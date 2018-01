Velika dobričina: kršni ragbijaš i pomorac ostavio srce na papiru

Tijesna je bila dvorana Rugby kluba “Nada” prošlog tjedna zbog velikog broja ljudi koji su došli na promociju prve zbirke pjesama Nikole Vrzića, nazvanu “Slani snovi”.

Nekadašnji ragbijaški reprezentativac, sada upravitelj stroja, Nikola je poznat kao veliki emotivac koji je svoju srčanost tko zna koliko puta pokazao na terenu, a sada je široj javnosti otkrio da srce ostavlja i na papiru.

Altruist po životnom stilu, baš kao i njegovi ragbijaši iz “Nade” koji su mnogo puta humanitarno djelovali, Nikola je sav prihod od prodaje svojih pjesama odlučio namijeniti Rehabilitacijskom centru “Naš svijet” koji provodi terapijski rad s djecom koja imaju različite teškoće u razvoju, od cerebralne paralize, autizma, govornih poremećaja...

Altruist

- Roditelji su me zarazili altruizmom od malih nogu, a s ragbijašima se to i dalje njegovalo, još otkako me je 1988. godine prof. Dumanić odveo na “Nadin” teren i zarazio ragbijem. Pišem pjesme još od tinejdžerskih dana, a sad sam skupio hrabrosti da one iziđu na vidjelo.

- Bio sam malo skeptičan, priznajem, ali drugi su rekli da to nešto vridi, pa sam pristao na objavu. Ideja da pomognem centru “Naš svijet” došla je slučajno jer je moj kolega na brodu suprug voditeljice centra Katije Borčić, pa kad sam čuo da imaju problema oko opremanja centra, nabave didaktike i raznih pomagala za djecu s poteškoćama, nisam se puno mislio - govori nam Nikola, koji je prije života pomorca često pomagao u Udruzi za inkluziju “Lastavice”.

Sada kao suprug i otac dvoje male djece želi svojoj obitelji pokazati da pomaganje potrebitima ispunjava dušu.

Njegove pjesme govore o moru, navigaciji, Splitu i Dalmaciji, te o ženama. Svaku je, kaže, proživio i prenio na papir. Inspiracije mu ne nedostaje, posebice nakon napornog rada na brodu, kada plovi nemirnim morima, sanjajući o što skorijem povratku kući.

- Svakog pomorca hvata nostalgija, pa i mene, za ovim najlipšim dilom svita, Dalmacijom, Splitom, i o tome najviše govore moje pisme. Kruh pomorca je danas kruh s deset kora jer se pomorci izrabljuju na najgori mogući način, ali to je već druga tema - kaže ovaj pjesnik.

Njegovu promociju došlo je čuti i vidjeti mnoštvo njegovih prijatelja, što ragbijaša, što bajkera iz kluba “Vuk samotnjak”, te mnogih drugih. Pjesme su mu čitale umjetnice Neda Palošek i Julija Stapić, ali i njegovi ragbijaši iz “Nade”.

Na donaciji mu se zahvalila Katija Borčić iz centra “Naš svijet”, koji sada broji 57 korisnika, a stiže mu sve više upita jer potrebe za rehabilitacijom djece s poteškoćama, kao i za savjetima, opservacijama, terapijama, itekako ima.

- Kad vidim koliko naši političari pojedu i popiju, cilo bogatstvo, a naša dica nemaju za dva baluna za vježbanje i švedske ljestve, naljutim se. Virujem da svi ponaosob moramo krenuti od sebe i nešto poduzeti, truditi se biti još bolje osobe, djelovati humanitarno, jer od ispranih obećanja i priča nemamo ništa.

- Dica neka uče dobre primjere - poručuje Nikola, otkrivši nam da ima još puno stihova na papiru i u srcu. Vjerujemo da ćemo ih uskoro čuti.