Otužna slika splitske stvarnosti: ova ulica u samom srcu grada, nekoć puna života, najbolji je dokaz da sve smo manje grad, a sve više destinacija

Da nema kultne Kiriginove "Tradicije", "Zlatarne Reić" i par butiga s cipelama, cijelu Bosansku mogli bismo komotno zatvoriti do Uskrsa.



Znamo, i nije više neka vijest da centar grada skoro pa prestaje živjeti u ovim zimskim mjesecima, ali da u toj trgovačkoj uličici u strogom centru grada naiđemo na desetak zatvorenih vrata, to je ipak i za sredinu siječnja previše.



Na nekim se poslovnim prostorima vidi da odavno nisu otvoreni, neki se preuređuju, a na nekima je izvješen natpis da je u tijeku godišnji odmor, ali sve to skupa daje otužnu sliku naše stvarnosti koja svjedoči da smo, nažalost, sve manje grad, a sve više destinacija.



I već znamo napamet, tihi žamor u Bosanskoj idućih će mjeseci zamijeniti štemalice, a onda će nekako s proljećem pootvarati vrata kafići, suvenirnice, zalogajnice, turističke agencije... i svi pod nekim fensi stranim nazivom.



Na ljeto nećemo moći proći Bosanskom od gužve, a onda će nas opet dočekati još jedna splitska zima s još više zatvorenih vrata.



Držimo fige da barem "Kirigin" i "Reić" prežive ove "sezonske zarazne bolesti", ali ne osmisli li Grad neku strategiju, sve nas je strah.