Nekoliko desetaka metara visoki bijeli križ na Šetalištu Ivana Pavla II. jedini je spomen na posjet tog pape i sveca našem gradu prije nepuna dva desetljeća, kada je održao svečano misno slavlje na žnjanskom platou ispred pola milijuna vjernika.



Iako se ne može reći da je Papin križ u "lošem" stanju, prigovor se svakako može uputiti na to što nije prikladno označen.



snimio: Mario Strmotić /arhiva



– Mjesto gdje je papa Ivan Pavao II. održao misu nije dostojno uređeno. Mnogi gradovi bi se ponosili i to bi dostojno obilježili, ali po fotografijama koje prilažem, Split to, izgleda, ne zanima. Državnik i duhovni poglavar koji je puno učinio za priznanje Hrvatske zaslužuje više – mišljenja je naš čitatelj, koji smatra da metalni križ zbunjuje mlađu generaciju jer ne znaju zašto se nalazi baš na tom mjestu, a napominje kako ni stranci o tome nemaju priliku doznati jer u njegovu podnožju ne postoji nikakvo tekstualno objašnjenje ni prateće fotografije iz 1998. godine.





snimio: Božidar Vukičević /arhiva



– Mislim da bi se gradski, a i crkveni dostojnici ovoga grada trebali malo potruditi i dostojanstveno obilježiti navedeni događaj jer je on vječni i neizbrisivi dio splitske povijesti na koji trebamo biti ponosni! – poručuje naš sugrađanin