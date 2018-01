Branitelji će se u zgradu na Žnjanu useliti do ljeta 2019., evo tko je dobio milijunski posao

Konačno je odabran izvođač radova na izgradnji zgrade za branitelje koja bi trebala niknuti u Ulici hrvatskih redarstvenika na Žnjanu.



Radi se o zajedničkoj ponudi tvrtki "Lavčević" i "Građevno Zec" koje su taj projekt procijenile na 15,51 milijun kuna.



Nakon što se na natječaj, raspisan početkom studenoga prošle godine, nitko nije javio, Banovina je provela pregovarački postupak s 10 tvrtki za posao čiju su vrijednost u gradskoj upravi procijenili na oko 12 milijuna kuna.



Do roka za dostavu ponuda pristigla je samo jedna valjana ponuda, i to od spomenutih građevinskih firmi. No, vidljivo je da su "Lavčević" i "Građevno Zec" istaknuli za tri milijuna kuna veći iznos od procijenjenog zbog čega su njihovi predstavnici pozvani na razgovor u Banovinu početkom prosinca, ali su ostali pri svim elementima ponude, uključujući i cijenu.



Podsjetimo, novi objekt na Žnjanu s ukupno sedamnaest stanova gradit će se u neposrednoj blizini postaje prometne policije, a sastojat će se od prizemlja i tri etaže s nadgrađem.



Početak izgradnje stanova za ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i obitelji poginulih pripadnika HV-a bio je planiran još za prosinac 2016. godine, ali je projekt blokiran zbog već poznatoga neizglasavanja gradskog proračuna za 2017. godinu.



Budući da je predviđeni rok izgradnje 16 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, možemo pretpostaviti da bi branitelji i članovi njihovih obitelji u nove stanove mogli useliti tijekom ljeta sljedeće godine.