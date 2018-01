Obljetnica utemeljenja HDZ-a u Splitu okupila državni vrh, brojne političare, ali i poznata lica

Povodom 28. obljetnice utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice u Gradu Splitu ove subote u prepunoj dvorani hotela Le Meridien Lav u Podstrani održana je svečana sjednica Gradskog odbora HDZ-a Split kojoj su nazočili predsjednik Vlade RH i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, petoro ministara, saborski i euro zastupnici, te drugi Vladini dužnosnici, predsjednik HDZ BiH i predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović, te brojni članovi i sipmatizeri stranke.



Sjednici je prethodilo paljenje svijeća i polaganja vijenca ispred spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Rivi.



Premijer Andrej Plenković na početku sjednice čestitao je rukometašima na pobjedi, a gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari i županu Blaženku Bobanu na pobjedi na izborima.



- U posljednjih gotovo 30 godina pokazali smo koliko se zalažemo za boljitak. Velike jake stranke uvijek imaju potrebu pružiti ruku onim slabijima. Mi smo stranka koja okuplja, ima nas toliko da je jasno da imamo drugačije mišljenje, ali mi to rješavamo dijalogom i dogovorom. Prošla godina je bila puna izazova od elementarnih nepogoda do krize u vodećoj hrvatskoj kompaniji. Da smo sve pustili uvjetima tržišta pitanje je bi li ovo bila najbolja turistička sezona?! Jedna od tri kreditne agencije je podigla Hrvatskoj kreditni rejting, a to znači da smo samo na korak do investicijskog rejtinga - rekao je između ostalog Plenković napomenuvši kako očekuje nastavak pobjedničkog niza HDZ-a i na kotarskim izborima.

Uz brojne reformske mjere Vlade, Plenković je najavio borbu stranke za siromašne te dodao kako je minimalna plaća već dvaput povećana.



- Radimo zato što smo stranka koja se temelji na kršćanskim načelima solidarnosti - naglasio je.



Poentirajući i izbore u BiH, pozvao je sve one s dvojnim državljanstvom s BiH, koji žive u Hrvatskoj, da iskoriste svoje zakonsko pravo i glasuju na tamošnjim izborima koji su 'prevažni', Martini Dalić zahvalio se na poslu kojeg je obavila oko Agrokora, a osvrnuo se i odnose sa Slovenijom.



- Imali smo arbitražu, ušli smo u nju u kontekstu ulaska u EU. Sve što smo radili bilo je stručno. U tom procesu nismo pogriješili mi, nismo prekršili međunarodno pravo, već druga strana. Sa Slovencima nikada nismo imali sukoba i vjerujem da ćemo naći rješenje koje nam je svima prihvatljivo, uz dijalog i razgovor, na obostrano zadovoljstvo - poručio je premijer.



Predsjednik splitskog HDZ-a i saborski zastupnik Petar Škorić pohvalio je rad gradonačelnika Krstulovića Opare i njegove poteze poput uvođenje reda na žnjanskom platou, početka sanacije Karepovca, početka izgradnje garaža i pripremi projekata koji će omogućiti rješavanje prometnih gužvi i čepova tijekom turističke sezone, napomenuvši kako ti potezi građanima Splita vraćaju nadu i vjeru u siguran prosperitet.

- U skoro vrijeme u Splitu mnoge će se stvari pokrenuti nabolje, od početka rješavanja Sjeverne luka do Istočne obale - poručio je.



Od Vlade je zatražio potporu u rješavanju zanemarene prometne infrastrukture, ističući kako je došlo vrijeme za rješavanje istočnog ulaza u grad Split I potrebi rješenja koji će dati odušak komunikaciji s Omišom i Makarskom, ali i s Imotskim i Sinjom.



Škorić je obećao rješavanje alternativne opskrbe grada Splita pitkom vodom.



- U pregovorima smo s Hrvatskim cestama i Agencijom EKO Kaštelanski zaljev, te Vodovodom kako bismo pronašli alternativno spajanje građana Splita s pitkom vodom i to najvjerojatnije iz rijeke Cetine, spust iz smjera Omiša koji bi rješio i pitanje opskrbe istočnog dijela grada, najavio je Škorić.



Župan Blaženko Boban najavio je rješavanje problema demografije i iseljavanja mladih



U ime utemeljitelja govorio je Živko Nenadić prisjetivši se osnivanja stranke u hotelu Marjan. 1990. godine.

- To je bila prekretnica. Nakon toga je Ivica Račan rekao da je HDZ stranka opasnih namjera. To znači da su se prestrašili za sebe i Jugoslaviju. Imali smo sreću što nas je vodio Franjo Tuđman koji je imao srce kao pogonsko gorivo i mozak za upravljanje - rekao je Nenadić.



Za kraj proslave 28. obljetnice, navečer se održava tradicionalna humanitarna večera u restoranu Kampus u studentskom domu dr. Franjo Tuđman, a prihod je namijenjen dječjem Caritasu u Splitu koji skrbi za 120 novorođenčadi.