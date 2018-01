Zaobilaznica na padinama Mosora i hotel u zgradi Banovine: sastali se Plenković i Opara, najavili nove projekte i sjednicu Vlade u Splitu

Premijer Andrej Plenković posjetio je gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu.

- Zgrada Banovine trebala bi postati hotel, a u Spaladium areni bi se otvorio poslovni centar gdje bi svoje mjesto mogla naći i gradska uprava, kao i druga državna tijela poput Porezne uprave, "mirovinskog" i drugih tijela koja su sada u iznajmljenim prostorima. Nema smisla imati birokraciju prvi red do mora, pogotovo ne na Zapadnoj obali - rekao je gradonačelnik Krstulović Opara nakon susreta s premijerom Plenkovićem u petak u zgradi Banovine.

Razgovaralo se o, kako je rečeno, iskoraku grada prema razvoju i otvaranju novih poslovnih paradigmi koje nisu isključivo u vezi s turizmom. Tema je to bila sastanka s Plenkovićem na kojem su se dogovarale stavke za tematsku sjednicu Vlade o Splitu najavljenu uoči blagdana sv. Dujma.

Vlada u Splitu

- Vlada bi trebala razrješiti devetogodišnji "grop" oko Arene. Poznato je da po ugovoru između Vlade i Grada, obveze prema svima koji se vezuju uz Spaladium centar su podijeljene: 50 posto Grad, 50 posto država, pa se nadamo to rješiti na toj sjednici. Vjerujem da će se potom u pregovoru s vjerovnicima i stečajnim upraviteljem naći pozitivno rješenje, rekao je Krstulović Opara.

Iako je tema zaobilaznice Splita i Solina najavljena za susret premijera i župana Blaženka Bobana, Opara je poentirao kako Split ne može imati zaobilaznicu koja prolazi kroz srce grada.

- Ona treba proći padinama Mosora i spojiti se na buduću cestu koja ide prema Omišu. Tražili smo da se zaobilaznica Trogir-Omiš ne radi od Omiša, nego ovdje gdje je najveći pritisak prometa u državi. Uostalom, brojke govore same za sebe: solinska "Širina" ima 55 tisuća vozila dnevno, križanje u Sožancu 56, a čvor Lučko 48 tisuća. Uz projekt tunela, gradonačelnici Solina i Kaštela i Splita jedinstveni su da su ovi projekti nužni - rekao je Opara ne želeći govoriti o rokovima.

Pust je moj grad...

Osvrnuo se i na zimsku sliku grada, posebice uže gradske jezgre u kojoj su mnoga vrata trgovina i restorana zatvorena, a same ulice djeluju pomalo sablasno.

- Trebamo s komunalnim redom i konzervatorskim smjernicama nešto napraviti. Građane treba vratiti gradu, omogućiti im kvalitetniji život - najavio je poteštat.

Kao pozitivan primjer naveo je i aktualno Europsko rukometno prvenstvo zbog kojeg je u Split doputovalo mnogo navijača, među ostalim i 500 Šveđana.









Premijer u Solinu pohvalio lokalne HDZ-ove čelnike

Ovaj posjet Solinu je jedna moja mala kompenzacija jer nažalost od brojnih obaveza do sada u mandatu predsjednika Vlade nisam imao prigodu biti ovdje iako sam prije u Solin dolazio često.

Kazao je to predsjednik Vlade RH Andrej Plenković prilikom svoga posjeta Solinu i Gradskoj upravi te uz solinske čelnike pozdravio i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.

- Drago mi je da je Solin po nizu parametara izuzetno napredovao u proteklim godinama. U demografskom pogledu to je grad koji danas u odnosu na 2011. ima oko 6000 stanovnika više, grad u kojemu je prosječna dob malo više od 35 godina, grad u kojem se otvaraju vrtići, u kojem se otvaraju škole i koji je napredovao u turizmu i prometnoj povezanosti i zaista predstavlja jedan krasan primjer razvoja i u gospodarskom pogledu za cijelu splitsko-dalmatinsku županiju. Čestitam građanima, a osobito vodstvu grada na svemu što čine ili su učinili da su Solin učinili ovako privlačnim gradom za mlade obitelji – poručio je Plenković.

Kazao je kako Vlada RH u duhu partnerstva koje gradi i sa županijama, gradovima i općinama, nastoji kroz otvorenu komunikaciju svih ministara i ministarstava pomagati u realizaciji bitnih projekata za Solin.

- Drago mi je da sam imao priliku danas od gradonačelnika čuti da je ta komunikacija izvrsna i kontinuirana i da se međusobno nadopunjujemo u više razinskom upravljanju Hrvatskom – kazao je nadalje premijer.

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević zahvalio se na posjetu istaknuvši također dobru suradnju.

- Potvrdu toga vidimo u nastojanjima izgradnje dva velika vrtićka centra i još drugi niz projekata koji će podignuti kvalitetu života u gradu – podvukao je Ninčević.

- Sigurno da ćemo u okviru naših napora za demogafskom revitalizcijom podržavati aktivnosti gradova koji podržavaju mlade obitelji i izdvajanju sredstva za tu svrhu - dodao je Plenković.

Nakon susreta u Gradskoj upravi predsjednik Vlade zaputio se i do Gospina otoka gdje su ga dočekali splitsko-makarski nadbiskup msgr. Marin Barišić te župnik i upravitelj svetišta don Ranko Vidović.

- Drago mi je da je premijer posjetio Gospin otok jer ovdje je naša kolijevka i krstionica. Drago mi je da je bio ovdje i 2013. kada smo postavili kamen temeljac za našu novu baziliku, 4. listopada te godine kada je bila i 15. godišnjica dolaska Ivana Pavla Drugog u Split i Solin, a nadam se da ćemo je dovršiti u 2018. jer je tada 20. godišnjica njegova dolaska - kazao je msgr. Barišić.

Nadbiskup i župnik upoznali su premijera i s velikim događajem koji se planira prirediti ove godine u novoj bazilici, 15. i 16. rujna.

- Pripremamo se za veliki događaj nacionalne težine, susret hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu. Vjerujem da će to biti jedan značajan događaj za našu crkvu, ali i društvo i narod. Važno nam je da to bude susret koji će imati odjeka u našim obiteljima - poručio je nadbiskup.



Mia Sesartić