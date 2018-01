Adio, šjor Beza, pola grada ste zarazili ljubavlju prema fotografiji

Teško je pobrojati sve tečajeve fotografije na kojima se mladim nadama usađivala ljubav prema fotografiji, a sve pod mentorstvom uvijek aktivnog šjor Beze. Mnoge zaljubljenike u ovu umjetnost zatekla je tužna vijest da je nakon kratke i teške bolesti 12. siječnja u 76. godini života preminuo Ante Bezić, voditelj Fotokluba "Brodosplit".



- Treba biti malo lud, ali treba imati u sebi i veliku ljubav koja mora trajati ne samo jednu sezonu, već godinama, a ako vam je priroda dala i talentirane vijuge mozga, onda nastaju dobre fotografije - rekao je za naše novine šjor Beza prije četiri godine kada je njegov klub slavio 56 godina rada.



Ove godine proslavio bi svojih šest desetljeća, a njegov voditelj bi nam osobno došao u "Slobodnu" i donio u kuverti čitavu restrospektivu tečajeva, izložbi, nagrada i priznanja, uz sve to obavezno i koju crno-cijelu "old school" fotografiju, ručno razvijenu u klupskoj tamnoj komori. Jer kod šjor Beze o fotografiji se učilo ispočetka, analogni fotoaparati "Zorki”, “Zenit”, “Praktica", koje je on zvao "starim kapulama", bili su sredstvo za rad, kao i fiksir i razvijač koji su polaznici sami morali naučiti koristiti.



Znalo se tu dobro šta je f-8, brojevi 200, 400, dubinska oštrina, a s tim znanjem mnogi su krenuli u profesionalne fotografske vode poput naših fotoreportera Duje Klarića iPauna Paunovića koji su prošli šjor Bezinu školu još kao tinejdžeri.



Članovi "Brodosplita", osim što su izlagali diljem Hrvatske, ali i u Parizu, Londonu, Pragu, Helsinkiju i drugim gradovima, redovito su osvajali nagrade na državnim natjecanjima u fotografiji. Nakon već legendarne izložbe "Vrijeme poslije Oluje" iz 1995. godine, svi su znali za Fotoklub "Brodosplit" koji je zabilježio svaki važan događaj u gradu.



Za izuzetan doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture i osobite uspjehe u području fotografije, te posebno za širenje fotografskog pokreta među mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima okupljajući ih u Fotoklubu "Brodosplit", ovaj umirovljeni inženjer brodogradnje je 2003. godine dobio nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture.



- Ljepota je svuda oko nas, a naša vječna potreba je zadržati i s drugima podijeliti radost života - napisao je ovaj umjetnički fotograf povodom jedne škverske izložbe.



Šjor Beza pokopan je ovog ponedjeljka na groblju Lovrinac.