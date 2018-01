Privatnici trljaju ruke: radiolozi s Firula odlaze u mirovinu, liste čekanja ponovno će narasti

Odlukom članova KBC-ova Upravnog vijeća o neproduljivanju ugovora o nepunom radnom vremenu petorici radiologa s Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju koji su stekli uvjete za mirovinu, ugrozilo se normalno funkcioniranje Radiologije.

Time su se stekli preduvjeti da se liste čekanja protiv kojih su se u bolnici uspješno borili proteklih mjeseci ponovno povećaju "do neba". "Upravitelji" su postupili sukladno zakonu i odredbama novog pravilnika u kojem se navodi kako se osobi koja je navršila 65 godina života ne može više od šest mjeseci produžiti "radni vijek" na četiri sata. Ranije se to moglo napraviti, ali je propis izmijenjen upravo u vrijeme kada u Hrvatskoj nedostaje liječnika svih struka, pa stariji kadrovi ne mogu dalje raditi.

Na Radiologiji (pr)ocjenjuju da je iluzorno očekivati da će preostalih 30 stručnjaka tijekom ove godine obaviti isti opseg posla kao i lani kada ih je bilo petorica više. U 2017. je napravljeno više od 212.000 pretraga (magnetske rezonancije, ultrazvučni pregledi...), što znači da je svaki stanovnik šireg splitskog područja najmanje jednom posjetio bolnicu radi radiološke dijagnostike.

- Mi smo po učinku odmah iza KBC-a Zagreb i mogu reći od 2009. imamo stalni porast svih vrsta pretraga, a najbolji je pokazatelj činjenica da smo u 2017. napravili 4200 više MSCT-a negoli u 2016. i gotovo 10 tisuća ultrazvučnih pregleda više. Naravno, u tome je mnogo pomoglo što su kupljena dva nova MSCT-a i da smo zahvaljujući angažmanu naših "umirovljenika" mogli napraviti takve rezultate.

Tijekom cijele prošle godine radili smo prioritetne liste (ono što sada zaziva Ministarstvo zdravstva, op.a.) i uspjeli smo na mjesečnoj razini zadovoljavati akutne potrebe za dijagnostikom svih pacijenata, osobito onih onkoloških koji i imaju najveće potrebe za našom uslugom - kaže dr. Krešimir Dolić, predstojnik KBC-ove Radiologije.

U trenutku kada su petorica radiologa "otpremljena" u definitivnu mirovinu, mogu se očekivati opravdana grintanja pacijenata zbog i višegodišnjeg čekanja na neku od pretraga. Problem postaje kroničan, jer na tržištu rada u Hrvatskoj nema ni jednog "završenog" radiologa koji je spreman samostalno raditi (i kninska bolnica nasušno treba radiologa).

Stoga je odluka KBC-ova Upravnog vijeća time je još nerazumljivija, jer bi se takav potez itekako mogao prihvatiti da su penzioneri uzimali mjesto mlađima, ali - nisu.

No, ni petorica radiologa kojima nije produljena suradnja zasigurno neće mirovati budući da su spremni i dalje raditi, pa će se "preseliti", pogađate, kod privatnika koji ih čekaju raširenih ruku, jer im je u interesu imati ljude s 40-godišnjim iskustvom, koji čitanje snimki imaju u malom prstu. Jedini koji će na kraju ispaštati, kao i uvijek, su bolnički pacijenti koji će te pretrage kod privatnika morati masno platiti premda su ih posredno već jednom platili HZZO-u.

Radiologija će malo odahnuti tek krajem ove godine kada će sa specijalizacije doći troje radiologa.

- Kada specijalizanti počnu raditi opet ćemo s kadrom biti u minusu, jer u proces rada uvodimo nove tehnike u kojima moraju biti radiolozi koji se sada bave drugim poslovima, pa ćemo opet imati manjak ljudi - dodaje dr. Dolić.

Svi se žele 'snimiti', hodnici zatrpani pacijentima



Liječnici, inženjeri i medicinske sestre s Radiologije stalno su pripravni, spremni uskočiti kada je to potrebno i pod stalnim su stresom. Hodnici su puni građana koji se žele "snimiti", jer su ipak sigurniji kada imaju nalaz u slici za razliku od onoga koji im napiše liječnik. Što se tiče članova Upravnog vijeća, nisu se trebali striktno pridržavati pravilnika nego su prvenstveno trebali misliti o pacijentima koji će sada ponovno "zasjesti" na liste čekanja.