Split kreće u pravnu bitku za spas proračuna: u Zagrebu počinje spor oko Spaladium arene 'vrijedan' 60 milijuna eura

Grad Split u utorak na Trgovačkom sudu u Zagrebu kreće u važnu bitku s kojom će se pokušati spasiti od financijskog sloma zbog Spaladium arene i "famoznih" dodataka ugovoru o javno privatnom partnerstvu (JPP-u) koje je 2008. i 2009. godine potpisao tadašnji HDZ-ov gradonačelnik Ivan Kuret!

Naime, počinje spor u kojem će gradski oci pokušati poništiti pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) po kojem je s privatne tvrtke „Sportski grad TPN“ na lokalnu upravu prešlo 60 milijuna eura obveza prema austrijskim bankama UniCredit i Erste Group za gradnju tog sportskog objekta u Lori koji je „niknuo“ za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva kojem je Hrvatska bila domaćin 2009. godine.

Ogroman uteg zaprijetio je gradskom proračunu kada su u studenom 2016. trojica hrvatskih arbitara usvojila tužbu austrijskih banaka i raskinutim proglasili ugovor o JPP-u kojeg su sklopili Grad Split i TPN radi gradnje Spaladium centra.

Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali tvrde da je to nemoguća situacija i apsolutno neprihvatljivo, jer ovlast raskida ugovora imaju samo ugovorne strane.

Hrvoje Kačer, pročelnik Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta u Splitu, daje nam objašnjenje, uz napomenu da bez uvida u konkretan spis može govoriti samo načelno.

-Radi se o institutu obveznog prava i jednostavno ne dolazi u obzir da netko treći raskida ugovor u kojemu nije sudjelovao kao stranka. Znam da u slučaju Spaladium arene postoji arbitražni pravorijek, ali to ni na koji način ne mijenja moj odgovor – kaže prof.dr.sc. Kačer.

Prema sadržaju tužbe koju je u Zagrebu podnio Grad Split, moglo bi se raditi o teškoj parnici u kojoj će biti obznanjeno mnogo detalja koji su do sada bili nepoznati, jer se arbitražni postupak vodio iz zatvorenih vrata Županijske gospodarske komore smještene na splitskoj Rivi gdje je pristup medijima bio – onemogućen, unatoč našem traženju.

Grad tvrdi: Ugovor o JPP-u je raskinut unatoč protivljenju potpisnika tog pravnog odnosa i protivno utvrđenim činjenicama.

-Arbitražni sud je prekoračio granice svojih ovlaštenja, jer nije smio dopustiti bankama, kao trećoj osobi, da pokrenu arbitražni postupak, te je na kraju odlučio o pravnoj stvari o kojoj nije bio nadležan. Time je omogućio bakama da steknu pravomoćnu i ovršnu ispravu – stoji u tužbi koju potpisuje gradski odvjetnik Kruno Peronja.

Nadalje, u istom dokumentu Peronja uvjerava da izabrani predsjednik arbitražnog vijeća nije smio sudjelovati u tom postupku, jer do zaključenja raspravljanja nije bio na listi arbitara HGK za postupke s međunarodnim obilježjem.

-Radi se o nepropisnom sastavu suda, zbog čega njegov pravorijek ne može proizvoditi nikakav pravni učinak – navodi se u tužbi.

Tvrdnje opunomoćenika splitske uprave svakako izazivaju pozornost. Jedna od njih je da Gradsko vijeće nije potvrdilo anekse ugovora o JPP-u koje je potpisao tadašnji gradonačelnik Ivan Kuret, i temeljem kojih su banke temeljile svoje zahtjeve u arbitraži.

-Arbitražni sud je propustio utvrditi i ocijeniti predstavljaju li ti dodaci ugovora o JPP-u pravno valjane ili ništetne pravne poslove – tvrdi odvjetnik Peronja u tužbi koju potpisuje.

Stoje li sve te tvrdnje, odlučit će zagrebački sud.

Podsjetimo, planirani Spaladium centar je uz Arenu trebao uključivati parking s 1500 mjesta, uređeni trg, te komercijalne objekte - poslovni toranj i hotel koji bi omogućili financijsku održivost sportskog dijela projekta koji sam ne može poslovati ni na pozitivnoj nuli. Kako komercijalni sadržaji nisu izgrađeni, Grad je u mandatu Željka Keruma prestao plaćati zakupninu od koje je TPN bankama plaćao rate kredita. Ubrzo nakon toga, ta tvrtka je završila u stečaju.