog kotara Split 3 u Getaldićevoj 13.



Zainteresirani građani moći će na tom skupu izraziti svoje mišljenje i dati prijedloge za namjenu prostora.



- U danima kad Splitu visi omča nad glavom zbog spora banaka i Grada oko velebne Spaladium Arene i danima kad se loše stanje u "Prometu" rješava s dva polovna autobusa, najnovija predstava je izgradnja crkve na Splitu 3. Malo se priča o razvoju grada, malo se priča koje su potrebe građana koje Banovina treba riješiti.



- Spomenuto zemljište na Splitu 3 je u vlasništvu Grada, no umjesto da to bude park, velika tržnica, možda novi vrtić, nama je očito nakon dizanja prireza najpotrebnija crkva, iako ih ima četiri oko kotara, a nijedan vrtić nije izgrađen od osamostaljenja Hrvatske. Tamošnja tržnica izgleda kao iz lošeg filma, a o nedostatku parkirališnih mjesta više ne treba ni govoriti - kaže Ante Renić iz Pametnog i stanovnik kvarta, napomenuvši da o svemu šute Crkva i Grad, a jedini koji su se usudili tražiti promišljanje o ovom prostoru je Društvo arhitekata Splita.



Građani na ovu temu mogu uputiti svoje primjedbe na izmjene DPU-a do četvrtka 18. siječnja, i to poštom na adresu Grad Split, Odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Obala kneza Branimira 17, ili elektronskom poštom na: [email protected]



