U Splitu pokopan Predrag Lucić: uz dirljiv govor Borisa Dežulovića i pjesmu 'Always Look on the Bright Side of Life', na posljednje počivalište ispratilo ga nekoliko tisuća ljudi

Nekoliko tisuća ljudi oprostilo se u petak u 11.45 sati na splitskom groblju Lovrinac od Predraga Lucića, pisca, novinara, urednika, satiričara i suosnivača Ferala.

Sućut brojnih Lucićevih prijatelja i poštovatelja iz Splita, Hrvatske i regije uz članove obitelji, suprugu Sandru i djecu, primali su i prijatelji i kolege iz Ferala Boris Dežulović, Viktor Ivančić i Heni Erceg.



Predrag Lucić ispraćen je uz dostojanstven crkveni obred fra Josipa Lucića i glazbenu podlogu koju su činile pjesme Beatlesa, Jima Morrisona, Arsena Dedića, Branimira Štulića do zaključne "Always Look on the Bright Side of Life".



Trubač je kao posljednju pjesmu odsvirao "Dance Me to the End of love" Leonarda Cohena. Rade Šerbedžija je interpretirao dvije Lucićeve pjesme.

"Nazvali bismo te najboljim prijateljem, ali ti nisi samo više od toga, ti si naprosto nešto drugo, nazvali bismo te rođenim bratom, ali ti nisi samo više od toga, ti si jednostavno nešto drugo, nazvali bismo te još kojekako drugačije, ali nije za ovu priliku nazivati te bilo kako. Ti si nešto neizrecivo. Zato što si prevelik i predrag za jedan ljudski život, otišao si prerano..... S tobom je teško, bez tebe preteško", oprostio se od Lucića uz suze Boris Dežulović.



Od Lucića su se došla oprostiti i brojna poznata imena iz različtih sfera koje je Predrag Lucić suvereno pokrivao, iz novinarstva, književnosti, kazališta, politike, kao što su Davor Bernardić, Milorad Pupovac, Milan Pleština, Vesna Teršelič, Zoran Pusić, Ivo Žanić, Kruno Lokotar... Došli su i brojni Predragove kolege iz Slobodne Dalmacije, Ferala i Novog lista.



Iz Mostara, koji se od velikog novinara, satiričara i urednika oprostio projekcijom Lucićeve slike na Starom mostu u četvrtak navečer, stigao je Marko Tomaš, iz Sarajeva Ahmed Burić...



Koliko vertikalni Split s razlogom može biti ponosan na samog Predraga Lucića, može biti ponosan i na ovakav oproštaj. A kako bi rekao Boris Dežulović, Lucić je bio više od toga. Takvog ćemo ga i pamtiti.